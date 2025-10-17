Zajímavosti před Velkou cenou USA F1:
- Okruh Circuit of the Americas má délku 5,513 km a patří mezi vizuálně atraktivní tratě.
- Nejslavnějším prvkem okruhu je hned první zatáčka. Jezdci musí překonat extrémně prudké stoupání,na jehož vrcholu se nachází levotočivá zatáčka. Po startu tu často dochází ke kolizím a velkým bojům o lepší pozice.
- Závod se jede na 56 kol o celkové délce 308,405 km.
- Rekord trati drží Charles Leclerc, který v roce 2019 zajel kolo za 1:36,169.
- Nejvíce vítězství v Austinu získal Lewis Hamilton. Triumf slavil už šestkrát.
- Okruh je technicky náročný – kombinuje prudké stoupání do první zatáčky, proměnlivý reliéf, sérii středně rychlých zatáček, a na některých úsecích dlouhé rovinky (např. mezi zatáčkami 11 a 12 je úsek kolem 1 016 metrů)
- Délka závodu – často dosahuje časového limitu (dvě hodiny), protože tempo je kvůli zatáčkám a výjezdům safety car nižší než na klasických tratích.
Program Velké ceny USA F1 2025:
|Den
|Datum
|Čas
|Událost
|Výsledky
|Pátek
|17. října
|19:30
|trénink
|Pátek
|17. října
|23:30
|kvalifikační sprint
|Sobota
|18. října
|19:00
|sprint
|Sobota
|18. října
|23:00
|kvalifikace
|Neděle
|19. října
|21:00
|hlavní závod
Vítězové předchozích ročníků GP USA:
|Rok
|Jezdec
|Konstruktér
|2024
|Charles Leclerc
|Ferrari
|2023
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|2022
|Max Verstappen
|Red Bull-RBPT
|2021
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda
|2020
|Závod se nejel
|-
|2019
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|2018
|Kimi Räikkönen
|Ferrari
|2017
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2016
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2015
|Lewis Hamilton
|Mercedes
Kde sledovat Velkou cenu USA F1:
Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Pecka TV
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
Jak vidí Velkou cenu USA sázkové kanceláře?
Bookmakeři čekají v Austinu dramatický boj mezi nejlepší trojicí. Mírným favoritem je tentokrát Max Verstappen z Red Bullu, skoro stejné šance dávají odborníci jezdcům McLarenu.
|Jezdec (tým)
|Kurz na vítězství
|Max Verstappen (Red Bull)
|2,8
|Lando Norris (McLaren)
|3
|Oscar Piastri (McLaren)
|3,4
|George Russell (Mercedes)
|12
|Charlec Leclerc (Ferrari)
|15
|Lewis Hamilton (Ferrari)
|22
* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.
Jak dopadla Velká cena USA loni?
Loňskou Velkou cenu USA ovládli jezdci Ferrari. Vyhrál Charles Leclerc, který porazil na trati v Austinu o více než osm sekund týmového kolegu Carlose Sainze. Třetí skončil po závěrečné pětivteřinové penalizaci Landa Norrise úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu.