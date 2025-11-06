Zajímavosti před Velkou cenou Brazílie F1:
- Délka okruhu Interlagos: 4,309 km
- Počet kol: 71 kol
- Celková délka závodu: přibližně 305,939 km
- Oficiální rekord závodního kola: 1:10,540 — Valtteri Bottas (2018)
- Počet zatáček: 15
- Ikonické místo na trati: Pasáž „Senna S“ (zatáčky 1 a 2) — vstupní část do Interlagosu.
- Jezdec s nejvíce vítězstvími v GP Brazílie: Alain Prost – 6 vítězství
- Ze současných jezdců mají na kontě tři triumfy Lewis Hamilton a Max Verstappen
- Charakter trati: Krátký, členitý a technicky náročný okruh s velkými změnami nadmořské výšky, relativně velkým převýšením, proměnlivým počasím a dobrými možnostmi pro předjíždění.
Program Velké ceny Brazílie F1 2025:
|Den
|Datum
|Čas
|Událost
|Výsledky
|Pátek
|7. listopadu
|15:30
|první trénink
|Pátek
|7. listopadu
|19:30
|kvalifikační sprint
|Sobota
|8. listopadu
|15:00
|sprint
|Sobota
|8. listopadu
|19:00
|kvalifikace
|Neděle
|9. listopadu
|18:00
|hlavní závod
Vítězové předchozích ročníků GP Brazílie:
|Rok
|Jezdec
|Konstruktér
|2024
|Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda RBPT
|2023
|Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda RBPT
|2022
|George Russell
|Mercedes
|2021
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2020
|Nejelo se
|2019
|Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|2018
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2017
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|2016
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2015
|Nico Rosberg
|Mercedes
|2014
|Nico Rosberg
|Mercedes
|2013
|Sebastian Vettel
|Red Bull-Renault
|2012
|Jenson Button
|McLaren-Mercedes
|2011
|Mark Webber
|Red Bull-Renault
|2010
|Sebastian Vettel
|Red Bull-Renault
Kde sledovat Velkou cenu Brazílie F1:
Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Pecka TV
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
Jak vidí Velkou cenu Brazílie sázkové kanceláře?
Bookmakeři favorizují Maxe Verstappena z Red Bullu, který má jen o trochu nižší kurz než Lando Norris z McLarenu.
|Jezdec (tým)
|Kurz na vítězství
|Max Verstappen (Red Bull)
|2,4
|Lando Norris (McLaren)
|2,6
|Oscar Piastri (McLaren)
|5
|Charlec Leclerc (Ferrari)
|15
|George Russell (Mercedes)
|15
|Lewis Hamilton (Ferrari)
|25
* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.
Jak dopadla Velká cena Brazílie loni?
Loňskou Velkou cenu Brazílie vyhrál po mistrovském výkonu Max Verstappen – jezdec Red Bullu startoval až ze 17. příčky. V deštivém počasí porazil o téměř dvacet sekund Estebana Ocona, třetí byl další jezdec stáje Alpine Pierre Gasly.