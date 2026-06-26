Velká cena Rakouska formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

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  9:00

Max Verstappen z Red Bullu hledí na svůj monopost po nehodě ve Velké ceně Rakouska. | foto: Reuters

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Rakousko. Tamní Velká cena patří tradičně k nejrychlejším závodům sezony díky charakteru okruhu Red Bull Ring, který je krátký, technicky náročný a nabízí kombinaci rovinek a prudkých zatáček. Závodní víkend slibuje napínavou podívanou – program, informace o televizních přenosech i další důležité detaily najdete v našem přehledu.

Program Velké ceny Rakouska F1 2026:

Den a datumČasUdálostVýsledky
pátek 26. 6. 202613:301. trénink
pátek 26. 6. 202617:002. trénink
sobota 27. 6. 202612:303. trénink
sobota 27. 6. 202616:00Kvalifikace
neděle 28. 6. 202615:00Závod

Zajímavosti před Velkou cenou Rakouska:

  • Velká cena Rakouska se jela poprvé už v roce 1963, součástí MS je od roku 1970. Místem konání je od roku 2014 Red Bull Ring.
  • Okruh je dlouhý 4326 metrů, závodníky čeká 71 kol, tedy celkem 307, 018 km.
  • Trať Red Bull Ringu je známá výrazným výškovým profilem, rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem okruhu činí kolem 65 metrů.
  • Rekord trati drží Oscar Piastri, který v roce 2025 zajel kolo v čase 1:07.924.
  • Nejvíc vítězství ve Velké ceně Rakouska slavil Max Verstappen – z triumfu se radoval čtyřikrát.
  • Verstappen na Red Bull Ringu vyhrál Velkých cen dokonce pět, v roce 2021 totiž triumfoval i v GP Štýrska.

Vítězové předchozích ročníků GP Rakouska:

RokVítězTým
2025Lando NorrisMcLaren
2024George Russel (Velká Británie)Mercedes
2023Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull
2022Charles Leclerc (Monaco)Ferrari
2021Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull
2020Valtteri Bottas (Finsko)Mercedes
2019Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull

Kde sledovat Velkou cenu Rakouska F1:

Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay
  • Pecka TV

Jak dopadla Velká cena Rakouska loni?

Loňskou Velkou cenu Rakouska formule 1 ovládl Lando Norris z McLarenu, jenž tak potvrdil prvenství z kvalifikace. Druhý skončil jeho týmový kolega Oscar Piastri, třetí příčku obsadil Charles Leclerc z Ferrari. Max Verstappen z Red Bullu závod nedokončil po kolizi v prvním kole.

Ve Velké ceně Rakouska vládly McLareny, triumfoval Norris. Verstappen nedokončil
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Ruseová vs. MuchováTenis - - 26. 6. 2026:Ruseová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
26. 6. 15:00
  • 2.91
  • -
  • 1.46
Jablonec vs. VlašimFotbal - - 26. 6. 2026:Jablonec vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
26. 6. 15:30
  • 1.34
  • 4.90
  • 7.47
Mladá Boleslav vs. Dukla PrahaFotbal - - 26. 6. 2026:Mladá Boleslav vs. Dukla Praha //www.idnes.cz/sport
26. 6. 17:45
  • 1.95
  • 4.18
  • 3.02
Senegal vs. IrákFotbal - Skupina I - 26. 6. 2026:Senegal vs. Irák //www.idnes.cz/sport
26. 6. 21:00
  • 1.23
  • 6.80
  • 13.40
Norsko vs. FrancieFotbal - Skupina I - 26. 6. 2026:Norsko vs. Francie //www.idnes.cz/sport
26. 6. 21:00
  • 4.88
  • 4.62
  • 1.64
Kapverdy vs. Saúdská ArábieFotbal - Skupina H - 27. 6. 2026:Kapverdy vs. Saúdská Arábie //www.idnes.cz/sport
27. 6. 02:00
  • 2.73
  • 3.32
  • 2.78
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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