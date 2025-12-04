Velká cena Abú Zabí formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Drama vrcholí, poslední letošní závod mistrovství světa ve formuli 1 určí šampiona. Na unikátním okruhu Yas Marina v Abú Zabí se začíná pátečními tréninky a vše vyvrcholí v neděli 7. prosince od 14:00 v hlavním závodě. V přehledném textu najdete program, zajímavosti i informace, kde sledovat přenosy živě.

Lando Norris na čele závodu krátce po startu Velké ceny Abú Zabí | foto: Reuters

Zajímavosti před Velkou cenou Abů Zabí:

  • Velká cena Abú Zabí se jede na okruhu Yas Marina, který je součástí širšího komplexu: vedle závodní tratě se nacházejí přístaviště pro menší lodě, hotely, areály s vodními i adrenalinovými atrakcemi, což dělá závodní víkend pro diváky a turisty ještě atraktivnější.
  • Délka okruhu: 5,281 km
  • Počet kol: 58
  • Celková délka závodu: 306.183 km
  • Oficiální rekord závodního kola: 1:25.637 — Kevin Magnussen (2024)

Další titul Verstappena je zase o něco reálnější. Ale Norris má vše ve svých rukou
    • Počet zatáček: 16
    • Divácká kapacita: zhruba 60 000 míst na tribunách
    • Okruh kombinuje rychlé rovinky s technickými úseky — je tedy vyvážený mezi rychlostí a precizními manévry

Program Velké ceny Abú Zabí 2025:

DenDatumČasUdálostVýsledky
Pátek5. prosince10:301. trénink
Pátek5. prosince14:002. trénink
Sobota6. prosince11:303. trénink
Sobota6. prosince15:00kvalifikace
Neděle7. prosince14:00hlavní závod

Jsem tu pro tebe, Maxi! Cunodu z Red Bullu vyhodí, on však hlásí: Titul pomůže i mně

Vítězové předchozích ročníků GP Abú Zabí:

RokJezdecKonstruktér
2024Lando NorrisMcLaren-Mercedes
2023Max VerstappenRed Bull–Honda RBPT
2022Max VerstappenRed Bull–RBPT
2021Max VerstappenRed Bull–Honda
2020Max VerstappenRed Bull–Honda
2019Lewis HamiltonMercedes
2018Lewis HamiltonMercedes
2017Valtteri BottasMercedes
2016Lewis HamiltonMercedes
2015Nico RosbergMercedes
2014Lewis HamiltonMercedes
2013Sebastian VettelRed Bull-Renault
2012Kimi RäikkönenLotus-Renault
2011Lewis HamiltonMcLaren-Mercedes
2010Sebastian VettelRed Bull-Renault
2009Sebastian VettelRed Bull-Renault

Kde sledovat Velkou cenu Abú Zabí F1:

Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Pecka TV
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay

Sledujte závody formule 1 zdarma. Pro všechny členy iDNES Premium

Jezdi nové sezóny Formule 1

Jak vidí Velkou cenu Abú Zabí sázkové kanceláře?

Bookmakeři na vítězství v hlavním závodě favorizují Maxe Verstappena z Red Bullu, za jeho největšího soupeře pak považují jezdce McLarenu Landa Norrise a Oscara Piastriho.

Jezdec (tým)Kurz na vítězství
Max Verstappen (Red Bull)2,25
Lando Norris (McLaren)3,2
Oscar Piastri (McLaren)4,2
George Russell (Mercedes)11
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)15
Charles Leclerc (Ferrari)30

* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.

Jak dopadla Velká cena Abú Zabí loni

Závěrečnou Velkou cenu sezony formule 1 v Abú Zabí loni vyhrál Lando Norris, jehož tým McLaren získal po 26 letech triumf v Poháru konstruktérů. Britský jezdec porazil na okruhu Yas Marina o necelých šest vteřin Carlose Sainze, třetí byl další pilot Ferrari Charles Leclerc.

V Abú Zabí kraloval Norris, McLaren slaví triumf v Poháru konstruktérů

Výsledky

Velká cena Abú Zabí formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

