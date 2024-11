Verstappen a jeho čtyři tituly. Letos se naplno ukázalo, proč je nejlepší

Hodně toho o síle monopostu Red Bull a přidané hodnotě, kterou získává s Maxem Verstappenem, vypovídají výsledky Sergia Péreze. Mexičan, který v minulých letech díky rychlému materiálu okupoval druhou příčku celkového pořadí, se nyní krčí na osmé příčce. Ani v Las Vegas nepostoupil do druhé části kvalifikace a přetahoval se s jezdci Haasu či Sauberu o zadní pozice.

„Pokud letos získáme titul, bude to jen a pouze díky Maxovi. Bude mít na něm větší podíl než zbytek týmu,“ prohlásil před pár dny guru stáje Red Bull, bývalý závodník Helmut Marko. Při pohledu na tabulku Poháru konstruktérů, kde se Red Bull možná bude muset smířit s třetí příčkou, mu nelze než dát za pravdu.

Verstappen začal sezonu, stejně jako minulý rok, ve velkém stylu. Po prvních závodech se zdálo, že Red Bull má opět nedostižný technický náskok před soupeři a ti si nedávali velké šance. „O titulu je podle všeho rozhodnuto,“ věštil po Bahrajnu George Russell. Jenže tentokrát se spletl.

Nizozemský suverén sice vyhrál v Bahrajnu a v Saúdské Arábii a po Velké ceně Španělska, desátém závodě sezony, měl na kontě sedm triumfů. Pak se však vítězný stroj zadrhl. Technická nadvláda Red Bullu definitivně skončila. Skončila i vyrovnanost s nejlepšími. Šampioni začali ztrácet. McLaren i Ferrari zrychlily novými díly své vozy více než mistrovský tým, a na některých tratích byly lepší doslova o parník. Když se navíc občas přidal i Mercedes, bylo z toho deset Velkých cen bez vítězství. Což se Verstappenovi naposledy stalo v roce 2020, tedy v době, kdy ještě nebyl šampionem ani jednou.

„Byla to dlouhá sezona, začala úžasně, skoro jsme jen tak kroužili po dráze a sbírali triumfy. Po Barceloně to ale začalo být složité, hodně jsme museli bojovat. Ztratili jsme náskok,“ říkal po zisku čtvrtého titulu Max Verstappen v rozhovorech v Las Vegas.

Pomalejší vůz srazil Sergia Péreze z bodovaných příček a Maxe Verstappena z první příčky. Ale ze stupňů vítězů? Nebo z bodů? Ani náhodou. Závod za závodem, týden za týdnem, spolehlivými, vyrovnanými a zkušenými výkony maximalizoval potenciál Red Bullu a sbíral body za svými soky, kteří se střídali na prvním místě. Strojovým tempem si šel za svým a udržoval náskok v šampionátu.

Formula 1 @F1 Max Verstappen seals a fourth straight world title as George Russell dominates race in Vegas



#F1 #LasVegasGP | Race Report ✍️



https://t.co/t9FQxIWeTa oblíbit odpovědět

Přesto se nakonec McLaren dotáhl blíž, než bylo pro Red Bull bezpečné. Před Velkou cenou Brazílie si mohl Lando Norris dělat naděje na titul, stačilo jednou výrazněji Verstappena porazit a šli by do závěru šampionátu s vyrovnanými šancemi. V Interlagosu však pršelo Holanďanovi štěstí.

Voda na dráze smazala výkonnostní rozdíly mezi vozy a zase jednou rozhodoval jen a pouze řidičský um. A unikátní schopnosti Maxe Verstappena rázem vystoupaly na hladinu. Navzdory smůle v kvalifikaci, navzdory penalizaci za výměnu motor, kvůli kterým startoval mezi posledními, byl závod pouze a hlavně o něm – zatímco jeho soupeři se na vodě trápili, klouzali po dráze, dostávali smyky, bourali a jako třeba Lando Norris si prohlíželi zblízka únikové zóny, Verstappen předjížděl, zrychloval, dominoval, blížil se čelu závodu. Kolem soupeřů jel jako po kolejích, na vodě ani jednou nechyboval. Ani jednou nevyšel z tempa, ani jednou nedal nikomu šanci. Že by to bylo o nastavení monopostu Red Bullu? Kdepak, trápení jeho týmového kolegy Sergia Péreze někde tam vzadu vypovídá o něčem jiném.

