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Očekávání velká, výsledek bídný. Pokazilo se úplně všechno, uznal šéf Ferrari

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  19:07
Týmový souboj Ferrari, Charles Leclerc tlačí na Lewise Hamiltona.

Týmový souboj Ferrari, Charles Leclerc tlačí na Lewise Hamiltona. | foto: AP

Charles Leclerc z Ferrari staví v boxech.
George Russell (uprostřed) slaví triumf ve Velké ceně Rakouska. Vlevo druhý Max...
George Russell slaví triumf ve Velké ceně Rakouska.
George Russell slaví triumf ve Velké ceně Rakouska.
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Do Rakouska dorazili s velkým optimismem. Jako by tým zase uvěřil, že může myslet na vítězství o něco pravidelněji. Jenže Ferrari veselé vyhlídky v Rakousku nenaplnilo. „Byl to pro nás opravdu těžký závod,“ uznal Lewis Hamilton.

Přitom nechybělo mnoho a oba červené vozy mohly stát na startovním roštu v první řadě.

George Russell ale na konci sobotní kvalifikace lehce kontroverzně uzmul nejrychlejší čas navzdory žlutým vlajkám na trati. I tak museli být druhý Charles Leclerc a třetí Hamilton spokojení.

Sice měli trochu štěstí, avšak fanouškům dali i tak velkou naději, že po Hamiltonově vítězství v Barceloně mohou opět očekávat povedený výsledek.

Rakouských 71 kol však přineslo velké vystřízlivění.

„Neměli jsme tempo na to, abychom mohli bojovat s Mercedesem a Maxem Verstappenem. Prvních několik kol jsme přepálili, kvůli tomu pak měnili strategii. Pokazilo se úplně všechno, ale je to dobrá lekce,“ říkal šéf týmu Fred Vasseur.

Russell na nejvyšším stupínku, druhý dojel Verstappen. Ferrari se v Rakousku nedařilo

Hamiltonovi se dařilo o něco více, dojel pátý. Leclerc skončil nejhůře z týmů silné čtyřky, tedy osmý.

„Přehřívaly se mi zadní pneumatiky, po trati jsem klouzal. Přitom v Barceloně jsme byli jedni z nejlepších, přivezli jsme vylepšení, která fungovala. Nikdo moc nechápe rozdíl mezi jednotlivými víkendy,“ posteskl si Monačan.

Ani velké zásahy do monopostu nepomohly Ferrari v Rakousku k udržení rychlosti s konkurenty. Což v týmu zjevně neočekávali, byť samozřejmě každá trať nabízí jiná specifika.

Lewis Hamilton v akci na trati při Velké ceně Rakouska.

„Očividně máme před sebou ještě hodně práce,“ uznal Leclerc.

Sám měl problémy s teplotou gum, vysoké tempo držel vždy jen krátce po zastávce v boxech, poté přišel propad.

Ani Hamilton nepopisoval závod nikterak spokojeně. Nejvíc ho trápila rychlost na konci rovinek, kde Ferrari dlouhodobě ztrácí. Tudíž i když dlouho tlačil na čtvrtého Oscara Piastriho z McLarenu. Na rovinkách se mu nebezpečně přibližoval, před zatáčkou ho nedokázal předjet.

„Auto moc nespolupracovalo s žádnou sadou pneumatik. Není to výsledek, jaký chceme, ale jsem alespoň vděčný za body, které jsme získali. Tým odvedl se strategií dobrou práci,“ pochválil Hamilton alespoň něco.

Charles Leclerc z Ferrari staví v boxech.

Právě on zatím z dua jezdců italské stáje prožívá lepší sezonu. Leclerc čeká na pódiové umístění už od březnové Velké ceny Japonska, kdežto Brit v pořadí šampionátu drží třetí příčku.

A ani rakouský víkend nenaznačil, že by se hierarchie v týmu měla nějak měnit. I sám Leclerc uznal, že si zatím s autem nerozumí tak dobře jako jeho týmový kolega.

„Trápil jsem se. I když jsme měli před sebou čistý vzduch, myslím, že byl Lewis rychlejší,“ pravil.

Už příští víkend má další možnost spravit si náladu. Stejně jako celé Ferrari. Čeká je Velká cena Velká Británie. Pro mnoho plotů – včetně Hamiltona – ta domácí.

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