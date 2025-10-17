Velká cena USA formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je americký Austin, dějiště Velké ceny USA. Závodní víkend na okruhu Circuit of the Americas se uskuteční od 17. do 19. října 2025. Piloti tu budou čelit náročnému profilu trati s prudkým stoupáním do první zatáčky, sérií rychlých esíček i dlouhou rovinkou umožňující dramatické souboje. V přehledném textu najdete program závodů, zajímavosti i informace, kde sledovat přenosy živě.

Max Verstappen hned po startu předjel vedoucího Landa Norrise, jehož vytlačil mimo trať. | foto: Reuters

Zajímavosti před Velkou cenou USA F1:

  • Okruh Circuit of the Americas má délku 5,513 km a patří mezi vizuálně atraktivní tratě.
  • Nejslavnějším prvkem okruhu je hned první zatáčka. Jezdci musí překonat extrémně prudké stoupání,na jehož vrcholu se nachází levotočivá zatáčka. Po startu tu často dochází ke kolizím a velkým bojům o lepší pozice.
  • Závod se jede na 56 kol o celkové délce 308,405 km.
  • Rekord trati drží Charles Leclerc, který v roce 2019 zajel kolo za 1:36,169.
  • Nejvíce vítězství v Austinu získal Lewis Hamilton. Triumf slavil už šestkrát.
  • Okruh je technicky náročný – kombinuje prudké stoupání do první zatáčky, proměnlivý reliéf, sérii středně rychlých zatáček, a na některých úsecích dlouhé rovinky (např. mezi zatáčkami 11 a 12 je úsek kolem 1 016 metrů)
  • Délka závodu – často dosahuje časového limitu (dvě hodiny), protože tempo je kvůli zatáčkám a výjezdům safety car nižší než na klasických tratích.

Program Velké ceny USA F1 2025:

DenDatumČasUdálostVýsledky
Pátek17. října19:30trénink
Pátek17. října23:30kvalifikační sprint
Sobota18. října19:00sprint
Sobota18. října23:00kvalifikace
Neděle19. října21:00hlavní závod

Vítězové předchozích ročníků GP USA:

RokJezdecKonstruktér
2024Charles LeclercFerrari
2023Max VerstappenRed Bull-Honda RBPT
2022Max VerstappenRed Bull-RBPT
2021Max VerstappenRed Bull-Honda
2020Závod se nejel-
2019Valtteri BottasMercedes
2018Kimi RäikkönenFerrari
2017Lewis HamiltonMercedes
2016Lewis HamiltonMercedes
2015Lewis HamiltonMercedes

Kde sledovat Velkou cenu USA F1:

Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Pecka TV
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay

Jezdi nové sezóny Formule 1

Jak vidí Velkou cenu USA sázkové kanceláře?

Bookmakeři čekají v Austinu dramatický boj mezi nejlepší trojicí. Mírným favoritem je tentokrát Max Verstappen z Red Bullu, skoro stejné šance dávají odborníci jezdcům McLarenu.

Jezdec (tým)Kurz na vítězství
Max Verstappen (Red Bull) 2,8
Lando Norris (McLaren)3
Oscar Piastri (McLaren)3,4
George Russell (Mercedes)12
Charlec Leclerc (Ferrari)15
Lewis Hamilton (Ferrari)22

* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.

Jak dopadla Velká cena USA loni?

Loňskou Velkou cenu USA ovládli jezdci Ferrari. Vyhrál Charles Leclerc, který porazil na trati v Austinu o více než osm sekund týmového kolegu Carlose Sainze. Třetí skončil po závěrečné pětivteřinové penalizaci Landa Norrise úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu.

Velkou cenu USA vyhrál Leclerc před Sainzem. Norris dostal kontroverzní trest
Výsledky

