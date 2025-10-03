V prvním tréninku v Singapuru byl nejrychlejší Alonso před Leclercem

Autor:
  13:30
V úvodním tréninku na Velkou cenu Singapuru formule 1 byl nejrychlejší španělský jezdec Fernando Alonso z Aston Martinu. Čtyřiačtyřicetiletý rodák z Ovieda zajel na trati v Marina Bay o 150 tisícin sekundy rychlejší čas než Charles Leclerc z Ferrari. Třetí byl úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu.
Fotogalerie2

Fernando Alonso ze stáje Aston Martin při tréninku na Velkoucenu Singapuru. | foto: AP

Lídr průběžného pořadí šampionátu Australan Oscar Piastri zajel pátý čas, na Alonsa ztratil 365 tisícin sekundy. Jeho týmový kolega a hlavní rival v boji o titul Brit Lando Norris skončil hned za ním. McLaren si může v Singapuru zajistit v předstihu titul v Poháru konstruktérů. Stačí mu získat v nedělním závodě 13 bodů.

První trénink nedokončil Alexander Albon z Williamsu. Thajský jezdec měl potíže s brzdami a absolvoval jen dvě kola.

Druhý trénink začne v 15:00 SELČ.

Tréninky na Velkou cenu Singapuru

závod mistrovství světa vozů formule 1:

První trénink: 1. Alonso (Šp./Aston Martin) 1:31,116, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,150, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,276, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,364, 5. Piastri (Aust./McLaren) -0,365, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,582.

15:00 druhý trénink.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Barranco Cosano vs. KolářTenis - Čtvrtfinále - 3. 10. 2025:Barranco Cosano vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
3. 10. 14:00
  • 2.44
  • -
  • 1.55
Potenza vs. BrunclíkTenis - Čtvrtfinále - 3. 10. 2025:Potenza vs. Brunclík //www.idnes.cz/sport
3. 10. 16:00
  • 2.57
  • -
  • 1.50
Třinec vs. VítkoviceHokej - 11. kolo - 3. 10. 2025:Třinec vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
3. 10. 17:00
  • 1.81
  • 4.42
  • 3.74
Litvínov vs. PlzeňHokej - 11. kolo - 3. 10. 2025:Litvínov vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
3. 10. 17:30
  • 2.45
  • 4.11
  • 2.45
Ml. Boleslav vs. Č. BudějoviceHokej - 11. kolo - 3. 10. 2025:Ml. Boleslav vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
3. 10. 17:30
  • 2.59
  • 4.20
  • 2.30
Zlín vs. ChomutovHokej - 9. kolo - 3. 10. 2025:Zlín vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
3. 10. 17:30
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.08
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

Přátelák? Ani náhodou. Z bitvy rivalů se stal boxerský ring, někteří duel nedohráli

Vždy to mezi nimi jiskří. Jen se tentokrát možná mohlo zdát, že v přípravném zápase před startem sezony přeci jen půjdou emoce stranou, že se hráči zaměří na to, aby se trenérům ukázali spíše herně....

3. října 2025  13:33

V prvním tréninku v Singapuru byl nejrychlejší Alonso před Leclercem

V úvodním tréninku na Velkou cenu Singapuru formule 1 byl nejrychlejší španělský jezdec Fernando Alonso z Aston Martinu. Čtyřiačtyřicetiletý rodák z Ovieda zajel na trati v Marina Bay o 150 tisícin...

3. října 2025  13:30

Javorový list, orel a modrá hvězda jako tři vlny. Trionda, míč pro fotbalový šampionát

Mezinárodní fotbalová federace FIFA představila oficiální míč pro mistrovství světa 2026. Dostal název Trionda a design je inspirován hostiteli turnaje, který se poprvé bude konat ve třech zemích....

3. října 2025  13:17

Birmančevič vyhrál zářijovou anketu ve fotbalové lize, trenérům vládl Kozel

Hráčem září se v první fotbalové lize stal srbský křídelník Sparty Veljko Birmančevič. Mezi trenéry zvítězil Luboš Kozel z Jablonce. Výsledky zveřejnila Ligová fotbalová asociace (LFA), která...

3. října 2025  13:11

Nosková v Pekingu nezastavuje a je v semifinále. Macháč postoupil v Šanghaji

Linda Nosková postoupila do semifinále tenisového turnaje v Pekingu a stane se novou českou jedničkou. Britku Sonay Kartalovou na betonu v Číně porazila 6:3, 6:4 a v boji o finále se v sobotu utká s...

3. října 2025  11:08,  aktualizováno  13:05

Po bronzu z MS titul na ME. Španělka Blasiová kralovala cyklistkám do 23 let

Silniční závod cyklistek do 23 let na mistrovství Evropy ve Francii vyhrála Španělka Paula Blasiová před Italkou Eleonorou Ciaboccovou a Francouzkou Julií Begovou. Češky neuspěly, nejlepší z nich...

3. října 2025  12:44

Spáčil po Malmö: Byl to náš večer, jsem rád, že jsme napravili minulý zápas

V úvodním utkání na hřišti maďarského Ferencvárose v sestavě fotbalistů Plzně chyběl, Karel Spáčil si tak svůj premiérový start v Evropské lize připsal až při čtvrtečním domácím duelu proti Malmö.

3. října 2025  12:40

První Češi v NHL: Crha komunisty nenáviděl. Po emigraci z něj udělali zloděje

Premium

Sám přiznal, že si v létě 1979 počínal trochu jako hazardér. Osud celé rodiny visel na jeho schopnosti lapat a vyrážet puky prudce vypálené nejlepšími profesionály. Útěku z rudé klece ovšem hokejový...

3. října 2025

Procházka vs. Rountree: hlavní karta UFC 320, kde sledovat

Zpátky do boje! Jiří Procházka má před sebou další výzvu v UFC. V nejprestižnější světové organizaci MMA ho 4. října čeká zápas s Khalilem Rountreem. A půjde znovu o hodně. Vítěz by měl v dalším...

3. října 2025  11:57

Salačovi se trénink nevydařil, první část kvalifikace pojede i šampion Márquez

Stejně jako před týdnem v Japonsku absolvuje český motocyklový jezdec Filip Salač také v Indonésii už první část kvalifikace. V tréninku v Mandalice obsadil mezi 28 účastníky třídy Moto2 až 21....

3. října 2025  10:09,  aktualizováno  11:16

Sparta se v poháru představí v Brně proti Artisu, Slavia ve Zlíně. Plzeň má Nové Sady

Sparťanští fotbalisté, finalisté posledního ročníku, se o postup do čtvrtfinále domácího poháru utkají v Brně s druholigovým Artisem. Úřadující ligoví mistři slávisté se představí ve Zlíně. Divizní...

3. října 2025  10:29,  aktualizováno  11:08

Exemplární trest! Trenér, který napadl sudího, má nevídanou stopku na pět let

Bez milosti. Exemplární tresty padly v případu trenéra, který při zápase dorostenecké soutěže chytil pod krkem začínajícího rozhodčího Dominika Svobodu. Disciplinární komise Ústeckého krajského...

3. října 2025  11:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.