„Předvedl něco nevídaného a jedinečného. Tohle byla jízda šampiona,“ sklonil se před Verstappenem i sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton. Takový dojem na něj jeho kdysi nenáviděný sok udělal.

Max Verstappen, vítěz Velké ceny Emilia Romagna

Bylo rozhodnuto. V sezoně, v níž Max Verstappen neměl nejlepší auto. V roce, kdy měl přijít o titul, protože Red Bull je v nefalšované krizi.

„Nemůžu být hrdější. Nikdy jsem si nemyslel, že získat čtyři tituly bude možné. Když jsem v sedmnácti začal jezdit formuli 1, byl jsem hlavně rád, že jsem se do ní dostal. Snil jsem o výhrách, o stupních vítězů. Ale o zisku čtyř titulů? O tom nesníte,“ nechal se slyšet ve Vegas Verstappen.

Všem naplno ukázal, proč je poslední roky neporazitelný. Není to jen díky jeho vzpurné, komplikované povaze, díky jeho poměrně častým zákeřnostem a tendenci využívat pravidla a možnosti na dráze i za hranu pravidel, pokud mu to projde. Verstappen vyhrává, protože prostě řídí auto rychleji než jeho soupeři. Nic jiného za tím není potřeba hledat.

První „řádný“ titul

V roce 2024 to je Verstappenův první titul získaný „standardní“ cestou. Bez prapodivných či nezvyklých okolností, které mu vždy oslavu trochu pokazily.

Před třemi lety v Abú Zabí vyhrál díky zmatkům v závěru závodu a rozporuplnému rozhodnutí závodního ředitele FIA. Verstappen potřeboval porazit Hamiltona, ale ještě pár set metrů před cílem kroužil při safety car fázi na druhém místě. Jenže Michael Masi nečekaně závod na pár desítek sekund pustil a Nizozemec na čerstvých gumách se prohnal kolem Hamiltona.

A ani předminulý rok to nebylo na obvyklou oslavu. V deštivé japonské Suzuce piloti po přerušení závodu čekali dvě hodiny v pedoku. Povídali si, někteří dokonce hráli karty. Pro mnohé nečekaně je vedení velké ceny povolalo zpět do vozů, na 40 minut. Verstappen vyhrál, ale všichni počítali s polovičními body, což by mu (zatím) na titul nestačilo.

Jenže komisaři k překvapení všech, diváků, týmů i moderátora na okruhu, nakonec rozhodli udělit za závod plný počet bodů, což v součtu s pádem Charlese Leclerka ze druhého na třetí místo znamenalo jediné – že Verstappena už do konce sezony nikdo nemůže předehnat. Nizozemec přijímal gratulace a krčil rameny. Myslel si totiž, že šampionem stále není.

„Když jsem projel cílem, vůbec jsem netušil, že dostanu titul. Šílené, nechápal jsem, co se stalo. Mám teď hodně smíšené emoce,“ popisoval svoje pocity.

I jeho třetí titul získal trochu nezvykle – nový šampion byl korunován den před startem Velké ceny – v Kataru 2023 získal rozhodující body v sobotním sprintu. Slavit s týmem tedy ve chvíli zisku titulu moc nemohl, za méně než 24 hodin ho čekal závod. A po něm, když přišel čas oslav, přece jen emoce již trochu vyprchaly.

Až v roce 2024, ve svém možná nejtěžším roce za volantem F1, se stal šampionem bez kontroverzí a bez pochyb v momentu průjezdu cílem nedělní Grand Prix.