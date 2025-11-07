V jediném tréninku v Brazílii byl nejrychlejší Norris před Piastrim

Autor: ,
  17:15
V jediném tréninku na Velkou cenu Sao Paula vozů formule 1 byl nejrychlejší Brit Lando Norris z McLarenu. Vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství světa byl na trati Interlagos rychlejší o 23 tisícin sekundy než jeho týmový kolega Australan Oscar Piastri. Třetí skončil Nico Hülkenberg ze Sauberu. Dnešní program pokračuje od 19:30 SEČ kvalifikací na sobotní sprint.
Fotogalerie3

Lando Norris při prvním tréninku na Velkou cenu Brazílie. | foto: Reuters

Pětadvacetiletý Norris hájí čtyři podniky před koncem seriálu MS náskok jediného bodu před Piastrim. Třetí Max Verstappen z Red Bullu ztrácí na Brita 36 bodů. Úřadující šampion Verstappen, který může v Sao Paulu zvítězit potřetí za sebou, zajel v tréninku na tvrdší směsi pneumatik až 17. čas. Na Norrise ztratil 1,393 sekundy. Jeho týmový kolega Júki Cunoda havaroval, v závěru se ale na trať vrátil.

Verstappen si loni Brazílii podmanil. Jestli výkon zopakuje, titul má ve svých rukou

Díky samostatně bodovanému sprintu je o víkendu místo tradičních 25 bodů ve hře 33. Zkrácený závod na 100 kilometrů se pojede v sobotu od 15:00 SEČ, o čtyři hodiny později přijde na řadu kvalifikace na hlavní závod. Velká cena Sao Paula odstartuje v neděli v 18:00 SEČ.

Velká cena Brazílie formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Trénink na Velkou cenu Sao Paula

závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Norris (Brit./McLaren) 1:09,975, 2. Piastri (Austr./McLaren) -0,023, 3. Hülkenberg (Něm./Sauber) -0,619, 4. Alonso (Šp./Aston Martin) -0,631, 5. Bortoleto (Braz./Sauber) -0,641, 6. Russell (Brit./Mercedes) -0,670.

19:30 kvalifikace na sprint.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Pegulaová vs. RybakinováTenis - Dvouhra - semifinále - 7. 11. 2025:Pegulaová vs. Rybakinová //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 2:4
  • 2.11
  • -
  • 1.73
Táborsko vs. JihlavaFotbal - 16. kolo - 7. 11. 2025:Táborsko vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.35
  • 4.60
  • 7.20
Hranice vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 15. kolo - 7. 11. 2025:Hranice vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 3.00
  • 3.40
  • 1.85
Pardubice B vs. SlaviaHokej - 20. kolo - 7. 11. 2025:Pardubice B vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:30
  • 3.15
  • 4.30
  • 1.90
Sabalenková vs. AnisimovováTenis - Dvouhra - semifinále - 7. 11. 2025:Sabalenková vs. Anisimovová //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:30
  • 1.43
  • -
  • 3.02
Příbram vs. ŽižkovFotbal - 16. kolo - 7. 11. 2025:Příbram vs. Žižkov //www.idnes.cz/sport
7. 11. 18:00
  • 2.40
  • 3.21
  • 2.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Pavel Bucha z Cincinnati (vpravo) v souboji s hvězdou Interu Miami Lionelem...

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Salač byl v tréninku Moto2 v Portimau patnáctý, čeká ho první část kvalifikace

Filip Salač na okruhu v Misanu

Filip Salač v tréninku Moto2 na Velkou cenu Portugalska obsadil 15. místo. Český jezdec tak v sobotu na okruhu v Portimau musí už do první části kvalifikace.

7. listopadu 2025  17:15

V jediném tréninku v Brazílii byl nejrychlejší Norris před Piastrim

Lando Norris při prvním tréninku na Velkou cenu Brazílie.

V jediném tréninku na Velkou cenu Sao Paula vozů formule 1 byl nejrychlejší Brit Lando Norris z McLarenu. Vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství světa byl na trati Interlagos rychlejší o 23...

7. listopadu 2025  17:15

Tenisový Turnaj mistrů 2025: program, výsledky, kde sledovat

Jannik Sinner se natahuje pro míček ve finále US Open.

Závěr tenisové sezony je tu. Poslední velké souboje v letošním roce hostí italský Turín. Turnaj mistrů pro osm nejlepších hráčů v singlu a osm nejlepších deblových dvojic začíná v neděli 9. listopadu...

