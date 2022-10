Nemáte respekt k životu jezdce, osočil vedení F1 otec zesnulého pilota

Start Velké ceny Japonska se kvůli silnému dešti změnil ve frašku. Startovalo se z pevných pozic a na autech jezdci měli pneumatiky do přechodných podmínek. Nikoliv tedy ty více drážkované, do extrémních podmínek. A to byla chyba. Stejně jako pevný start.

Vody přibývalo každou sekundou, tvořily se kaluže a kvůli gejzírům vody za koly aut nebylo téměř nic vidět. Po řadě drobných kolizí a chyb boural do bariéry Carlos Sainz s ferrari. Vykoukl za třetím Pérezem, aby zjistil situaci před sebou, mimo ideální stopu okamžitě chytil akvaplaning a neovladatelný monopost doklouzal do bariéry.

Vedení závodu povolalo safety car, ale auta zůstala i v dalším kole na dráze. Safety car je zpomalovací vůz, ale zpomalení ve formuli 1 znamená stále rychlost přes 200 km/h. Navíc kvůli všudypřítomné vodě byla občas viditelnost pouze pár desítek metrů. A za této situace pořadatelé povolali na dráhu, za bariéru jeřáb, aby odklidil nabourané ferrari.

philippe_bianchi17 No respect for the Life of the driver no respect for Jules memory incredible oblíbit sdílet odpovědět uložit

Jeřáb na dráze, navíc při Velké ceně Japonska, okamžitě evokuje smutné vzpomínky. Všichni si vybavili nehodu v Suzuce 2014. Tehdy narazil do stroje na kraji dráhy talentovaný mladík Jules Bianchi a následkům zranění hlavy o devět měsíců později podlehl. Přitom neměl vysokou rychlost, ve chvíli nárazu jel pouze 126 km/h, síla nárazu byla 58,8 G. To nejsou smrtící parametry. Ale při střetu s bezpečnostní bariérou, nikoliv s odklízením ocelovým strojem.

„Žádný respekt k životu jezdce,“ osočil při letošním závodě vedení F1 otec zesnulého pilota Julese Bianchiho. „Žádný respekt k památce Julese. Neuvěřitelné,“ zlobil se na sociální síti otec Bianchiho a zveřejnil snímek obrazovky, kde se francouzský závodník Pierre Gasly řítí po mokré dráze kolem jeřábu.

Ten totiž pocítil přímé ohrožení svého života. Nejdřív v prvním kole narazil do bariéry, nabral na přední spoiler svého vozu AlphaTauri reklamní panel a musel do boxů. Po opravě vyrazil zpátky na dráhu a snažil se dojet vláček jezdců za zpomalovacím vozem. A v té chvíli, v hustém dešti a na vodě, míjel odklízecí jeřáb.

„Bože! Co to je?! To je jeřáb? To je jeřáb na dráze? Projel jsem těsně kolem. To je zcela neakceptovatelné, nemohu tomu uvěřit,“ zuřil Gasly. „Mohl jsem se zabít. Co tam dělal jeřáb, když jsem projížděl naplno okolo?“

Závodník týmu AlphaTauri byl tolik naštvaný, že běžel do řídící věže vynadat vedení závodu. „Jel jsem kolem něj 250 km/h, chcete nás zabít?“ zuřil. Bylo mu řečeno, že byla vyvěšena červená vlajka, takže jeřáb na dráze mohl být. Vlajka červené barvy, která oznamuje přerušení závodu, skutečně byla v době, kdy Gasly míjel jeřáb v platnosti. Ale ve chvíli, kdy vyrážel z boxů, ještě ne.

A navíc, pravidla neříkají nic o tom, jak rychle jezdec může jet, pokud je závod zastaven červenou vlajkou. Pouze se v nich píše, že má zpomalit (což je s F1 relativní) a má se vrátit do boxů. Přesto reakce šéfů závodu na hlasité protesty Gaslyho byla nekompromisní, oznámili, že francouzský pilot bude vyšetřován za jízdu vysokou rychlosti při červené vlajce.

Oprávněně? Soupeři stojí pevně za Gaslym. „Co předvedlo vedení závodu, bylo neakceptovatelné. Co to má být?“ vyjádřil se k jeřábu, který se snažil vyzvednout auto Sainze, Lando Norris z McLarenu.

A přidal se i Carlos Sainz, který svou chybou na vodě celou situaci způsobil. Ve svém prohlášení vysvětlil, proč boural - nic v gejzírech vody za koly soupeře neviděl a chytil akvaplaning. Podle něj podmínky nebyly vhodné pro pneumatiky do přechodných podmínek, které všichni měli na vozech. A mimoto se přidal ke kritice vedení závodu. „Co to bylo? Jeřáb na trati? To bylo hodně nebezpečné.“

Přidali se i další, vedení závodu je podle nich nekompetentní. V letošní sezoně už totiž není na okruhu jeden ředitel závodu. Poté co byl po minulé sezoně propuštěn Michael Masi, je na jeho místě skupina manažerů, kteří se střídají a mají vést závod. Jenže to moc nefunguje, jejich komunikace je nejasná a nepřehledná, tresty nestejné. A z každého rozhodnutí je vidět, že nemají s F1 dost zkušeností.

Pokud bude Gasly dodatečně potrestán, vzniknou jen další kontroverze.