Velká cena Brazílie formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

  14:23
Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je São Paulo, dějiště Velké ceny Brazílie. Závodní víkend na legendárním okruhu Interlagos se koná od 7. do 9. listopadu 2025. Piloty tu čeká technicky náročná trať s ikonickou pasáží Senna Esses, častými změnami počasí a bouřlivou atmosférou. V textu najdete program závodů, zajímavosti i informace, kde sledovat přenosy živě.

Max Verstappen projíždí cílem VC Brazílie. | foto: Reuters

Zajímavosti před Velkou cenou Brazílie F1:

  • Délka okruhu Interlagos: 4,309 km
  • Počet kol: 71 kol
  • Celková délka závodu: přibližně 305,939 km
  • Oficiální rekord závodního kola: 1:10,540 — Valtteri Bottas (2018)
  • Počet zatáček: 15
  • Ikonické místo na trati: Pasáž „Senna S“ (zatáčky 1 a 2) — vstupní část do Interlagosu.
  • Jezdec s nejvíce vítězstvími v GP Brazílie: Alain Prost – 6 vítězství
  • Ze současných jezdců mají na kontě tři triumfy Lewis Hamilton a Max Verstappen
  • Charakter trati: Krátký, členitý a technicky náročný okruh s velkými změnami nadmořské výšky, relativně velkým převýšením, proměnlivým počasím a dobrými možnostmi pro předjíždění.

Program Velké ceny Brazílie F1 2025:

DenDatumČasUdálostVýsledky
Pátek7. listopadu15:30první trénink
Pátek7. listopadu19:30kvalifikační sprint
Sobota8. listopadu15:00sprint
Sobota8. listopadu19:00kvalifikace
Neděle9. listopadu18:00hlavní závod

Vítězové předchozích ročníků GP Brazílie:

RokJezdecKonstruktér
2024Max VerstappenRed Bull Racing-Honda RBPT
2023Max VerstappenRed Bull Racing-Honda RBPT
2022George RussellMercedes
2021Lewis HamiltonMercedes
2020Nejelo se
2019Max VerstappenRed Bull Racing-Honda
2018Lewis HamiltonMercedes
2017Sebastian VettelFerrari
2016Lewis HamiltonMercedes
2015Nico RosbergMercedes
2014Nico RosbergMercedes
2013Sebastian VettelRed Bull-Renault
2012Jenson ButtonMcLaren-Mercedes
2011Mark WebberRed Bull-Renault
2010Sebastian VettelRed Bull-Renault

Kde sledovat Velkou cenu Brazílie F1:

Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Pecka TV
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay

Sledujte závody formule 1 zdarma. Pro všechny členy iDNES Premium

Jezdi nové sezóny Formule 1

Jak vidí Velkou cenu Brazílie sázkové kanceláře?

Bookmakeři favorizují Maxe Verstappena z Red Bullu, který má jen o trochu nižší kurz než Lando Norris z McLarenu.

Jezdec (tým)Kurz na vítězství
Max Verstappen (Red Bull)2,4
Lando Norris (McLaren)2,6
Oscar Piastri (McLaren)5
Charlec Leclerc (Ferrari)15
George Russell (Mercedes)15
Lewis Hamilton (Ferrari)25

* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.

Jak dopadla Velká cena Brazílie loni?

Loňskou Velkou cenu Brazílie vyhrál po mistrovském výkonu Max Verstappen – jezdec Red Bullu startoval až ze 17. příčky. V deštivém počasí porazil o téměř dvacet sekund Estebana Ocona, třetí byl další jezdec stáje Alpine Pierre Gasly.

Chaotický závod F1 v Brazílii ovládl Verstappen. Po startu ze 17. příčky
