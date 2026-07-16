Häkkinen v Mostě řídil unikátní formuli, jeho dcera tam za Česko pojede ve F4

„Jsem hrdá, že mohu začít novou kapitolu se zkušeným a silným týmem Jenzer Motorsport. A zároveň mít podporu programu McLaren,“ uvedla Häkkinenová, která s formulí 4 jezdí pod českou stájí a reprezentuje Česko, tedy zemi své maminky.
Létající Fin se zakoukal do profesionální tanečnice Markéty Remešové na golfovém turnaji v Kolíně nad Rýnem, teď spolu mají tři děti. Plzeňská rodačka Ella je v 15 letech nejstarší z nich, její bratr a sestra jsou dvojčata.
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OBRAZEM: Klaus ve formuli 1, Pavel ve veteránu. Autodrom Most slaví 40 let
Dvojnásobný mistr světa se na okruhu pod hradem Hněvín v srpnu 1998 podílel na promoakci svého týmu West McLaren Mercedes, který představil unikátní dvousedadlovou formuli 1. Testovací piloti tehdy svezli i předsedu Poslanecké sněmovny a budoucího českého prezidenta Václava Klause. S Häkkinenem byl v Mostě jeho neméně slavný stájový kolega David Coulthard nebo hokejový brankář Dominik Hašek.
Teď už nepůjde o exhibici, Häkkinenova dcera bude bojovat o mistrovské body. V průběžném pořadí šampionátu F4 CEZ jí zatím patří solidní 14. místo. Po posledním podniku na Slovakia ringu tvrdila: „O víkendu jsme udělali dobrý pokrok, další závod mě čeká v Mostě, těším se!“
Největší formulový víkend české sezony Racing Journal Speed Fest se pojede 1. a 2. srpna. Závodí i cestovní vozy v GT Cup Series, k vidění bude také TCR Eastern Europe či Clio Cup.
Formuli 4 osedlá osmička Čechů v čele s Teem Borensteinem a Maxem Karhanem, piloty na třetí a čtvrté příčce průběžného hodnocení.
„Těší nás, že si F4 CEZ získává pozornost nejen ze strany jezdců a týmů, ale i fanoušků. Formule 4 je prvním důležitým krokem na cestě do formule 1 a kdo ví, za několik let se může v F1 objevit jezdec, který startoval v Mostě,“ prohlásil promotér šampionátu Josef Křenek.
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Česká stopa ve formuli 1? Dcera legendy míří do McLarenu, trénuje jak Hamilton
Fanoušci se dostanou blízko k jezdcům, týmům i závodní technice – v padoku, během pittwalku či při setkáních s hlavními hosty. Jedním z nich bude Roman Staněk, který po působení ve formuli 2 letos závodí v prestižním japonském šampionátu Super Formula. Dorazí i jediný český pilot ve F1 Tomáš Enge.
Fanouškovská zóna nabídne prezentaci projektu F4 CEZ Academy, simulátory RacingFuel Simulators či vystavenou formuli 4 týmu Rieger Motorsport i studentskou formuli z ČVUT. Děti do 15 let mají vstup zdarma, jednodenní vstupenka pro dospělé je v předprodeji za 300 korun.