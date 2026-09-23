Hadjar zůstává v Red Bullu. Stáj F1 s ním prodloužila smlouvu i pro příští sezonu

Hadjar se do Red Bullu přesunul loni v prosinci po nováčkovském ročníku v sesterském týmu Racing Bulls. Jeho nejlepším výsledkem ve formuli 1 jsou dvě třetí místa. V aktuální sezoně je v průběžném pořadí osmý.
Kvůli zranění zápěstí ale vynechal tři poslední Velké ceny a vrátit by se měl nyní o víkendu v Baku. Během léčby ho v monopostu nahradil Liam Lawson, který nyní zamíří zpět do stáje Racing Bulls.
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Zraněný pilot F1 Hadjar vynechá třetí Grand Prix v řadě, nepojede ani v Madridu
V Red Bullu bude Hadjar po prodloužení smlouvy druhou sezonu po sobě dělat dvojku čtyřnásobnému mistrovi světa Maxi Verstappenovi. Nizozemský pilot po dosavadních čtrnácti závodech figuruje na šesté pozici.