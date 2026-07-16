Häkkinen v Mostě řídil unikátní formuli, jeho dcera tam za Česko pojede ve F4

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  8:34
Ella Häkkinen patří do týmu Jenzer Motorsport a akademie McLarenu.

Ella Häkkinen patří do týmu Jenzer Motorsport a akademie McLarenu. | foto: McLaren

Mika Häkkinen a jeho česká partnerka Markéta Remešová Kromotová
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Legendární příjmení Häkkinen a Most? Ano, to ladí! Hvězdný pilot formule 1 Mika Häkkinen kdysi na severočeském okruhu propagoval dvousedadlovou formuli McLaren, o prvním srpnovém víkendu si na stejném místě zazávodí jeho dcera Ella, nováček šampionátu F4 Central European Zone.

„Jsem hrdá, že mohu začít novou kapitolu se zkušeným a silným týmem Jenzer Motorsport. A zároveň mít podporu programu McLaren,“ uvedla Häkkinenová, která s formulí 4 jezdí pod českou stájí a reprezentuje Česko, tedy zemi své maminky.

Létající Fin se zakoukal do profesionální tanečnice Markéty Remešové na golfovém turnaji v Kolíně nad Rýnem, teď spolu mají tři děti. Plzeňská rodačka Ella je v 15 letech nejstarší z nich, její bratr a sestra jsou dvojčata.

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Dvojnásobný mistr světa se na okruhu pod hradem Hněvín v srpnu 1998 podílel na promoakci svého týmu West McLaren Mercedes, který představil unikátní dvousedadlovou formuli 1. Testovací piloti tehdy svezli i předsedu Poslanecké sněmovny a budoucího českého prezidenta Václava Klause. S Häkkinenem byl v Mostě jeho neméně slavný stájový kolega David Coulthard nebo hokejový brankář Dominik Hašek.

Teď už nepůjde o exhibici, Häkkinenova dcera bude bojovat o mistrovské body. V průběžném pořadí šampionátu F4 CEZ jí zatím patří solidní 14. místo. Po posledním podniku na Slovakia ringu tvrdila: „O víkendu jsme udělali dobrý pokrok, další závod mě čeká v Mostě, těším se!“

ellahakkinenracing

A quick recap from round 2 at Salzburgring

#ellahakkinen #formula4 #racing #mclarenf1 #jenzermotorsport

31. května 2026 v 20:46, příspěvek archivován: 16. července 2026 v 0:17
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Největší formulový víkend české sezony Racing Journal Speed Fest se pojede 1. a 2. srpna. Závodí i cestovní vozy v GT Cup Series, k vidění bude také TCR Eastern Europe či Clio Cup.

Formuli 4 osedlá osmička Čechů v čele s Teem Borensteinem a Maxem Karhanem, piloty na třetí a čtvrté příčce průběžného hodnocení.

„Těší nás, že si F4 CEZ získává pozornost nejen ze strany jezdců a týmů, ale i fanoušků. Formule 4 je prvním důležitým krokem na cestě do formule 1 a kdo ví, za několik let se může v F1 objevit jezdec, který startoval v Mostě,“ prohlásil promotér šampionátu Josef Křenek.

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Fanoušci se dostanou blízko k jezdcům, týmům i závodní technice – v padoku, během pittwalku či při setkáních s hlavními hosty. Jedním z nich bude Roman Staněk, který po působení ve formuli 2 letos závodí v prestižním japonském šampionátu Super Formula. Dorazí i jediný český pilot ve F1 Tomáš Enge.

Fanouškovská zóna nabídne prezentaci projektu F4 CEZ Academy, simulátory RacingFuel Simulators či vystavenou formuli 4 týmu Rieger Motorsport i studentskou formuli z ČVUT. Děti do 15 let mají vstup zdarma, jednodenní vstupenka pro dospělé je v předprodeji za 300 korun.

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