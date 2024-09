Slzy v očích, nenaplněné ambice. Ricciardo se loučil s F1, už definitivně

Populární australský závodník, který vyhrával u týmu Red Bull jako týmový kolega dvou mistrů světa, tedy Sebastiana Vettela a Maxe Verstappena, si získal fanoušky po celém světě trvale usměvavou náladou, vtipnými komentáři i bizarními oslavami na stupních vítězů, kdy nutil kolegy i šéfy týmů pít ze své zpocené závodní boty šampaňské. Lidé ho milovali, ale o tom, že by mohl být šampionem, nikdy nepřesvědčil.

Po nevýrazných výkonech v McLarenu formuli 1 po sezoně 2022 opustil, aby se v polovině loňského roku vrátil v italské stáji Red Bullu, letos závodící pod názvem VCARB. Nahradil nevyrovnaného mladíka Nycka de Vriese a dostal ještě jednu šanci přesvědčit šéfy, že i se svým specifickým jezdeckým stylem stále na Grand Prix má.

„Nevracel jsem se do F1 jen proto, abych zaplnil místo na startovním roštu. Chtěl jsem bojovat o příčky mezi nejlepšími, chtěl jsem jít zpátky k Red Bullu,“ popisoval pro britský Sky Sports situaci při svém návratu. Nahlas se totiž hovořilo o tom, že by mohl u A-týmu nahradit trápícího se Sergia Péreze. Jakmile však dostal Mexičan smlouvu na další rok, bylo zřejmé, že šéfové mistrovské stáje tuto možnost zavrhli.

A není to jen tím, že Ricciardovi bylo už 35 let. Vždyť nakonec věk nemusí být překážkou, poslední roky excelují za volantem v nejprestižnější světové sérii „starci“ Alonso, Hamilton nebo třeba Nico Hülkenberg.

O výkonech prvních dvou jmenovaných není sporu a parádní jízdy předvádí i Hülkenberg, který se sice drží své tradice a na stupně vítězů to nikdy není, přesto pravidelně boduje. A týmové kolegy nechává daleko za sebou.

To ale není případ Daniela Ricciarda. Jeho rychlost a výsledky byly až příliš často horší než špatné. Nebylo to jen chyby, ale celkově pomalá jízda a kvalifikační neúspěchy, které mu kazily renomé. „Divím se, proč ho v týmu ještě drží. Bohužel se zdá, že na formuli 1 už nemá,“ hodnotil ho poměrně ostře Nico Rosberg pro britskou televizi.

Red Bull navíc má kam sáhnout. Jeho juniorská jezdec Liam Lawson se loni jako náhradník právě za zraněného Ricciarda uvedl velmi dobře, v pěti velkých cenách byl Cunodovi zdatným soupeřem a dokonce bodoval. A je zřejmé, že ve 22 letech je jeho potenciál na zlepšení mnohem výš než u veterána Ricciarda.

Formula 1 @F1 Danny Ric ❤️



An emotional Daniel Ricciardo speaks after the #SingaporeGP https://t.co/53hD09HZ4z oblíbit odpovědět

„Dal jsem do návratu maximum, ale vypadá to, že se to nepovedlo. Po pravdě pohádkový konec to nebyl, ale musím se ohlédnout ze všemi těmi lety v Grand Prix a na ně jsem hrdý,“ popisoval se slzami v očích australský závodník.

Takže ačkoliv vedení Red Bullu zatím nic oficiálně neoznámilo, všichni na okruhu se tvářili, že o osudu Daniela Ricciarda již bylo rozhodnuto. Sám australský závodník byl plný emocí, s mokrými očima se loučil s kolegy i diváky. Ti ho vždy milovali, i proto ho zvolili v oficiální anketě v Singapuru jezdcem závodu. Ačkoliv kromě nejrychlejšího kola v posledním okruhu nic v rovníkové metropoli nepředvedl.

„Cena pro jezdce dne asi úplně není tím, co by jezdci F1 moc sledovali. Ale dnes si jí nesmírně vážím a hodně pro mě znamená,“ potvrdil Ricciardo. Dobře věděl, že cenu fanoušků nedostal za jízdu singapurskou nocí 2024, ale za všechny ty sezony, kdy přinášel oživení a zábavu do mnohdy strnulé formule 1.