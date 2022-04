Zaplatil jsem cenu za chamtivost, hodnotil Leclerc závod v Imole

V kvalifikaci a následném sprintu, který rozhodoval v Itálii o pozicích na startovním roštu, obsadil Leclerc druhé místo. Začátek závodu mu však vůbec nevyšel, na mokré dráze měl špatných odpich a byl rád, že v prvních metrech po startu uhájil alespoň čtvrtou příčku.

Ferrari je však stále lepší než McLaren, takže Leclerc dokázal brzo předjet Landa Norrise.

Ale jezdci Red Bullu? Ti jeli svou vlastní soutěž. Dobře to bylo vidět po přezutí pneumatik na osychající dráze, kdy vedení závodu povolilo předjížděcí systém DRS - do té doby se Leclerc držel těsně za Pérezem, jakmile bylo třeba, Mexičan zrychlil a nedal Monačanovi možnost předjíždět.

A bylo to znát o pár kol dříve, kdy se jediné ferrari v závodě vrátilo z boxové uličky těsně před Pérezem, který zastávkou o kolo dřív něco ztratil. Kdo čekal vyrovnaný souboj, musel být zklamaný. Než Leclerc stačil zahřát pneumatiky, prohnal se red bull zpátky na druhé místo. A to byl za volantem Pérez, pomalejší z obou zástupců stáje. Na promáčené Imole jednoduše Ferrari poprvé v sezoně ztrácelo.

„My jsme měli navrch v Bahrajnu a Austrálii, Red Bull zase v Džiddě a tady v Imole. Byli rychlejší,“ hodnotil Leclerc poměr sil. Rakušané dovezli do Itálie nové díly a vylepšený monopost RB18 dominoval zejména na rovinkách a při brzdění do zatáček.

Přesto to Leclerc v 53. okruhu Velké ceny Emilie-Romagny zkusil. Pérez mu už několik kol unikal, a tak v zatáčce Varianta Alta chtěl získat čas přejezdem přes obrubník. To se mu nevyplatilo, po smyku šel do únikové zóny a opřel auto bočnicí o bariéru. Co mu bylo platné, že se po opravě vozu v boxech stihl vrátit alespoň na šesté místo.

„Je to obrovská škoda,“ komentoval situaci Leclerc. „Takové situace jsou součástí závodění, ale jsem přesvědčen, že to bylo zbytečné. Ten smyk neměl přijít.“

Charles Leclerc z Ferrari zajíždí do boxů během Velké ceny Emilie-Romagny.

Podle něj bylo třetí místo nejlepším možným umístěním a měl se s ním v Imole spokojit. „Na víc jsme neměli výkon. Byl jsem příliš chamtivý a doplatil jsem na to. Mezi třetím a šestým místem je rozdíl sedmi bodů a ty mi mohou v závěru sezony chybět, už se to nesmí stát,“ popisoval stále ještě lídr šampionátu. Před Verstappenem vede o 27 bodů.

„Byla to možná malá chyba, ale s velkými důsledky. Příště musím být opatrnější,“ dodal závodník, který však riskuje, že tímto prohlášením proti sobě popudí některé tifosi.

Opravdu je chyba snažit se předjet soupeře v potenciálně rychlejším autě? Pokud to monacký závodník příště nezkusí, bude to další rána pro diváky, kvůli podobným dramatům chodí do hlediště grand prix.