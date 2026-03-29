Vše proti mně. Russella štvala smůla, cítí se ohrožený? Šéf chce Antonelliho chránit

Autor:
  12:55
Kroužil po trati v Suzuce a nakvašeně prskal do týmové vysílačky: „To je prostě neuvěřitelné!“ Právě absolvoval zastávku v boxech. A pak to přišlo. Havárie Olivera Bearmana, žluté vlajky, výjezd safety caru. George Russell se rázem ocitl v nevýhodě. Chvilková nepřízeň osudu jej připravila nejen o lepší umístění ve Velké ceně Japonska, ale také o průběžné vedení v šampionátu formule 1.
Andrea Kimi Antonelli mává fanouškům po triumfu ve Velké ceně Japonska.

Andrea Kimi Antonelli mává fanouškům po triumfu ve Velké ceně Japonska. | foto: Issei KatoReuters

George Russell z Mercedesu během Velké ceny Japonska
Andrea Kimi Antonelli v obležení fotografů po Velké ceně Japonska.
Vítězné gesto Andrey Kimiho Antonelliho po prvenství v Japonsku.
Andrea Kimi Antonelli vyjíždí z boxů při Velké ceně Japonska.
23 fotografií

„Všechno se otočilo proti mně,“ bědoval rozmrzele čtvrtý muž závodu.

Cílem projel těsně za Charlesem Leclercem z Ferrari, s nímž v závěru bojoval o poslední pódiovou příčku. V jedenapadesátém kole se na ni vyšvihl, ale jen na chvíli.

A zatímco vstřebával zklamání, jeho týmový kolega na oslavu druhého vítězství v řadě předváděl fanouškům oslavné gesto po vzoru legendárního jamajského sprintera Usaina Bolta.

Vítězné gesto Andrey Kimiho Antonelliho po prvenství v Japonsku.
George Russell z Mercedesu během závodního víkendu v Japonsku

Že po třech Velkých cenách najdeme na čele šampionátu pilota Mercedesu? Žádné překvapení. Ale že to bude Andrea Kimi Antonelli? S tím kalkuloval jen málokdo.

Měl to být Russell. Týmová jednička. Ten zkušenější, za volantem vyzrálejší a těžkými okamžiky prověřenější.

Stále teprve devatenáctiletý Ital, mimochodem nejmladší lídr průběžného pořadí v historii F1, ale odvážně míchá kartami a minimálně do startu sezony vnáší zajímavou zápletku.

„Ach jo, my máme v posledních dvou závodech takové štěstí,“ čertil se Brit s ironií v hlase při průjezdu třiadvacátým kolem. Jen pár okamžiků poté, co Bearman v zatáčce Spoon poslal monopost do svodidel.

Do vysílačky mu přišla odpověď přímo od šéfa stáje Tota Wolffa: „Ano, Georgi, je to smůla, ale zkus s tím ještě něco udělat.“

Frustraci neskrýval Russell ani v mixzóně: „Stačilo málo a mohl jsem zvítězit. Pokazilo se všechno, co se pokazit mohlo. Začátek, načasování safety caru, problémy s baterií... Štve mě to!“

Kdyby s výměnou pneumatik ještě kolo posečkal, mohl mít po restartu lepší pozici. Takhle ze vzniklé situace těžili piloti, kteří vyrazili za mechaniky ve chvíli, co traťoví maršálové začali odklízet nabořený Haas.

Jmenovitě Lewis Hamilton s Antonellim, jenž se po návratu z boxů dostal do čela. A první pozici už nikomu ani na chvíli nepůjčil. „Usmálo se na mě štěstí, ale pak jsem měl skvělé tempo,“ líčil spokojeně v rozhovoru.

Andrea Kimi Antonelli na čele pořadí Velké ceny Japonska.

George Russell na trati při Velké ceně Japonska.

Start přitom vůbec nezvládl. Už zase, stejně jako v Austrálii i v Číně. Nezaspal, ale protočil kola, až se od nich zakouřilo. Propadl se z pole position na šestou příčku, jeho kolega z druhé na čtvrtou.

Chvílemi se zdálo, že Russell se s monopostem marně pere. Že z něj v nejdůležitějších chvílích nedokáže vymáčknout takový výkon, jaký by potřeboval.

