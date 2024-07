Už jsem to chtěl vzdát, přiznal Hamilton po rekordním vítězství na Silverstonu

V neděli ovládl Hamilton Velkou cenu Británie. Svůj nejmilovanější závod, domácí závod, kde má vždy podporu plných tribun. Na trati, která hostila první Grand Prix formule 1 vůbec zůstane po dnešku navždy hrdinou. Vyhrál zde již podeváté, tolik triumfů na jednom okruhu nemá žádný jiný jezdec na žádné jiné trati ve více než sedmdesátileté historii F1.

„Každé ráno vstanu, cvičím a přemýšlím, zdali to ještě má smysl. Velmi těžce se mi občas hledala motivace pokračovat, někdy jsme neměli ani na body. Ale teď jsem rád, že jsem vydržel,“ popisoval britský závodník pro televizní stanici Sky.

Po průjezdu cílem jím cloumaly emoce. Možná nejsilnější, jaké kdy poznal. Když hovořil se svým závodním inženýrem Peterem Bonningtonem, začal usedavě plakat. A nemohl přestat.

„Bylo to pro mě nejsilnější vítězství. Sledoval jsem dřív v televizi Rubense Barrichella, jak po vítězství plakal a divil jsem se, proč mě to nikdy tolik nedojalo. Proč já jsem nebrečel. Říkal jsem si, že mně se to nemůže nikdy stát. Ale dnes mě to hodně dostalo, od roku 2021 jsme prožili hodně složitých okamžiků,“ popisoval sedminásobný mistr světa.

Hamilton tradičně děkoval úplně všem. Týmu, lidem v továrně Mercedesu, fanouškům na okruhu a všem lidem, kteří mu věřili. I v době, kdy se v minulých dvou sezonách neúspěšně pral s nepovedeným konceptem monopostu, kdy se už vnitřně vzdával. Kdy ho pochyby vedly k tomu, že podepsal smlouvu s konkurenčním týmem Ferrari.

„Jsem nesmírně šťastný, že jsem vyhrál tady, doma, právě letos. Jsem tady naposledy jako jezdec Mercedesu a dlouho jsem makal na tom, abych konečně uspěl,“ potvrdil, že s přestupem k Ferrari je hotovo. Ačkoliv to momentálně vypadá, že Mercedes má navrch. Ačkoliv britští komentátoři začínají pochybovat, zdali Hamilton udělal s přestupem k Ferrari, které v poslední době rychlostně ztrácí, dobře.

„Věřím v budoucnost. Věřím, že vše půjde dobře a budeme vyhrávat. V poslední době se mi potvrdilo, že moji fanoušci, moji lidé za mnou budou stát, i když se mi zrovna nedaří. A to je hrozně důležité. Chci jim přinést další vítězství.“

Hamilton má pravdu, že jeho devátý triumf nebyl obyčejný. V dramatickém závodu poznamenaném deštěm odstartoval jako druhý, předjel týmového kolegu a šel do vedení, ale poté neodolal náporů mclarenů a spadl dokonce ze stupínků vítězů. Výjimečně dokonale načasovanou zastávkou v boxech při přezouvání na pneumatiky do sucha však proklouzl na první místo, využil strategických zavání konkurence a v závěru odrazil nápor zrychlujícího Verstappena.

„Přesně takové závody miluju - napětí od začátku až dokonce, nevyzpytatelné podmínky, proměnlivé počasí. To je nejen o štěstí a taktice. Jsem rád, že jsem všem ukázal, že nejsem ještě tak starý,“ vyznal se rodák z nedalekého Stevenage. Na okruhu, kde vyrůstal, se stal legendou. Na trati, kde poprvé poznal velké závody, překonal všechny mistry volantu v dlouhé historii motorsportu. Jeho dojetí se nelze divit.