Omluva Hamiltonovi a marné naděje. Mercedes se však nevzdává

Ani chvíli to v průběhu Velké ceny Emilie-Romagny F1 nevypadalo, že by Hamilton patřil k aspirantům na body. V kvalifikaci mezi nejlepší nepronikl, nepolepšil si ani v sobotním sprintu a v závodě se čtyřicet kol marně pokoušel předjet Pierra Gaslyho ve voze AlphaTauri.

„Už je jasné, že nejsme ve hře o titul. Ale to neznamená, že se vzdáváme, bojujeme, abychom porozuměli autu, abychom ho zlepšili a v průběhu roku dostihli soupeře,“ popisoval současnou situaci týmu Hamilton.

Sedminásobný šampion se snaží ukazovat svůj pozitivní přístup. A to bylo slyšet i v televizním přenosu. Když totiž Toto Wolff dodal: „Vím, že se to auto nedá řídit. Takové si nezasloužíš, by to hrozný závod.“ Hamilton mu odpověděl: „Žádné obavy, Toto. Jen dál tvrdě pracujme.“

„Jasně, nechme to být,“ zakončil krátkou komunikaci Wolff.

Jak je ale možné, že George Russell, mladší Hamiltonův týmový kolega uspěl a dokázal bodovat? Mohla za to jeho lepší pozice na startu. Russell byl o něco rychlejší v kvalifikaci, kde rozhodují setiny a hlavně - povedl se mu start. Zatímco v chaosu po zhasnutí červených světel postupoval vpřed, Hamilton se musel vyhýbat kolizi Bottase, Ricciarda a Sainze. Nepomohl si o jedinou příčku, a protože na mokré trati nebývá ve formuli 1 povolen předjížděcí systém DRS, nemohl předjíždět.

„U George jsem viděli, jak dokáže naše auto jet s čistým vzduchem vpředu,“ upozorňoval Wolff na fakt, že Russell před sebou na rozdíl od Hamiltona většinou neměl žádného soupeře. „Ale nemáme dost dobré auto pro mistra světa, bez diskuze. Potřebujeme ho dát rychle do pořádku. Potřebujeme se na něj před Miami pořádně podívat, musíme lépe pochopit, proč se chová tak, jak se chová.“

Wolff musel mít na mysli nezvyklé vlastnosti monopostu Mercedesu, ten totiž na dráze funguje jinak než auta soupeřů - v zatáčkách ani při akceleraci není o moc pomalejší, ani v rychlosti na rovince. Ale na jejím konci musí piloti výrazně dřív brzdit a ztrácí vždy několik desetin sekundy. Na vině je nestabilita monopostu, jeho divoké poskakování na sebemenší nerovnosti. Pokud by jezdci zabrzdili později, lépe řečeno stejně pozdě jako ostatní, nedokázali by už hopsající auto narovnat do zatáčky.

„Auto zde (v Imole) nebylo ve svém ´výkonnostním okně´ a bylo komplikované být po celý závod vyrovnaný, ale to jsme neviděli jeho skutečnou tvář,“ vnesl do debaty trochu optimismu George Russell, který vybojoval alespoň čtvrté místo, když se v závěru velké ceny dokázal ubránit urputným útokům Valtteriho Bottase s alfou romeo.

Ale sdílí jeho částečný optimismus i Lewis Hamilton? Třinácté místo z Velké ceny Emilie-Romagny je jeho nejhorším výsledkem za poslední roky, možná ve formuli 1 vůbec. Ne snad, že by ve výsledkové listině nebyl nikdy níž, párkrát dokonce nedojel do cíle vůbec. To ne, označení jako nejhorší si zaslouží z jiného důvodu - Hamilton za celý závod nechyboval, nedostal smyk, neřešil ani náznaky technických problémů. Přesto ani o body nebojoval. „Ve stejně špatném autě jsem seděl snad jen v roce 2009 v McLarenu,“ nebál se srovnání.

Lewis Hamilton z Mercedesu během Velké ceny Emilie-Romagny.

V titulcích po závodě se často upozorňovalo na fakt, že Hamiltona předjel Max Verstappen o celé kolo. Před pár měsíci spolu bojovali o titul, o každičký centimetr trati, a nyní je mezi nimi rozdíl celého okruhu. To však mělo spíše symbolickou hodnotu, problémy Mercedesu jsou mnohem hlubší. Ale patří mezi ně i jezdecká výkonnost bývalého mistra světa?

„Lewis byl vždy neuvěřitelně rychlý a stále je. Nebojte se, brzo bude zpět. Chce víc a způsob, jakým dokáže motivovat tým, je úžasný,“ pochválil Russel svého kolegu.