Po návratu safety caru do boxů se nechal předstihnout oběma piloty Ferrari. Leclercem poté, co jeho vůz z důvodu takřka vybité baterie jako by na malý okamžik vypověděl službu.

„Jednalo se o malou závadu v softwaru elektrického systému, který mu měl zajistit výhodu, ale místo toho došlo ke zpomalení v nevhodnou chvíli,“ vysvětloval Wolff.

Také on možná žasne nad tím, co zatím Antonelli, jenž triumfoval i před dvěma týdny v Číně, předvádí. Ale kdo by nechtěl mít v garáži dva jezdce se schopností vítězit?

„Přijde mi to jako včera, kdy mu bylo dvanáct let a stal se součástí Mercedesu,“ zavzpomínal šéf britské stáje. „Ale teď ho musíme ochránit před těmi, kteří z něj začnou dělat kandidát na titul.“

Taková prohlášení jistě přijdou, nepůjde se jim zcela vyhnout. Devítibodový náskok na Russella ale tvoří zanedbatelný rozdíl, proto i lídr šampionátu vzkazuje: „Je předčasné nad tím přemýšlet.“

Nezapomínejme, že formule 1 zatím absolvovala jen tři zastávky a po zrušení Velkých cen Bahrajnu a Saúdské Arábie kvůli konfliktu na Blízkém východě se dá znovu do pohybu až na začátku května v Miami.

„Už teď jsem zvědavý, co nás tam čeká. George musí vrátit úder. I kvůli své pozici a dynamice uvnitř Mercedesu,“ hlásil Karun Chandhok, expert stanice Sky Sports.

Jenson Button, mistr světa z roku 2009, doplnil: „Myslel jsem si, že v Japonsku bude mít navrch, ale v Kimim mu roste skutečný vyzyvatel, který nabírá sebevědomí každým závodem.“

Russell vnímá, že momentálně nemá navrch. Když sleduje, s jakou lehkostí uvolněný Antonelli exceluje, hlavou mu dost možná běží: „No, no, mladej, kam se hrneš?“

V minulosti ale ukázal, že vyrovnanost výkonů patří k jeho hlavním přednostem. Přehodnocení předsezonních predikcí, které z něj dělaly hlavního favorita, také proto není na místě. Tedy alespoň zatím.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Ústí n. Labem vs. LiberecFlorbal - 4. kolo - 29. 3. 2026:Ústí n. Labem vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě4:2
  • -
  • 120.00
  • 600.00
Vítkovice vs. SpartaFlorbal - 4. kolo - 29. 3. 2026:Vítkovice vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
29. 3. 15:00
  • 3.13
  • 4.49
  • 1.85
Pardubice vs. Mladá BoleslavFlorbal - 4. kolo - 29. 3. 2026:Pardubice vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
29. 3. 15:00
  • 25.00
  • 14.00
  • 1.02
Varnsdorf vs. ZápyFotbal - 21. kolo - 29. 3. 2026:Varnsdorf vs. Zápy //www.idnes.cz/sport
29. 3. 15:00
  • 7.87
  • 4.80
  • 1.20
Polanka n/O vs. VrchovinaFotbal - 21. kolo - 29. 3. 2026:Polanka n/O vs. Vrchovina //www.idnes.cz/sport
29. 3. 15:00
  • 2.53
  • 3.39
  • 2.10
K. Vary vs. LiberecHokej - Čtvrtfinále - 29. 3. 2026:K. Vary vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
29. 3. 16:00
  • 2.75
  • 3.90
  • 2.36
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Filmoví hrdinové, moderátor podcastu i zpěvák. Jak dopadli šampioni 80. let

Jak dopadli tenisoví šampioni 80. let?

Osmdesátá léta byla v mužském tenisu dobou silných osobností, velkých rivalit a stylů, které se od sebe výrazně lišily. Na jedné straně stál vztek, improvizace a výbušnost, na druhé chlad, disciplína...

29. března 2026  9:45

Velká cena Japonska formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Velká cena Japonska krátce po startu.

Šampionát formule 1 pokračuje dalším závodem. Na programu je Velká cena Japonska, která se v neděli (29.3.) jede na okruhu Suzuka. Program víkendu, výsledky jednotlivých jízd i další informace...

29. března 2026  9:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.