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Matěj Tomíček
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Momentka z Velké ceny Evropy formule 1, který se jel v roce 1956 v italské Monze. Závodí spolu Stirling Moss (22), Juan Manuel Fangio (28), Peter Collins (26) a Harry Schell (18). | foto: Keystone Pictures USA / Zuma Press Profimedia.cz

Jen si to představte. Poslední závod sezony. Kolegové z Ferrari Charles Leclerc i Lewis Hamilton mají šanci získat titul. Britovi se v průběhu Velké ceny pokazí jeho vůz a Monačan? Místo aby jel pro titul mistra světa, v rámci fair play přepustí svůj monopost Hamiltonovi, který se stane šampionem. Bláznivé, že?

Přesto se právě tohle stalo. Jen v jiné době, kdy byla komunita královny motorsportu mnohem soudržnější a nešlo o tak velký byznys jako teď. Všechny spíš spojovala vášeň a chuť patřit k tak průkopnickému zázraku, kterým formule 1 ve svých začátcích byla. K tomu tuze blízké riziko smrti, což jen podporovalo vzájemný respekt.

Však i dobové fotografie ukazují, že v závodech se na sebe jezdci často usmáli. Taková byla éra Juana Manuela Fangia a Petera Collinse.

Přesně před 70 lety ukázal druhý z nich neuvěřitelný duch férovosti a kamarádství. Některá média o tom momentu referují jako o „největším sportovním činu v historii formule 1“.

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