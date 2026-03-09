Centimetry od vážné nehody. Pilot málem doplatil na skvělý start: Bylo to děsivé

Autor:
  15:40
Během závodu si toho nikdo nevšiml. Ani režie televizního přenosu, tím pádem ani diváci. Až po skončení Velké ceny Austrálie formule 1 se začalo šířit video, které ukázalo, že jen pár vteřin po startu mohlo dojít k velké nehodě. Zabránila jí pouze blesková reakce Franca Colapinta.
Franco Colapinto na trati v australském Albert Parku.

Franco Colapinto na trati v australském Albert Parku. | foto: Mark PetersonReuters

Franco Colapinto při tréninku na Velkou cenu Austrálie.
Franco Colapinto při tréninku na Velkou cenu Austrálie.
Argentinský pilot Franco Colapinto.
Franco Colapinto přichází do paddocku na okruhu v australském Albert Parku.
22 fotografií

Argentinský pilot ze stáje Alpine sklidil obrovský obdiv a vlnu komplimentů. Do cíle dorazil až na čtrnácté příčce, ale úvodní závod nové sezony pro něj mohl skončit velice rychle.

Po kvalifikaci mu patřila šestnáctá pozice. Start se mu na okruhu v Albert Parku vydařil náramně. Jakmile zhasla červená světla, vyrazil a začal se prodírat okolo monopostů před sebou.

Když předjel jednoho ze soupeřů, zničehonic se těsně před ním zjevil Liam Lawson z týmu Racing Bulls, jenž se naopak rozjížděl až nečekaně pomalu.

Colapinto musel okamžitě reagovat. Vmžiku strhl volant doprava, takřka stojícímu vozu se zvládl na poslední chvíli vyhnout. Zároveň si musel dávat pozor, aby nenarazil do zdi, kterou měl jen kousek od sebe.

„Měl jsem velké štěstí, opravdu velké,“ přiznal po závodě pro web Motorsport. „Takové věci se s novými monoposty mohou stát, bylo to velmi děsivé a riskantní. Jsem rád, že jsem vyvázl bez následků.“

Loni bojoval o titul, teď začal propadákem. Piastri rozmlátil auto už před startem

Někteří inženýři i jezdci už před sezonou upozorňovali na to, že rozjezdy z pevných pozic mohou být při zavedení nových technických regulí poněkud komplikované.

FIA (Mezinárodní automobilová federace) proto upravila části startovní procedury, konkrétně prodloužila startovní okno, aby měli piloti více času připravit motor a turbo ještě před zhasnutím světel.

„Jakmile budou mít všichni stejné pneumatiky a absolvují před začátkem Velké ceny stejný proces, proběhne to úplně v pořádku,“ mírnil na testech v Bahrajnu obavy Alex Albon z Williamsu.

Argentinský pilot Franco Colapinto.

První metry v Melbourne nevyšly nejen Lawsonovi, velké problémy měl také Kimi Antonelli, jenž se okamžitě propadl o čtyři pozice, ale nakonec zajistil Mercedesu body za druhou příčku.

Společně s nejrychlejším Georgem Russellem a třetím Charlesem Leclercem po závodě při čekání na zahájení ceremoniálu na stupních vítězů sledovali i Colapintův úhybný manévr.

Všichni tři se pořádně vylekali, stejně jako fanoušci nebo Anthony Davidson, expert stanice Sky Sports, který velmi ocenil rychlost Argentincových reakcí.

„Vypadá to, jako by měl kočičí reflexy. Podívejte se, co dělá s volantem, nechápu, jak se stihl vyhnout Lawsonovu zadnímu kolu i zdi. Úžasné, mohl bych se na to dívat pořád dokola.“

Jeho kolega, někdejší světový šampion Jenson Button, jen dodal: „Bylo to opravdu nebezpečné. Doufejme, že něco takového vidíme naposledy.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Třinec vs. OlomoucHokej - Předkolo - 9. 3. 2026:Třinec vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
9. 3. 17:00
  • 1.57
  • 4.68
  • 5.11
Krumich vs. CassoneTenis - - 9. 3. 2026:Krumich vs. Cassone //www.idnes.cz/sport
9. 3. 17:20
  • 2.36
  • -
  • 1.52
Vsetín vs. LitoměřiceHokej - 2. kolo - 9. 3. 2026:Vsetín vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
9. 3. 17:30
  • 1.65
  • 4.40
  • 4.12
Kometa vs. Č. BudějoviceHokej - Předkolo - 9. 3. 2026:Kometa vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
9. 3. 18:00
  • 1.84
  • 4.31
  • 3.51
K. Vary vs. VítkoviceHokej - Předkolo - 9. 3. 2026:K. Vary vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
9. 3. 18:00
  • 1.98
  • 4.06
  • 3.42
Sparta vs. KladnoHokej - Předkolo - 9. 3. 2026:Sparta vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
9. 3. 18:15
  • 1.57
  • 4.59
  • 5.23
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Parahokejisté porazili i Slovensko, postup do bojů o medaile mají v Miláně na dosah

Čeští parahokejisté slaví vítězství nad Slovenskem.

