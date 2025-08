Dva týmy, dva přístupy. Red Bull vyhazoval, Ferrari šéfa podrželo i přes silnou kritiku

Proč byl Frédéric Vasseur tak nabručený? Vytáčela ho italská média. Stále se kupící zprávy o tom, že jeho pozice šéfa ve Ferrari se silně otřásá a o práci mají přijít i někteří jeho kolegové.

„Nejde o mě, já to zvládnu. Ale takhle vytahovat na veřejnost jména dalších lidí z týmu? Vrchol neúcty! Pro ně i jejich rodiny. Ubližuje nám to, odvádí nás to od práce. Ale novináři bez toho asi nedokážou žít,“ čílil se sedmapadesátiletý Francouz.

Velký tlak ustál. I přes nevýrazné výsledky, které italskou stáj provázejí celou sezonu. Důvěru má i nadále. Ferrari ve čtvrtek oznámilo, že s Vasseurem podepsalo nový kontrakt.

Zachovalo se jinak než jeho přímá konkurence teprve před pár týdny. Zatímco v Itálii totiž rezonovala Vasseurova reakce na spekulace ohledně jeho potenciálního konce, v zákulisí se tvořila jiná informační bomba.

Na začátku července Red Bull zčistajasna vyhodil šéfa Christiana Hornera. Kvůli krizi, do které po obrovitánské dominanci stáj spadla. Přitom ještě loni vyhrál Max Verstappen titul, vlastně až od poloviny roku 2024 neměl v rukách nejsilnější monopost ze všech. Jelikož letos zlepšení nepřichází, Red Bull sáhl k radikálnímu řešení. A vzhledem k výraznému poklesu výkonnosti si ho obhájí.

Charles Leclerc a Lewis Hamilton z Ferrari během tréninku na Velkou cenu Británie v Silverstone

Kdežto Ferrari, jenž čeká na jakýkoliv z titulů sedmnáctým rokem a nebojuje o vítězství na pravidelnější bázi ani po Vasseurově příchodu, se svého šéfa rozhodlo podržet. Dokonce v té míře, že mu nabídlo víceletou spolupráci.

K ideálním výkonům má Ferrari od jeho nástupu daleko. V prvním roce ve funkci jen sledoval krutou nadvládu Red Bullu s Verstappenem, na konci sezony navíc těsně prohrál souboj s Mercedesem o druhé místo mezi konstruktéry.

Loni obě stáje v tabulce přeskočil, ale tentokrát těsně nestačil na zlepšující se McLaren, za kterým patří Italům druhá pozice i nyní. A pokud u Zacka Browna a spol. nenastane zničující výbuch, na titul ani tentokrát Ferrari nedosáhne.

Což je ovšem meta, na kterou dlouhodobě cílí. Musí, s takovou historií a renomé v motorsportu nemůže mít nižší touhy.

Dvojice Leclerc – Hamilton patří k těm vůbec nejsilnějším, tam slabinu určitě nehledejte.

Charles Leclerc a Lewis Hamilton na akci oslavující dvacet let spolupráce mezi Ferrari a firmou Puma.

Tak kde má Ferrari nedostatky, které ho stále dělí od trůnu? To kdyby vědělo, určitě by je už dávno vyřešilo...

Před sezonou příchozí Hamilton při práci v továrně na mezery narazil. A ihned se je snažil vyplnit. „Vášni v týmu se nic nevyrovná. Je to obrovská organizace, má spoustu pohyblivých částí, jen ne všechny z nich fungují tak, jak by měly. To je důvod, proč stáj zatím nedosáhla úspěchu, který si zaslouží,“ domnívá se sedminásobný světový šampion.

„Cítím, že je mou povinností tlačit na každou osobu v týmu, nejvíc pak na ty nejvyšší, co dělají rozhodnutí. A jsou neskutečně vnímaví, zlepšili se v mnoha směrech,“ pochvaluje si.

I když na trati kolikrát výrazně strádá, odhodlání mu nechybí. Nehodlá se po Räikkönenovi, Alonsovi a Vettelovi stát dalším výtečným pilotem, kterého tradiční značka schramstne, pohltí a vyplivne bez výrazného úspěchu: „Odmítám to!“

Umanul si, že na vrchol vystoupá i v červené kombinéze. S Vasseurovou podporou v zádech. „Právě Fred je hlavním důvodem, proč jsem tady. Strašně rád s ním spolupracuji, potřebuji ho. Stále jsem přesvědčený o tom, že je mužem na správném místě,“ povídal Hamilton v červnu, když se jeho nadřízený ocitl pod palbou kritiky.

Přání se mu splnilo, před jeho šéfem ale pořád stojí složitý úkol. Zajistit, aby Ferrari rivaly už jen nenahánělo, ale dostalo se před ně.