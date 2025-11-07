V jediném tréninku v Brazílii byl nejrychlejší Norris před Piastrim

Pětadvacetiletý Norris hájí čtyři podniky před koncem seriálu MS náskok jediného bodu před Piastrim. Třetí Max Verstappen z Red Bullu ztrácí na Brita 36 bodů. Úřadující šampion Verstappen, který může v Sao Paulu zvítězit potřetí za sebou, zajel v tréninku na tvrdší směsi pneumatik až 17. čas. Na Norrise ztratil 1,393 sekundy. Jeho týmový kolega Júki Cunoda havaroval, v závěru se ale na trať vrátil.
|
Verstappen si loni Brazílii podmanil. Jestli výkon zopakuje, titul má ve svých rukou
Díky samostatně bodovanému sprintu je o víkendu místo tradičních 25 bodů ve hře 33. Zkrácený závod na 100 kilometrů se pojede v sobotu od 15:00 SEČ, o čtyři hodiny později přijde na řadu kvalifikace na hlavní závod. Velká cena Sao Paula odstartuje v neděli v 18:00 SEČ.
|
Velká cena Brazílie formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat
Trénink na Velkou cenu Sao Paula
závod mistrovství světa vozů formule 1:
1. Norris (Brit./McLaren) 1:09,975, 2. Piastri (Austr./McLaren) -0,023, 3. Hülkenberg (Něm./Sauber) -0,619, 4. Alonso (Šp./Aston Martin) -0,631, 5. Bortoleto (Braz./Sauber) -0,641, 6. Russell (Brit./Mercedes) -0,670.
19:30 kvalifikace na sprint.