Čeští parahokejisté porazili na paralympijských hrách v Miláně po Japonsku i Slovensko a po výhře 8:1 si prakticky zajistili postup do semifinále. Po třech bronzech ze světových šampionátů v řadě tak...

9. března 2026  16:10

Nejmíň faulů, nejvíc žlutých karet. Změna při napomínání sparťanů přišla s jarem

Sudí Volek ukazuje žlutou kartu sparťanu Irvingovi v utkání v Plzni.

Šest zápasů v jarní části, celkem dvacet žlutých karet. Sparta je nejvíc napomínaným týmem fotbalové ligy, přitom po Mladé Boleslavi ji rozhodčí odpískali nejméně faulů. Jak je to možné? „Dlouhodobým...

9. března 2026  16:04

Centimetry od vážné nehody. Pilot málem doplatil na skvělý start: Bylo to děsivé

Franco Colapinto na trati v australském Albert Parku.

Během závodu si toho nikdo nevšiml. Ani režie televizního přenosu, tím pádem ani diváci. Až po skončení Velké ceny Austrálie formule 1 se začalo šířit video, které ukázalo, že jen pár vteřin po...

9. března 2026  15:40

Vyloučení Mercada zrušeno správně, Chorý před gólem podle komise nefauloval

John Mercado (Sparta) po přezkoumání u videa nakonec dostává žlutou kartu....

Rozhodčí Stanislav Volek si ve dvou diskutovaných situacích nedělního fotbalového derby na Slavii při konečných verdiktech počínal správně. V případě původně chybně udělené červené karty sparťanu...

9. března 2026  15:17

Gangy z Birminghamu vtrhnou na stadion Atlética. Tým propaguje nový film Netflixu

Film Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž.

Fotbalový klub Atlético Madrid spojil síly se streamovacím gigantem Netflix. Společně budou propagovat film Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž, který naváže na úspěšný seriál s Cillianem Murphym v...

9. března 2026  14:50

Nebojím se říct, že je rozhodnuto. Vorlický se neobává o postup Brna, ale o koleno

Brněnský záložník Lukáš Vorlický se v dresu Zbrojovky poprvé prosadil, když...

Zbrojovka Brno udělala další krok k postupu. Nedělní šlágr s druhým Táborskem rozhodla akce Lukáše Vorlického a lídr druhé fotbalové ligy má nyní náskok jedenácti bodů. „Neslavíme postup, ale můžeme...

9. března 2026  14:35

Pride reprezentovat nechci, odmítl finský hokejista dres s duhou. V zemi čelí kritice

Finský hokejista Sebastian Aho (vlevo) gratuluje Vile Matti Savinainenovi ke...

Měl to být zápas, který upozorní na rovnost a spravedlnost v hokeji. Větší poprask ale vyvolalo jednání finského útočníka Veliho-Mattiho Savinainena, který si ve speciálním sobotním utkání svého...

9. března 2026  14:35

Ve hře o nový stadion za Lužánkami zůstal jediný zájemce, konkurenti to vzdali

Vojtěch Kačena (v černém) na druholigovém zápase Zbrojovky Brno, po jeho levici...

Majitel fotbalové Zbrojovky a český miliardář Vojtěch Kačena se už nemusí bát možné konkurence, že by mu vyfoukla pozemky s ruinou někdejšího stadionu v Brně za Lužánkami. V řízení, do něhož se mohli...

9. března 2026  14:33

Mourinho si postěžoval, že ho kouč Porta nazval zrádcem. Očekává vysvětlení

Jose Mourinho povzbuzuje hráče Benfiky.

Trenér Benfiky Lisabon José Mourinho byl vyloučen v závěru nedělního šlágru portugalské ligy proti Portu, který skončil remízou 2:2. Třiašedesátiletý úspěšný kouč si po utkání postěžoval, že ho...

9. března 2026  14:18

Nechoď do Sigmy, říkali mu. Malý měl svoji hlavu, teď na něho Janotka plně spoléhá

Obránce Sigmy Matúš Malý oslavuje postup do osmifinále Konferenční ligy s...

Bez velké pompy, okázalých představovacích videí a také bez vrtulníků. Obránce fotbalové Olomouce Matúš Malý je ztělesněním pořekadla „za málo peněz hodně muziky“. V početných nákupech Sigmy se tak...

9. března 2026

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Zase hattrick! Pro Zachu ale neměl cenu: S prohrou se vytrácí. Pastrňáka naštvali sudí

Pavel Zacha přijímá gratulace od Charlieho McAvoye k hattricku.

Skoro deset sezon v zámoří čekal na tak strhující výkon, kterým donutí fanoušky shodit čepice na led. V roce 2026 má najednou český hokejista Pavel Zacha hattricky v NHL rovnou dva! „Hraje...

9. března 2026  13:21

Ukrajinka dostala varování za nápis „Stop válce“. A v Cortině zní hymna agresora

Parabiatlonistka Oleksandra Kononovová slaví bronzovou medaili z individuálu.

Od naší zpravodajky v Itálii O víkendu se na paralympijských hrál rozjely biatlonové závody, kterým dominovaly hlavně dvě země. Čína a Ukrajina. Právě druhý zmíněný stát dosáhl v tomto sportu na deset medailí, dvě z nich získala...

9. března 2026  12:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.