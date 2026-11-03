Haas hlásí změnu. Ocon už za tým závodit nebude, od Brazílie ho nahradí Camara

Autor: ,
  22:53
Esteban Ocon (vlevo) a Arvid Lindblad spolu bojují na trati Velké ceny Monaka.

Esteban Ocon (vlevo) a Arvid Lindblad spolu bojují na trati Velké ceny Monaka. | foto: Reuters

Vítězem VC Maďarska 2021 se stal Esteban Ocon
Pilot F1 Esteban Ocon
Pierre Gasly ve voze Alpine a Esteban Ocon v monopostu Haas na trati
Esteban Ocon během předsezonních testů F1 v Bahrajnu.
7 fotografií
Brazilský pilot formule 1 Rafael Camara se pro nadcházející víkend posune do závodní sestavy týmu Haas a čeká ho domácí debut na okruhu v Sao Paulu. Vedení stáje vyloučilo, že by se ještě v této sezoně do kokpitu vrátil Francouz Esteban Ocon, kterého Haas bez upřesnění důvodů vyřadil těsně před předchozí Grand Prix Mexika.

Třicetiletý Ocon měl z týmu Haas odejít po této sezoně, spolupráce ale nyní skončila předčasně. Už v říjnu stáj oznámila, že jeho místo zaujme právě Camara, současný lídr formule 2.

„Informovali jsme Estebana Ocona, že už se v letošní sezoně nevrátí do závodní sedačky týmu TGR Haas F1,“ uvedl v prohlášení šéf týmu Ajao Komacu. „Taková rozhodnutí nikdy neděláme lehkovážně, stejně tomu bylo i v Mexiku. Tehdy, stejně jako teď, jsme však přesvědčeni, že je to v nejlepším zájmu týmu do budoucna,“ dodal Japonec.

O důvodech ukončení spolupráce nechtěl hovořit, označil je za interní věc. Podle médií Ocon napadl jednoho z členů týmu, pilot ale popřel, že by za jeho odchodem stála jakákoliv forma fyzického násilí. Odkázal se na rozdílné názory.

Loučení, nebo pauza? Haas propustí svého jezdce, ten hlásí: Toto není můj konec v F1

Haas místo Ocona na poslední chvíli před mexickou Velkou cenou nominoval do závodu rezervního jezdce Rjoa Hirakawu. Japonec při svém debutu v F1 obsadil desáté místo. O nadcházejícím víkendu ho ale čekají povinnosti s Toyotou v mistrovství světa ve vytrvalostních závodech, v nichž je už trojnásobným šampionem.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Columbus vs. ColoradoHokej - - 4. 11. 2026:Columbus vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
4. 11. 01:00
  • 2.72
  • 4.14
  • 2.30
Washington vs. DallasHokej - - 4. 11. 2026:Washington vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
4. 11. 01:00
  • 2.44
  • 4.02
  • 2.59
Pittsburgh vs. VegasHokej - - 4. 11. 2026:Pittsburgh vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
4. 11. 01:00
  • 2.38
  • 4.17
  • 2.60
Philadelphia vs. MinnesotaHokej - - 4. 11. 2026:Philadelphia vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
4. 11. 01:00
  • 3.41
  • 4.30
  • 1.93
NY Rangers vs. St. LouisHokej - - 4. 11. 2026:NY Rangers vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
4. 11. 01:00
  • 2.36
  • 4.04
  • 2.68
New Jersey vs. EdmontonHokej - - 4. 11. 2026:New Jersey vs. Edmonton //www.idnes.cz/sport
4. 11. 01:00
  • 2.04
  • 4.21
  • 3.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly

Sportovci oslavili Halloween

Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...

KVÍZ: Jak poctivě jste sledovali cyklistickou sezonu? Otestujte se

Slovinec Tadej Pogačar během 21. etapy Tour de France

Cyklistická sezona 2026 se pomalu stává minulostí, je proto ideální čas na rekapitulaci a shrnutí posledních měsíců. Na iDNES.cz jsme pro vás jako každý rok připravovali podrobné zpravodajství,...

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

PSG rozdrtilo Villarreal, United předvedli heroickou otočku. Slovan má v LM dál nulu

Aktualizujeme
Gólová euforie hráčů Manchesteru United, kteří během tří minut otočili zápas s...

Úterní zápasy čtvrtého kola fotbalové Ligy mistrů nabídly divoké výsledky. Francouzské PSG zdemolovalo Villarreal 6:0, Manchester United utnul devítizápasovou sérii bez výhry, s AS Řím triumfoval...

3. listopadu 2026  18:35,  aktualizováno  23:03

Pardubice v Lize mistrů trápily Litevce. Premiérové vítězství jim ale uniklo

Pardubický basketbalista Zed Key a jeho gesto v utkání proti Málaze.

