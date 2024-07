Vím, že uděláš správnou věc, Lando. Jak McLaren vládl a ze závodu udělal frašku

Deštivou kvalifikaci závodu na Hungaroringu sice ovládl Lando Norris, nevyšel mu však start. Měl pomalý odpich a v první zatáčce prolétl do vedení jeho stájový kolega Oscar Piastri.

Na první pozici mohl ukazovat aktuální rychlost monopostu tradiční britské stáje, odjížděl všem, soupeři neměli na technickém maďarském okruhu proti oranžovým strojům šanci. To jeho britský souputník měl úplně jiné starosti - v první zatáčce se před něj protáhl Max Verstappen a musel čekat na zastávky v boxech, kdy se mu díky povedenému strategickému rozhodnutí podařilo protáhnout na druhé místo. McLaren tentokrát ukázal, že je schopný nejen technicky, ale že se na konkurenci dotáhl i ve strategickém uvažování a plánování.

„Měli jsme skvělý začátek a závod jsme v podstatě kontrolovali. Ukázali jsme, že jsme skutečně silní,“ komentoval to v cíli Norris. „Start byl základním stavebním kamenem úspěchu,“ přidal se třiadvacetiletý Piastri. „Naše auto je úžasné, rychlé za všech podmínek. Měli jsme vše pod kontrolou a mohli se soustředit hlavně na to, abychom dojeli do cíle.“

Ať vyhraje šťastnější

Strategie se McLarenu opravdu vyvedla. Možná až moc. Při druhých výměnách pneumatik povolali Norrise k přezutí dřív z obav, aby ho nepředstihl dotahující Hamilton. O celá dvě kola. Podle interních týmových pravidel má lepší z jezdců vždy právo volby, dostává tedy rychlejší strategii. Ale tým se chtěl pojistit před soupeři a Piastri měl smůlu.

Zatímco dvě kola klouzal po dráze na sjetých slickách, Lando Norris letěl vpřed na nových gumách, a když se Australan vrátil na dráhu, měl před ním náskok přes tři sekundy.

Piastri si situaci dobře uvědomoval a hned se dotazoval, proč je druhý. „Museli jsme ho přezout dřív, kvůli Hamiltonovi. Neboj se, pozici ti později vrátí,“ ubezpečovali inženýři mladíka.

Zkušenější Norris to však viděl jinak a ostudná show začala. Posledních dvacet kol závodu se jelo v kulisách neustálých dohadů závodního inženýra s Landem Norrisem, kterému se ani trochu nelíbilo, že musí přepustit vedení, a připravit se tak o vítězství.

Tak mu řekni, ať mě dojede

Norris dlouho odmítal splnit příkaz týmu. Navíc byl v závěrečném úseku závodu rychlejší, o to bylo vše podivnější.

„Při zastávkách jsme vám prohodili pozice, takže bys měl pustit Oscara zase před sebe,“ dostal do sluchátek zprávu Norris chvíli po výměnách pneumatik. Bez odpovědi.

„Chceme tě vrátit na první místo, ale ne teď. Přišli bychom o hodně času a Hamilton není daleko. Musíme počkat,“ uslyšel zase Oscar Piastri. Také bez odpovědi.

V McLarenu se schylovalo k parádní slovní šarvátce. To bylo dvanáct kol před cílem zřejmé. „Proč bych měl Oscara pouštět dopředu? Pokud jste ho chtěli udržet na prvním místě, měli jste ho povolat dřív do boxů,“ oznámil Norris.

„Vím, že uděláš správnou věc,“ odpověděl mu závodní inženýr William Joseph.

V 61. kole musel McLaren přitlačit: „Jen si vzpomeň, co říkáme každé ráno v neděli na mítinku,“ připomínal Norrisovi inženýr. „Tak mu řekni, ať mě dojede. Prosím,“ odpověděl Norris, který už měl náskok šest sekund.

„Lando, on tě nedokáže dojet,“ sdělil mu na to závodní inženýr. „Dokázal jsi, že na to máš. Ale na tom teď nezáleží.“

Formula 1 @F1 LAP 69/70



OSCAR PIASTRI LEADS THE GRAND PRIX



Lando Norris did what was asked of him, but now is he fighting back?! 😱



#F1 #HungarianGP https://t.co/5Vlk9TY1qb oblíbit odpovědět

„Proč bych ho měl tedy pouštět?“ oponoval dál Norris.

„Pokud chceš jednoho dne vyhrát šampionát, tak ho dokážeme vyhrát jen tak, že budeme spolupracovat s Oscarem. Ne sám, budeš potřebovat tým,“ vytáhl poslední triumf závodní inženýr.

A Lando Norris kapituloval. Na cílové rovince teatrálně zpomalil, aby to všichni viděli, a pustil Oscara Piastriho před sebe. Naštvaně dal najevo, že on chtěl vyhrát. „Nic neříkejte,“ oznámil poté do vysílačky.

„Tým mě požádal, abych ho pustil, a já ho pustil. To je celé.“ Víc situaci po závodě nechtěl komentoval. Nicméně se ukázal jako profesionál - šel za Piastrim, kolegiálně mu poblahopřál a s úsměvem komentoval závod. Stejně jako vítězný Piastri.

„Ano, byl jsem trochu nervozní, že mě nepustí,“ přiznal po svém premiérovém triumfu. „Ale bylo to správné rozhodnutí, pro tým. Takže to tak mělo být.“

Možná to bylo dobré pro tým, ale nikoliv pro formuli 1. Šaráda McLarenu povýšila týmové handrkování nad vlastní závodění. Nebylo to dobrá reklama pro Grand Prix, ať už to bylo správné, nebo ne. McLaren slaví vítězný double, ale má z ostudy kabát.