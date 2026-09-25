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Russell vyhrál kvalifikaci F1 v Baku, Antonelli havaroval a bude opět stíhat

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  15:58

George Russell během kvalifikace na Velkou cenu Ázerbajdžánu. | foto: AP

Kvalifikaci na sobotní Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Jeho týmový kolega a lídr průběžného pořadí mistrovství světa Kimi Antonelli havaroval a na startu bude šestnáctý.

Russell na okruhu v ulicích Baku doslova deklasoval konkurenci. Pro pátou pole position v sezoně si dojel s náskokem osmi desetin sekundy před Charlesem Leclercem z Ferrari a třetím Oscarem Piastrim z McLarenu.

„Je to super pocit, navíc jsem si ho dlouho neužil,“ řekl Russell v televizním rozhovoru po prvním kvalifikačním triumfu od červnové Velké ceny Rakouska. „Navíc větším rozdílem jsem snad ještě nikdy nevyhrál a to počítám i formuli 2 a 3,“ dodal osmadvacetiletý britský pilot.

Formule 1 v roce 2026: program, výsledky, týmy a kde závody sledovat

Antonelli už v první části kvalifikace poškodil zavěšení levého předního kola. Do druhé části sice ještě prošel, na trať už v ní ale nevyjel. Do závodu tak odstartuje z 16. místa, pokud ale Mercedes nesáhne k výměně součástí. Potom by se Ital mohl na roštu ještě propadnout.

Russell je v průběžném pořadí druhý a v sobotu bude mít velkou šanci snížit ztrátu 81 bodů. V Baku, kde se netradičně jede v sobotu kvůli nedělnímu dni památky obětí války o Náhorní Karabach, bude usilovat o třetí výhru v sezoně a osmou celkově.

V prvních dvou trénincích formule 1 v Ázerbájdžánu byl nejrychlejší Russell

Antonelli ale rozhodně není bez šance. V sezoně už totiž ukázal, že stíhací jízdu umí. Před třemi týdny v Monze si dojel pro výhru po startu z 19. pozice, čímž se postaral o druhý největší vítězný comeback v historii šampionátu.

Sobotní Velká cena Ázerbájdžánu odstartuje v 13 hodin SELČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Ázerbájdžánu

závod mistrovství světa vozů formule 1 v Baku

1. Russell (Brit./Mercedes) 1:42,526, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,837, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,838, 4. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,974, 5. Norris (Brit./McLaren) -1,146, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -1,332

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