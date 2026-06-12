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Všechno je proti mně! Russell žehrá na smůlu, inspiruje se u sportovních legend

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  14:20
Do Barcelony přiletěl dobře naladěný. Zase se usmíval, už nebyl skleslou a odevzdanou figurou jako před týdnem v Monaku. Pár dní volna se snažil využít k potřebnému restartu. I tak ale George Russell před víkendovým pokračováním sezony formule 1 připomněl: „Tak smolné období jsem v kariéře ještě nezažil.“
George Russell v padoku před startem Velké ceny Monaka.

George Russell v padoku před startem Velké ceny Monaka. | foto: Philippe MagoniAP

George Russell na trati při Velké ceně Monaka.
Diváci v Monaku sledují kolem projíždějícího George Russella.
George Russell na trati při Velké ceně Monaka.
George Russell na trati při Velké ceně Monaka.
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Dvakrát po sobě nebodoval. V Kanadě divoce bojoval s parťákem Kimim Antonellim o první příčku, odstoupit musel vinou technických potíží s pohonnou jednotkou.

V úzkých monackých uličkách doplatil na nepovedenou kvalifikaci, závod mu výrazně zkomplikovaly dvě penalizace včetně té za neodpykaný trest v boxech, kvůli které padal pořadím a zastavil se až na dvanáctém místě.

George Russell na trati během Velké ceny Monaka

„Tak to občas v závodění bývá, ale je to velmi frustrující,“ povzdechl si zpětně pilot favorizovaného Mercedesu. „Zvlášť proto, že v obou případech šlo o něco, co bylo zcela mimo moji kontrolu.“

Podobná vyjádření zaznívala z Russellových úst opakovaně.

Žehral na smůlu, čišela z něj bezmoc, negativita. To vše se ve Španělsku pokusí zažehnat. Odrazit se, nakopnout se.

Velká cena Barcelony - Katalánska 2026 formule 1: program, výsledky, kde sledovat

Jeho hlavní přání před jubilejní 100. Velkou cenou za volantem Mercedesu zní: „Strašně moc chci zažít klidný víkend bez problémů.“

Nutně ho potřebuje. Také kvůli vývoji šampionátu, který se vydává nečekaným směrem. Zatímco osmadvacetiletý Brit strádá, Antonelli válcuje konkurenci.

Pěti triumfy v řadě se vyhoupl na 156 bodů. A na čele pořadí si vysloužil zajímavý náskok. Týmovému kolegovi (88) pláchl na rozdíl 68 bodů, mezi ně se ještě vklínil Lewis Hamilton (90).

Piloti stáje Mercedes George Russell (vpravo) a Kimi Antonelli

Russell se ocitá ve složité pozici. V kontextu předsezonních predikcí a názorů expertů, kteří právě v něm viděli hlavního favorita na titul, o to víc nezáviděníhodné.

Nepomáhá mu ani Antonelliho fantastická forma. Rozjetý italský mladíček působí jako zjevení. Náramně využívá potenciál Mercedesu, zkušenějšího parťáka nekompromisně zadupává.

Ten po neúspěšné zastávce v Monaku nezastíral, že je dole, že mu letošní monopost v některých ohledech tolik nevyhovuje.

Rady hledal i u svého psychologa, s nímž spolupracuje už šest let, inspiruje se také v příbězích sportovních velikánů.

„Nedávno jsem viděl dokumenty o Rafaelu Nadalovi a Ronaldinhovi, který byl mým hrdinou. Netušil jsem, že zažil tolik let, zápasů, v nichž se musel potýkat s obtížemi. Došlo mi, že to je normální, že si tím prochází každý.“

Páté vítězství za sebou. Chaotický závod v Monaku ovládl Antonelli před Hamiltonem

Antonelliho náskok ho nechává klidným. Tedy alespoň zatím: „Vede si fantasticky, věděl jsem, že z něj roste strašně těžký soupeř. Už jsem přišel o spoustu bodů, ale nezapomínejme, že jsme teprve ve třetině sezony. Pořád je o co hrát.“

Aktuální situace je mu o poznání milejší, než kdyby za jeho ztrátou na průběžného lídra stály čistě výkonnostní důvody. Stále si věří, o svých schopnostech nepochybuje.

„V Monaku a v Miami se mi nedařilo, ale ve zbývajících čtyřech závodech jsem jel dobře. Kdyby vše probíhalo normálně, mohl jsem mít o tři pódiová umístění více,“ tvrdil Russell.

George Russell z Mercedesu během závodního víkendu v Japonsku

Tlak, který na sebe kladl a vnímal jej i z okolí, plánuje odložit stranou. Chce se soustředit jen na sebe, nesvazovat se velkými očekáváními, nepouštět si do hlavy rušivé elementy.

„Je důležité, abych si závody užil. Porucha motoru, špatné načasovaní safety caru nebo porušení pravidel v boxové uličce... To jde mimo mě. Musím mít pod kontrolou jen věci, které dokážu ovlivnit,“ vzkázal.

Poslední dva nezdary hodlá hodit za hlavu, nehrabat se v minulosti. A doufá, že potřebné štěstí se konečně přikloní i k němu: „Měl jsem pocit, že je všechno proti mně... Ale to přeci nemůže trvat věčně.“

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