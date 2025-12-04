Zajímavosti před Velkou cenou Abů Zabí:
- Velká cena Abú Zabí se jede na okruhu Yas Marina, který je součástí širšího komplexu: vedle závodní tratě se nacházejí přístaviště pro menší lodě, hotely, areály s vodními i adrenalinovými atrakcemi, což dělá závodní víkend pro diváky a turisty ještě atraktivnější.
- Délka okruhu: 5,281 km
- Počet kol: 58
- Celková délka závodu: 306.183 km
- Oficiální rekord závodního kola: 1:25.637 — Kevin Magnussen (2024)
- Počet zatáček: 16
- Divácká kapacita: zhruba 60 000 míst na tribunách
- Okruh kombinuje rychlé rovinky s technickými úseky — je tedy vyvážený mezi rychlostí a precizními manévry
Program Velké ceny Abú Zabí 2025:
|Den
|Datum
|Čas
|Událost
|Výsledky
|Pátek
|5. prosince
|10:30
|1. trénink
|Pátek
|5. prosince
|14:00
|2. trénink
|Sobota
|6. prosince
|11:30
|3. trénink
|Sobota
|6. prosince
|15:00
|kvalifikace
|Neděle
|7. prosince
|14:00
|hlavní závod
Vítězové předchozích ročníků GP Abú Zabí:
|Rok
|Jezdec
|Konstruktér
|2024
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|2023
|Max Verstappen
|Red Bull–Honda RBPT
|2022
|Max Verstappen
|Red Bull–RBPT
|2021
|Max Verstappen
|Red Bull–Honda
|2020
|Max Verstappen
|Red Bull–Honda
|2019
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2018
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2017
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|2016
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2015
|Nico Rosberg
|Mercedes
|2014
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2013
|Sebastian Vettel
|Red Bull-Renault
|2012
|Kimi Räikkönen
|Lotus-Renault
|2011
|Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|2010
|Sebastian Vettel
|Red Bull-Renault
|2009
|Sebastian Vettel
|Red Bull-Renault
Kde sledovat Velkou cenu Abú Zabí F1:
Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Pecka TV
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
Jak vidí Velkou cenu Abú Zabí sázkové kanceláře?
Bookmakeři na vítězství v hlavním závodě favorizují Maxe Verstappena z Red Bullu, za jeho největšího soupeře pak považují jezdce McLarenu Landa Norrise a Oscara Piastriho.
|Jezdec (tým)
|Kurz na vítězství
|Max Verstappen (Red Bull)
|2,25
|Lando Norris (McLaren)
|3,2
|Oscar Piastri (McLaren)
|4,2
|George Russell (Mercedes)
|11
|Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
|15
|Charles Leclerc (Ferrari)
|30
* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.
Jak dopadla Velká cena Abú Zabí loni
Závěrečnou Velkou cenu sezony formule 1 v Abú Zabí loni vyhrál Lando Norris, jehož tým McLaren získal po 26 letech triumf v Poháru konstruktérů. Britský jezdec porazil na okruhu Yas Marina o necelých šest vteřin Carlose Sainze, třetí byl další pilot Ferrari Charles Leclerc.