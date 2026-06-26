Velká cena Rakouska formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Rakousko. Tamní Velká cena patří tradičně k nejrychlejším závodům sezony díky charakteru okruhu Red Bull Ring, který je krátký, technicky náročný a nabízí kombinaci rovinek a prudkých zatáček. Závodní víkend slibuje napínavou podívanou – program, informace o televizních přenosech i další důležité detaily najdete v našem přehledu.
Program Velké ceny Rakouska F1 2026:
|Den a datum
|Čas
|Událost
|Výsledky
|pátek 26. 6. 2026
|13:30
|1. trénink
|pátek 26. 6. 2026
|17:00
|2. trénink
|sobota 27. 6. 2026
|12:30
|3. trénink
|sobota 27. 6. 2026
|16:00
|Kvalifikace
|neděle 28. 6. 2026
|15:00
|Závod
Zajímavosti před Velkou cenou Rakouska:
- Velká cena Rakouska se jela poprvé už v roce 1963, součástí MS je od roku 1970. Místem konání je od roku 2014 Red Bull Ring.
- Okruh je dlouhý 4326 metrů, závodníky čeká 71 kol, tedy celkem 307, 018 km.
- Trať Red Bull Ringu je známá výrazným výškovým profilem, rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem okruhu činí kolem 65 metrů.
- Rekord trati drží Oscar Piastri, který v roce 2025 zajel kolo v čase 1:07.924.
- Nejvíc vítězství ve Velké ceně Rakouska slavil Max Verstappen – z triumfu se radoval čtyřikrát.
- Verstappen na Red Bull Ringu vyhrál Velkých cen dokonce pět, v roce 2021 totiž triumfoval i v GP Štýrska.
Vítězové předchozích ročníků GP Rakouska:
|Rok
|Vítěz
|Tým
|2025
|Lando Norris
|McLaren
|2024
|George Russel (Velká Británie)
|Mercedes
|2023
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull
|2022
|Charles Leclerc (Monaco)
|Ferrari
|2021
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull
|2020
|Valtteri Bottas (Finsko)
|Mercedes
|2019
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull
Kde sledovat Velkou cenu Rakouska F1:
Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
- Pecka TV
Jak dopadla Velká cena Rakouska loni?
Loňskou Velkou cenu Rakouska formule 1 ovládl Lando Norris z McLarenu, jenž tak potvrdil prvenství z kvalifikace. Druhý skončil jeho týmový kolega Oscar Piastri, třetí příčku obsadil Charles Leclerc z Ferrari. Max Verstappen z Red Bullu závod nedokončil po kolizi v prvním kole.