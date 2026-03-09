Argentinský pilot ze stáje Alpine sklidil obrovský obdiv a vlnu komplimentů. Do cíle dorazil až na čtrnácté příčce, ale úvodní závod nové sezony pro něj mohl skončit velice rychle.
Po kvalifikaci mu patřila šestnáctá pozice. Start se mu na okruhu v Albert Parku vydařil náramně. Jakmile zhasla červená světla, vyrazil a začal se prodírat okolo monopostů před sebou.
We all had the same response to Franco's impressive reactions at the start! 🤯 #F1 #AusGP pic.twitter.com/PvSfBv7HDe— Formula 1 (@F1) March 8, 2026
Když předjel jednoho ze soupeřů, zničehonic se těsně před ním zjevil Liam Lawson z týmu Racing Bulls, jenž se naopak rozjížděl až nečekaně pomalu.
Colapinto musel okamžitě reagovat. Vmžiku strhl volant doprava, takřka stojícímu vozu se zvládl na poslední chvíli vyhnout. Zároveň si musel dávat pozor, aby nenarazil do zdi, kterou měl jen kousek od sebe.
„Měl jsem velké štěstí, opravdu velké,“ přiznal po závodě pro web Motorsport. „Takové věci se s novými monoposty mohou stát, bylo to velmi děsivé a riskantní. Jsem rád, že jsem vyvázl bez následků.“
Někteří inženýři i jezdci už před sezonou upozorňovali na to, že rozjezdy z pevných pozic mohou být při zavedení nových technických regulí poněkud komplikované.
FIA (Mezinárodní automobilová federace) proto upravila části startovní procedury, konkrétně prodloužila startovní okno, aby měli piloti více času připravit motor a turbo ještě před zhasnutím světel.
„Jakmile budou mít všichni stejné pneumatiky a absolvují před začátkem Velké ceny stejný proces, proběhne to úplně v pořádku,“ mírnil na testech v Bahrajnu obavy Alex Albon z Williamsu.
První metry v Melbourne nevyšly nejen Lawsonovi, velké problémy měl také Kimi Antonelli, jenž se okamžitě propadl o čtyři pozice, ale nakonec zajistil Mercedesu body za druhou příčku.
Společně s nejrychlejším Georgem Russellem a třetím Charlesem Leclercem po závodě při čekání na zahájení ceremoniálu na stupních vítězů sledovali i Colapintův úhybný manévr.
La salvada que hizo Colapinto en la salida es impresionante 🤯 #F1 pic.twitter.com/UL25i4dwDa— BoxInThisLap (@BoxInThisLap) March 8, 2026
Všichni tři se pořádně vylekali, stejně jako fanoušci nebo Anthony Davidson, expert stanice Sky Sports, který velmi ocenil rychlost Argentincových reakcí.
„Vypadá to, jako by měl kočičí reflexy. Podívejte se, co dělá s volantem, nechápu, jak se stihl vyhnout Lawsonovu zadnímu kolu i zdi. Úžasné, mohl bych se na to dívat pořád dokola.“
Jeho kolega, někdejší světový šampion Jenson Button, jen dodal: „Bylo to opravdu nebezpečné. Doufejme, že něco takového vidíme naposledy.“