V prvním tréninku v Singapuru byl nejrychlejší Alonso před Leclercem

Lídr průběžného pořadí šampionátu Australan Oscar Piastri zajel pátý čas, na Alonsa ztratil 365 tisícin sekundy. Jeho týmový kolega a hlavní rival v boji o titul Brit Lando Norris skončil hned za ním. McLaren si může v Singapuru zajistit v předstihu titul v Poháru konstruktérů. Stačí mu získat v nedělním závodě 13 bodů.
První trénink nedokončil Alexander Albon z Williamsu. Thajský jezdec měl potíže s brzdami a absolvoval jen dvě kola.
Druhý trénink začne v 15:00 SELČ.
Tréninky na Velkou cenu Singapuru
závod mistrovství světa vozů formule 1:
První trénink: 1. Alonso (Šp./Aston Martin) 1:31,116, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,150, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,276, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,364, 5. Piastri (Aust./McLaren) -0,365, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,582.
15:00 druhý trénink.