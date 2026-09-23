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Hadjar zůstává v Red Bullu. Stáj F1 s ním prodloužila smlouvu i pro příští sezonu

Autor: ,
  10:53
Isack Hadjar z Red Bullu během tréninku na Velkou cenu Rakouska

Isack Hadjar z Red Bullu během tréninku na Velkou cenu Rakouska | foto: Darko BandicAP

Isack Hadjar získal své první pódium ve F1 při Velké ceně Nizozemska 2025....
Isack Hadjar získal své první pódium ve F1 při Velké ceně Nizozemska 2025....
Isack Hadjar získal své první pódium ve F1 při Velké ceně Nizozemska 2025....
Isack Hadjar získal své první pódium ve F1 při Velké ceně Nizozemska 2025....
7 fotografií
Francouzský pilot Isack Hadjar bude i v příští sezoně mistrovství světa formule 1 jezdit za Red Bull. Stáj na svém webu oznámila, že s jednadvacetiletým jezdcem prodloužila smlouvu.

Hadjar se do Red Bullu přesunul loni v prosinci po nováčkovském ročníku v sesterském týmu Racing Bulls. Jeho nejlepším výsledkem ve formuli 1 jsou dvě třetí místa. V aktuální sezoně je v průběžném pořadí osmý.

Kvůli zranění zápěstí ale vynechal tři poslední Velké ceny a vrátit by se měl nyní o víkendu v Baku. Během léčby ho v monopostu nahradil Liam Lawson, který nyní zamíří zpět do stáje Racing Bulls.

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V Red Bullu bude Hadjar po prodloužení smlouvy druhou sezonu po sobě dělat dvojku čtyřnásobnému mistrovi světa Maxi Verstappenovi. Nizozemský pilot po dosavadních čtrnácti závodech figuruje na šesté pozici.

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