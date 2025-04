Ať to baví kluky i fanoušky. Trenér Bílek o dlouhé pauze i nové výzvě u reprezentace Při zmínce o jeho nedávných šedesátinách se trenér Michal Bílek zarazil. „Je to hrůza, co,“ vyhrkl pobaveně. „Ale jinak se cítím dobře, do fotbalu mám zase obrovskou chuť. Jen to tělo chátrá, což... 22. dubna 2025 14:59

Takhle si vstup do Ferrari nepředstavoval. Hamilton praví: Trápit se budu celý rok S optimistickým pohledem by se dalo tvrdit, že to měl perfektně nalajnované. Ferrari se v prognózách řadilo k favoritům sezony, nejrůžovější scénář mu tak dával alespoň malou naději na titul. Ten by... 22. dubna 2025 14:39

Pelta žádost o miliony pro Jablonec stáhl, oznámila asociace. Kvůli hysterii, řekl Jablonec stáhl žádost o dřívější proplacení solidárních příspěvků ve výši 250 tisíc eur od UEFA. Fotbalová asociace ČR o tom informovala týden poté, co šéf severočeského klubu Miroslav Pelta odeslal... 22. dubna 2025 13:48, aktualizováno 14:22

Dopingový nález v extralize. Pozitivně testovaný je Chalupa z Hradce Hokejová extraliga musí řešit problém. Antidopingová kontrola odhalila v průběhu semifinále mezi Hradcem Králové a Pardubicemi pozitivní nález u jednoho výsledku. Dle informací iDNES.cz jde za... 22. dubna 2025 12:17, aktualizováno 14:20

Aryna mě asi nenávidí, chtěla vyhrát auto. Ostapenková nemyslí na tlak a vítězí Když na začátku roku slavila Madison Keysová titul na Australian Open, v posledních dvou kolech porazila Igu Šwiatekovou a Arynu Sabalenkovou. Mladá Mirra Andrejevová zazářila v Indian Wells, kde si... 22. dubna 2025 13:59

Tomajkův konec Olomouc zaskočil, manažer zuřil. Kádr čekají rozsáhlé změny Šok. Překvapení. Přesně tak vnímají v hokejové Olomouci konec jednatele klubu, minoritního vlastníka a hlavně trenéra Jana Tomajka, jenž po úspěšné baráži skončil na vlastní žádost. „Rozhodl jsem se... 22. dubna 2025 13:56

Leverkusen v krizi a média řeší Alonsa. Může jeho odchod klubu pomoct? Patrik Schick to po překvapivé nedělní remíze (1:1) se St. Pauli řekl na rovinu: „Šance na titul je pryč.“ Bayer Leverkusen prožívá po loňské historické sezoně nepříjemné vystřízlivění a celý... 22. dubna 2025 13:23

Proti svým. Lev Ihnát vyhlíží finálovou sérii s Karlovarskem i souboj s kamarádem V Karlových Varech strávil tři úspěšné sezony, dvakrát se radoval ze Superpoháru, získal titul a zahrál si Ligu mistrů. „Vzpomínky mám nejlepší. Ve Varech je volejbal sport číslo dvě hned za hokejem,... 22. dubna 2025 12:44

Hmmm, Červenka! Ten bude k použití. Kdo to ví? Legenda má tři zápasy za Kometu Premium Když zaslechnete jméno Romana Červenky, jaký tým se vám vybaví jako první? Podstatné části zřejmě vyvstane na mysli Slavia. Mateřský klub, kde poprvé ukázal, jak velký potenciál ukrývá. Jeden z... 22. dubna 2025

Prohra v derby, loučení po pěti a půl letech. Líšeň propustila kouče Valachoviče Trenér Milan Valachovič po pěti a půl letech skončil na lavičce fotbalistů Líšně. Sedmý tým druholigové tabulky to uvedl na webu. Mužstvo dočasně povedou dosavadní asistenti Vladimír Michal s Petrem... 22. dubna 2025



Broš v lize výjimečných: Na tlak jsem připravený. Hokej zažívá malé zlaté časy Jako soupeř do hokejového Litvínova jezdil nerad. A teď coby jeho nový trenér se chce zasadit, aby to přetrvalo. Mistr světa Michal Broš věří, že chemici i pod jeho vedením budou šperkem extraligy.... 22. dubna 2025 10:16