7. listopadu 2025  17:15

Měl bych jít taky, zvažoval Köstl. U repre ho udrželi odvolaný kouč i manželka

Reprezentační trenér Ivan Hašek (uprostřed) se svými asistenty Jaroslavem...

Při debatě o vážných záležitostech, které předcházely jeho jmenování do pozice hlavního trenéra fotbalové reprezentace, si Jaroslav Köstl dokázal udělat legraci. „Když jsme prohráli na Faerech a...

7. listopadu 2025  17:08

El Nordico bude bez tvrďáka Macháče. Opouští Válečníky, míří do Slavie

Petr Macháč z Děčína v zápase s Levicemi

Petr Macháč nečekaně mění působiště. Tvrdý pivot opouští ligové Válečníky a míří do konkurenční pražské Slavie. „Nebylo to z naší hlavy, Slavia se Petrovi ozvala, on se rozhodl tu nabídku přijmout....

7. listopadu 2025  17:04

Hokejistky prohrály i druhou přípravu, tentokrát nestačily na Finsko

Zklamání Češek po prohraném duelu o bronz.

České hokejistky neuspěly ani ve druhém utkání na turnaji ve švédském Ängelholmu a po domácí reprezentaci prohrály s Finskem 1:4. O jediný gól výběru vedeného kanadskou trenérkou Carlou MacLeodovou...

7. listopadu 2025  16:39

Kämpf v úzkých. Toronto mu odebralo plat, olympijský adept nehraje. Co bude dál?

David Kämpf z Toronta oslavuje trefu proti Carolině.

Od minulého víkendu David Kämpf nehraje, v těžké situaci si dává hokejovou pauzu. Vzhledem ke své smlouvě vypadl z nablýskané NHL, od farmy svého Toronta v nižší soutěži AHL se posléze odpojil. Teď...

7. listopadu 2025  16:21

Verstappen si loni Brazílii podmanil. Jestli výkon zopakuje, titul má ve svých rukou

Kvalifikaci na velkou cenu Itálie ovládl Max Verstappen (uprostřed). Za ním...

Vzpomínáte si, co se dělo před rokem? Nezdařená brazilská kvalifikace a výměna motoru poslala Maxe Verstappena na start ze 17. pozice, jenže on stejně závod ovládl. S velkým náskokem, po fenomenální...

7. listopadu 2025  15:58

Prvními finalistkami čtyřhry na Turnaji mistryň jsou Babosová a Stefaniová

Timea Babosová a Luisa Stefaniová na Turnaji mistryň

Pokud tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupí do finále Turnaje mistryň, narazí na maďarsko-brazilskou dvojici Tímea Babosová, Luisa Stefaniová.

7. listopadu 2025  15:52

Modernější než moderní. Nové Bazaly nabídnou komfort, věří ředitel Baníku

Nové Bazaly se začnou stavět pravděpodobně v roce 2029.

Vítězný návrh nového stadionu už zástupci Ostravy i fotbalového Baníku představili. Teď jej ještě přeměnit ve skutečnost. „Od začátku od města cítíme drajv, aby byl projekt dokončený,“ říká Michal...

7. listopadu 2025  15:35

Jihoměstská sociální a.s.
Pečovatelka/Pečovatel

Jihoměstská sociální a.s.
Praha
nabízený plat: 32 000 - 34 000 Kč

Dalších 31 392 volných pozic

Nový trenér? Žádný deadline, řekl Nedvěd. O jménech nemluvil, ale šanci má i Köstl

Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na mimořádné...

Nechtěl komentovat, co s fotbalovou reprezentací bude po listopadovém srazu. „Myslím si, že tahle otázka sem nepatří,“ přesvědčoval manažer národního týmu Pavel Nedvěd na páteční nominační tiskové...

7. listopadu 2025  15:11

Guardiola dosáhne proti Liverpoolu na velký milník. Odkoučuje svůj tisící zápas

Zamyšlený Pep Guardiola na lavičce Manchesteru City

Nedělní zápas mezi Manchesterem City a Liverpoolem bude nejen šlágrem anglické fotbalové ligy, ale také velkým milníkem pro trenéra domácího týmu Pepa Guardiolu. Bývalého španělského reprezentanta...

7. listopadu 2025  14:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.