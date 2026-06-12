Všechno je proti mně! Russell žehrá na smůlu, inspiruje se u sportovních legend

Dvakrát po sobě nebodoval. V Kanadě divoce bojoval s parťákem Kimim Antonellim o první příčku, odstoupit musel vinou technických potíží s pohonnou jednotkou.
V úzkých monackých uličkách doplatil na nepovedenou kvalifikaci, závod mu výrazně zkomplikovaly dvě penalizace včetně té za neodpykaný trest v boxech, kvůli které padal pořadím a zastavil se až na dvanáctém místě.
„Tak to občas v závodění bývá, ale je to velmi frustrující,“ povzdechl si zpětně pilot favorizovaného Mercedesu. „Zvlášť proto, že v obou případech šlo o něco, co bylo zcela mimo moji kontrolu.“
Podobná vyjádření zaznívala z Russellových úst opakovaně.
Žehral na smůlu, čišela z něj bezmoc, negativita. To vše se ve Španělsku pokusí zažehnat. Odrazit se, nakopnout se.
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Jeho hlavní přání před jubilejní 100. Velkou cenou za volantem Mercedesu zní: „Strašně moc chci zažít klidný víkend bez problémů.“
Nutně ho potřebuje. Také kvůli vývoji šampionátu, který se vydává nečekaným směrem. Zatímco osmadvacetiletý Brit strádá, Antonelli válcuje konkurenci.
Pěti triumfy v řadě se vyhoupl na 156 bodů. A na čele pořadí si vysloužil zajímavý náskok. Týmovému kolegovi (88) pláchl na rozdíl 68 bodů, mezi ně se ještě vklínil Lewis Hamilton (90).
Russell se ocitá ve složité pozici. V kontextu předsezonních predikcí a názorů expertů, kteří právě v něm viděli hlavního favorita na titul, o to víc nezáviděníhodné.
Nepomáhá mu ani Antonelliho fantastická forma. Rozjetý italský mladíček působí jako zjevení. Náramně využívá potenciál Mercedesu, zkušenějšího parťáka nekompromisně zadupává.
Ten po neúspěšné zastávce v Monaku nezastíral, že je dole, že mu letošní monopost v některých ohledech tolik nevyhovuje.
Rady hledal i u svého psychologa, s nímž spolupracuje už šest let, inspiruje se také v příbězích sportovních velikánů.
„Nedávno jsem viděl dokumenty o Rafaelu Nadalovi a Ronaldinhovi, který byl mým hrdinou. Netušil jsem, že zažil tolik let, zápasů, v nichž se musel potýkat s obtížemi. Došlo mi, že to je normální, že si tím prochází každý.“
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Antonelliho náskok ho nechává klidným. Tedy alespoň zatím: „Vede si fantasticky, věděl jsem, že z něj roste strašně těžký soupeř. Už jsem přišel o spoustu bodů, ale nezapomínejme, že jsme teprve ve třetině sezony. Pořád je o co hrát.“
Aktuální situace je mu o poznání milejší, než kdyby za jeho ztrátou na průběžného lídra stály čistě výkonnostní důvody. Stále si věří, o svých schopnostech nepochybuje.
„V Monaku a v Miami se mi nedařilo, ale ve zbývajících čtyřech závodech jsem jel dobře. Kdyby vše probíhalo normálně, mohl jsem mít o tři pódiová umístění více,“ tvrdil Russell.
Tlak, který na sebe kladl a vnímal jej i z okolí, plánuje odložit stranou. Chce se soustředit jen na sebe, nesvazovat se velkými očekáváními, nepouštět si do hlavy rušivé elementy.
„Je důležité, abych si závody užil. Porucha motoru, špatné načasovaní safety caru nebo porušení pravidel v boxové uličce... To jde mimo mě. Musím mít pod kontrolou jen věci, které dokážu ovlivnit,“ vzkázal.
Poslední dva nezdary hodlá hodit za hlavu, nehrabat se v minulosti. A doufá, že potřebné štěstí se konečně přikloní i k němu: „Měl jsem pocit, že je všechno proti mně... Ale to přeci nemůže trvat věčně.“