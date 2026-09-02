Přesto se právě tohle stalo. Jen v jiné době, kdy byla komunita královny motorsportu mnohem soudržnější a nešlo o tak velký byznys jako teď. Všechny spíš spojovala vášeň a chuť patřit k tak průkopnickému zázraku, kterým formule 1 ve svých začátcích byla. K tomu tuze blízké riziko smrti, což jen podporovalo vzájemný respekt.
Však i dobové fotografie ukazují, že v závodech se na sebe jezdci často usmáli. Taková byla éra Juana Manuela Fangia a Petera Collinse.
Přesně před 70 lety ukázal druhý z nich neuvěřitelný duch férovosti a kamarádství. Některá média o tom momentu referují jako o „největším sportovním činu v historii formule 1“.