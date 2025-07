Absolvoval 239 Velkých cen formule 1. Na kontě má i pole position. A vždy patřil mezi ceněné jezdce. Ale nikdy, od své premiérové sezony v roce 2010, nebyl brzo osmatřicetiletý Hülkenberg na stupních vítězů.

Rekordní sérii se mu podařilo ukončit až letos v Anglii, podle všeho na sklonku kariéry.

„Trvalo to dlouho, že ano?“ smál se v cíli. „Ale vždy jsem tušil, že to někde v sobě mám. Nikdy jsem se nevzdal.“

Williams, Force India, Renault, Racing Point, Aston Martin, Haas, Kick Sauber… Až dosud mu to nikdy nevyšlo. Vždy kousek chyběl, byla z toho jen tři čtvrtá místa.

Po 16 letech od pódia v GP2, kde slavil dokonce titul šampiona, plakal na Silverstonu radostí. Vždyť do závodu vyrazil z poslední řady! Hülkenberg konečně stál na stupních vítězů také v Grand Prix.

„Asi fanoušci chtěli na mém místě vidět Lewise Hamiltona, ale sorry lidi, dnes je to také můj den,“ smál se v cíli při rozhovoru s bývalým mistrem světa Jensonem Buttonem.

A navíc, pro jeho stáj Kick Sauber to bylo první umístění mezi třemi nejlepšími od sezony 2012, kdy slavil v domácí Velké ceně Japonska již mnohými zapomenutý japonský závodník Kamuj Kobajaši.

„Jsem samozřejmě velmi, velmi šťastný,“ povídal Němec, aniž by se snažil potlačit slzy. „Je to fantastické, ale ani si nejsem jistý, jak se to celé stalo. V těch šílených podmínkách nikomu nic nešlo přesně podle plánu. A my asi měli trochu štěstí.“

Dokonalý závod

Přitom tým Sauber byl začátkem roku 2025 zralý na ručník. Ve vyrovnaném poli dojížděl na chvostu, stáji ve fázi přerodu do tovární ekipy Audi se moc šancí nedávalo.

Jenže stačilo pár závodů, několik změn na voze a saubery náhle začaly nakukovat do desítky nejlepších. Už v předchozích Velkých cenách se vyhouply, samozřejmě zejména díky Nikovi Hülkenbergovi, z výsledkového dna. Ale skutečný průlom přišel až nyní, ve Velké Británii.

Strategie v chaotickém, deštěm zmáčeném závodě, vyšla stáji skvěle. S výměnou pneumatik počkal Sauber na ideální okamžik, a když všichni přezouvali za safety car, poskočil Hülkenberg pořadím vpřed. A pozici mezi nejlepšími trochu nečekaně uhájil.

„Celý závod byl boj o přežití, ale udělali jsme správná rozhodnutí, šli jsme vždy ve správný moment na správné pneumatiky, což nám hodně pomohlo,“ komentoval průběh šťastný jezdec.

V druhé polovině epické podívané na osychající trati se vynořil na úžasné čtvrté příčce, po chvíli se navíc prohnal kolem Lance Strolla s vozem Aston Martinu. Stejně jako chvíli po něm jeho sveřepý pronásledovatel Hamilton.

Nikdo v té chvíli nepředpokládal, že by se před Hamiltonem mohl udržet. Ale přibližně deset kol před cílem se začalo přezouvat na pneumatiky do sucha a také domácí miláček zamířil do boxů.

Tím dal Hülkenbergovi šanci zbavit se ojeté sady, Němec ve 43. kole také zamířil ke svým mechanikům. A protože Hamilton po návratu na dráhu dvakrát vyjel na studené směsi na trávu, času měl dost.

„Až do poslední zastávky v boxech jsem tomu moc nevěřil. Až když se mi nakonec povedlo trochu zvýšit náskok na Lewise, dostal jsem prostor trochu se nadechnout. A uvědomit si, co se vlastně děje,“ vyprávěl populární „Hulk“.

Jakmile Hamilton dostal hladké červené pneumatiky do tempa, rázem byl o sekundu na kolo rychlejší než Hülkenberg, bleskovým tempem začal dalšího veterána stahovat. Jezdec s rekordními 202 pódii v F1 proti téměř stejně zkušenému závodníkovi s rovněž rekordní nulou na kontě.

Jenže Hülkenberg, bojující o životní výsledek, dal do své jízdy absolutně vše. Ani silverstoneský přeborník v rudém stroji neměl proti němu toho dne šanci. Jak to mohl dokázat?

„Neudělal jsem žádnou chybu, nepolevil jsem, nepodlehl tlaku,“ popisoval německý hrdina.

Cílem projel nikým neohrožován. A velké oslavy mohly začít.