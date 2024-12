Někdo se šikaně musí postavit, reagoval Russell na ostrá slova Verstappena

„Znám Maxe dvanáct let a celou dobu jsem ho respektovat, ale teď už ne. Protože i když jsme spolu bojovali na trati, nikdy to nebylo osobní. Ale Max to teď osobní udělal. A někdo se jeho šikaně musí postavit. Do teď by mu lidi odpustili i vraždu,“ prohlásil Russell.

Verstappen minulý týden v Losailu vyhrál kvalifikaci o 55 tisícin sekundy před Russellem, ale po trestu za příliš pomalou jízdu a ohrožení britského pilota o pole position přišel. Na první místo se posunul Russell, závod poté i tak vyhrál Verstappen.

Nizozemský jezdec potom soupeře zkritizoval a ostrá slova volil i v rozhovorech před závěrečným závodem sezony v neděli v Abú Zabí. „Za svými slovy si stojím. Ještě jsem nezažil, aby se někdo aktivně snažil zajistit soupeři trest a ještě kvůli tomu lhal,“ prohlásil Verstappen.

Russell se naopak ohradil, že mu Verstappen po incidentu v Kataru vyhrožoval, že do něj úmyslně narazí. „To je pro mě nepřijatelné, to je prostě za čárou. A nebudu tomu jen přihlížet. Někdo se mu proto musí postavit, než se to vymkne kontrole,“ uvedl.

Zkritizoval také Verstappenovo chování k ostatním pilotům - například k Landu Norrisovi z McLarenu v Mexiku, kde za to čtyřnásobný mistr světa dostal dva tresty. „Jakmile není po jeho, tak je přehnaně naštvaný a téměř násilný,“ řekl Russell.