Basketbalisté Pardubic podlehli v Lize mistrů Juventusu Utena ve Vilniusu 95:98 po prodloužení a prohráli i třetí zápas v soutěži, v níž debutují. Zkomplikovali si tak boj aspoň o třetí místo ve...

3. listopadu 2026  22:15,  aktualizováno  23:01

Haas hlásí změnu. Ocon už za tým závodit nebude, od Brazílie ho nahradí Camara

Esteban Ocon (vlevo) a Arvid Lindblad spolu bojují na trati Velké ceny Monaka.

Brazilský pilot formule 1 Rafael Camara se pro nadcházející víkend posune do závodní sestavy týmu Haas a čeká ho domácí debut na okruhu v Sao Paulu. Vedení stáje vyloučilo, že by se ještě v této...

3. listopadu 2026  22:53

Basketbalistky USK našly v Eurolize první přemožitelky. V Bourges padly o čtyři body

Brianna Fraserová z USK Praha zakončuje přes domácí Djaldi-Tabdiovou.

Basketbalistky ZVVZ USK Praha nezvládly ve čtvrtek důležité euroligové utkání. Na palubovce francouzského Bourges prohrály 81:85 a ve čtvrtém kole soutěže tak přišly o dosavadní neporazitelnost....

3. listopadu 2026,  aktualizováno  22:45

Arteta gratuloval Trpišovskému, Slavii pak chválil i mistr světa: Máme k ní respekt!

Trenér Arsenalu Mikel Arteta během utkání proti Fulhamu

Přímo od něj slovíčko Slavia nezaznělo ani jednou. Ale nemyslete si, že by snad Mikel Arteta, kouč fotbalového Arsenalu, nevěděl, jaká šichta na jeho tým ve středu večer v Lize mistrů čeká. „Zápas,...

3. listopadu 2026  21:43

Velmi krotká ovečka. Nejlepší střelec všech dob v NHL nevídaně strádá

Alexandr Ovečkin z Washingtonu reaguje v zápase s Montrealem.

Býval zuřivým beranem, který na ledě boural soupeře jako kuželky a prudce pálil málem z každé pozice. Jenže letos na podzim se Alexandr Ovečkin v NHL objevuje v nelichotivých scénách. Historický král...

3. listopadu 2026  20:58

Počtvrté s Arsenalem. Zima věří, že se Slavia poučila: Budeme lepší než loni

David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana.

Potřicáté v evropských pohárech. Počtvrté proti Arsenalu. Další velký večer pro slávistického stopera Davida Zimu, který před zkouškou proti anglickým šampionům věří: „Jsme poučení. Pustili jsme si...

3. listopadu 2026  20:33

Valentová v Hongkongu slaví, Lehečka vypadl a přišel o šanci na Turnaj mistrů

Tereza Valentová hraje bekhend na turnaji v Torontu.

Devatenáctiletá česká tenistka Tereza Valentová v prvním kole v Hongkongu porazila 6:3 a 7:5 Himeno Sakacumeovou z Japonska. Její další soupeřkou bude turnajová dvojka Alexandra Ealaová z Filipín,...

3. listopadu 2026  13:06,  aktualizováno  19:46

Věřím, že na Arsenal máme munici, hlásí Trpišovský. Vyjádřil obdiv k Artetovi

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před zápasem Ligy...

Pokud nechtějí srovnat negativní rekord rumunského FCSB, který v Lize mistrů nevyhrál 23 utkání, musejí ve středu večer porazit Arsenal. „Připravili jsme se detailně, na tým i na individuality, ale...

3. listopadu 2026  19:19

Kdo vyhraje MS v hokeji žen 2026? Kurzy, favorité a šance Češek

České hokejistky se připravují na zápas proti Švýcarsku.

Mistrovství světa v hokeji žen hostí od 6. do 16. listopadu dánská města Herning a Esbjerg. Turnaj se letos hraje v novém formátu, ve kterém jsou obě skupiny výkonnostně vyrovnané podle světového...

3. listopadu 2026  19:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Slavia – Arsenal v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, kurzy a statistiky

David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana.

Fotbalisté Slavie přivítají ve 4. kole Ligy mistrů londýnský Arsenal. Pražané v letošním ročníku soutěže stále čekají na první vítězství, zatímco anglický celek patří mezi hlavní favority na celkový...

3. listopadu 2026  18:55

Lillestrøm - Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě, kurzy

Fotbalisté Viktorie Plzeň a Royalu Union Saint-Gilloise přicházejí na hřiště.

Ve 4. kole ligové fáze Evropské ligy se proti sobě postaví dva celky, které stále marně čekají na první vítězství v soutěži. Podaří se některému z týmů konečně zabrat? Kde utkání sledovat živě, v...

3. listopadu 2026  18:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.