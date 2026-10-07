Rána pro Russellovy ambice: kandidát titulu v Singapuru odstartuje poslední

Russellovy titulové ambice tak utrpěly další ránu. Kvůli technickým problémům musel druhý muž průběžného pořadí šampionátu odstoupit z nedělní Grand Prix v Malajsii a jeho ztráta na týmového kolegu Kimiho Antonelliho z Itálie narostla na 84 bodů. Do konce sezony zbývá sedm závodů.
„Je to frustrující především vzhledem k jeho výkonu minulý víkend a výsledku, o který měl bojovat. Bohužel takové věci ke sportu patří. Naším cílem nyní bude připravit mu co nejlepší auto a šanci na to, aby se probojoval dopředu polem soupeřů,“ uvedl šéf Mercedesu Toto Wolff.