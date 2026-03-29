Vše proti mně. Russella štvala smůla, cítí se ohrožený? Šéf chce Antonelliho chránit

„Všechno se otočilo proti mně,“ bědoval rozmrzele čtvrtý muž závodu.
Cílem projel těsně za Charlesem Leclercem z Ferrari, s nímž v závěru bojoval o poslední pódiovou příčku. V jedenapadesátém kole se na ni vyšvihl, ale jen na chvíli.
A zatímco vstřebával zklamání, jeho týmový kolega na oslavu druhého vítězství v řadě předváděl fanouškům oslavné gesto po vzoru legendárního jamajského sprintera Usaina Bolta.
Že po třech Velkých cenách najdeme na čele šampionátu pilota Mercedesu? Žádné překvapení. Ale že to bude Andrea Kimi Antonelli? S tím kalkuloval jen málokdo.
Měl to být Russell. Týmová jednička. Ten zkušenější, za volantem vyzrálejší a těžkými okamžiky prověřenější.
Stále teprve devatenáctiletý Ital, mimochodem nejmladší lídr průběžného pořadí v historii F1, ale odvážně míchá kartami a minimálně do startu sezony vnáší zajímavou zápletku.
„Ach jo, my máme v posledních dvou závodech takové štěstí,“ čertil se Brit s ironií v hlase při průjezdu třiadvacátým kolem. Jen pár okamžiků poté, co Bearman v zatáčce Spoon poslal monopost do svodidel.
Nejtěžší havárie sezony F1: Bearman se v Japonsku zranil při tvrdé ráně do bariéry
Do vysílačky mu přišla odpověď přímo od šéfa stáje Tota Wolffa: „Ano, Georgi, je to smůla, ale zkus s tím ještě něco udělat.“
Frustraci neskrýval Russell ani v mixzóně: „Stačilo málo a mohl jsem zvítězit. Pokazilo se všechno, co se pokazit mohlo. Začátek, načasování safety caru, problémy s baterií... Štve mě to!“
Kdyby s výměnou pneumatik ještě kolo posečkal, mohl mít po restartu lepší pozici. Takhle ze vzniklé situace těžili piloti, kteří vyrazili za mechaniky ve chvíli, co traťoví maršálové začali odklízet nabořený Haas.
Jmenovitě Lewis Hamilton s Antonellim, jenž se po návratu z boxů dostal do čela. A první pozici už nikomu ani na chvíli nepůjčil. „Usmálo se na mě štěstí, ale pak jsem měl skvělé tempo,“ líčil spokojeně v rozhovoru.
Start přitom vůbec nezvládl. Už zase, stejně jako v Austrálii i v Číně. Nezaspal, ale protočil kola, až se od nich zakouřilo. Propadl se z pole position na šestou příčku, jeho kolega z druhé na čtvrtou.
Chvílemi se zdálo, že Russell se s monopostem marně pere. Že z něj v nejdůležitějších chvílích nedokáže vymáčknout takový výkon, jaký by potřeboval.
Po návratu safety caru do boxů se nechal předstihnout oběma piloty Ferrari. Leclercem poté, co jeho vůz z důvodu takřka vybité baterie jako by na malý okamžik vypověděl službu.
Antonelli vyhrál v Japonsku. Po druhém triumfu v řadě jde do čela šampionátu F1
„Jednalo se o malou závadu v softwaru elektrického systému, který mu měl zajistit výhodu, ale místo toho došlo ke zpomalení v nevhodnou chvíli,“ vysvětloval Wolff.
Také on možná žasne nad tím, co zatím Antonelli, jenž triumfoval i před dvěma týdny v Číně, předvádí. Ale kdo by nechtěl mít v garáži dva jezdce se schopností vítězit?
„Přijde mi to jako včera, kdy mu bylo dvanáct let a stal se součástí Mercedesu,“ zavzpomínal šéf britské stáje. „Ale teď ho musíme ochránit před těmi, kteří z něj začnou dělat kandidát na titul.“
Kimi Antonelli is the only Italian driver Kimi Antonelli has seen leading the F1 World Championship in his lifetime 👀🇮🇹 pic.twitter.com/PDhRhNieEy— Autosport (@autosport) March 29, 2026
Taková prohlášení jistě přijdou, nepůjde se jim zcela vyhnout. Devítibodový náskok na Russella ale tvoří zanedbatelný rozdíl, proto i lídr šampionátu vzkazuje: „Je předčasné nad tím přemýšlet.“
Nezapomínejme, že formule 1 zatím absolvovala jen tři zastávky a po zrušení Velkých cen Bahrajnu a Saúdské Arábie kvůli konfliktu na Blízkém východě se dá znovu do pohybu až na začátku května v Miami.
„Už teď jsem zvědavý, co nás tam čeká. George musí vrátit úder. I kvůli své pozici a dynamice uvnitř Mercedesu,“ hlásil Karun Chandhok, expert stanice Sky Sports.
Formule 1 přichází kvůli válce o dva závody, zrušené Velké ceny se nenahradí
Jenson Button, mistr světa z roku 2009, doplnil: „Myslel jsem si, že v Japonsku bude mít navrch, ale v Kimim mu roste skutečný vyzyvatel, který nabírá sebevědomí každým závodem.“
Russell vnímá, že momentálně nemá navrch. Když sleduje, s jakou lehkostí uvolněný Antonelli exceluje, hlavou mu dost možná běží: „No, no, mladej, kam se hrneš?“
V minulosti ale ukázal, že vyrovnanost výkonů patří k jeho hlavním přednostem. Přehodnocení předsezonních predikcí, které z něj dělaly hlavního favorita, také proto není na místě. Tedy alespoň zatím.