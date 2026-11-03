Haas hlásí změnu. Ocon už za tým závodit nebude, od Brazílie ho nahradí Camara

Třicetiletý Ocon měl z týmu Haas odejít po této sezoně, spolupráce ale nyní skončila předčasně. Už v říjnu stáj oznámila, že jeho místo zaujme právě Camara, současný lídr formule 2.
„Informovali jsme Estebana Ocona, že už se v letošní sezoně nevrátí do závodní sedačky týmu TGR Haas F1,“ uvedl v prohlášení šéf týmu Ajao Komacu. „Taková rozhodnutí nikdy neděláme lehkovážně, stejně tomu bylo i v Mexiku. Tehdy, stejně jako teď, jsme však přesvědčeni, že je to v nejlepším zájmu týmu do budoucna,“ dodal Japonec.
O důvodech ukončení spolupráce nechtěl hovořit, označil je za interní věc. Podle médií Ocon napadl jednoho z členů týmu, pilot ale popřel, že by za jeho odchodem stála jakákoliv forma fyzického násilí. Odkázal se na rozdílné názory.
|
Loučení, nebo pauza? Haas propustí svého jezdce, ten hlásí: Toto není můj konec v F1
Haas místo Ocona na poslední chvíli před mexickou Velkou cenou nominoval do závodu rezervního jezdce Rjoa Hirakawu. Japonec při svém debutu v F1 obsadil desáté místo. O nadcházejícím víkendu ho ale čekají povinnosti s Toyotou v mistrovství světa ve vytrvalostních závodech, v nichž je už trojnásobným šampionem.