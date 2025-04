Souboj jen na výjezdu z boxů. Max neudělal chybu, seznal Norris po porážce

McLaren měl na rychlém okruhu v Suzuce podle papírových předpokladů jednoznačně dominovat. V trénincích potvrzoval výkonnostní převahu, ale pak přišla kvalifikace a chyby v rozhodujících kolech. Norris i Piastri zaváhali, a Verstappen si v závodě už vítězství nenechal vzít.

„Nemohli jsme nic dělat, Max neudělal žádnou chybu,“ popsal Lando Norris čekání McLarenu na zlom, který nepřišel.

„Zásadní je dokázat jít na hranu, maximalizovat svůj výkon a neudělat nic špatně. Dnes mi to vyšlo,“ přidal se vítězný pilot.

Ačkoliv to bylo těsné a rozdíly byly po celý závod minimální, Max Verstappen vlastně nebyl pod tlakem. Vodil si oranžové monoposty po trati, nemusel riskovat, nemusel se bránit předjížděcím manévrům, „jen“ naplno jel. A stačilo to, potvrdil, že v Japonsku se mu dlouhodobě daří. Na náročné dráze vyhrál počtvrté za sebou.

„Nebyl to snadný závod, vše muselo být dokonalé,“ přiznával čtyřnásobný mistr světa. „Musel jsem často jet na maximum, obzvlášť na konci závodu. Nebylo ani jednoduché hlídat opotřebení pneumatik.“

Tři klíčové momenty

Poprvé se Verstappen mohl obávat o vedení na startu. Oba jezdci McLarenu měli po zhasnutí červených světel lepší odpich, obzvlášť Lando Norris se vnitřkem rychle tlačil vpřed. Ale mohl čekat něco jiného, než že mu nizozemský sok zkušeně volnou dráhu zavře? Asi ne. Přesně tak se stalo a vedení zůstalo u Red Bullu.

Velká cena Japonska krátce po startu.

Podruhé se mohlo měnit pořadí při zastávkách v boxech - Verstappen s Norrisem zatočili do pit lane těsně za sebou a mechanici McLarenu byli o zlomky sekundy rychlejší. Ze stání tak Brit vyrazil téměř na úrovni Verstappena, Nizozemec byl vpředu jen o čumák svého stroje. Bok po boku projížděli výjezdem boxové uličky, ale opět rozhodla Verstappenova zkušenost, snad i rozhodnost. Podržel své auto více vpravo, takže i když Norris akceleroval rychleji, na první místo se nedostal - jen se projel po trávě vedle trati.

Vše těsné, na hranici pravidel, ale v pořádku, jak potvrdili i závodní komisaři. McLaren ani neprotestoval. Sám se trochu musel obávat trestu, protože Norris vyrazil ze stání přesně ve chvíli, kdy kolem jeho boxu projížděl Verstappen. Což by mohlo být penalizováno jako nebezpečné vypuštění.

„Takové je závodění,“ hodnotil Norris svůj výlet na zelený pažit. „Max byl vpředu a bylo mi jasné, že mi nenechá prostor. A přesně tak se stalo.“

FINIŠ. Max Verstappen v cíli Velké ceny Japonska.

Ale asi nejdůležitějším krokem k první výhře v sezoně byla pro Verstappena sobotní kvalifikace. Ačkoliv byly mclareny na jedno letmé kolo možná o desetiny sekundy rychlejší, ani Norris ani Piastri nedokázali poskládat rozhodující okruh bez chyb, nedokázali přilepit k sobě ideální výkony v každém ze tří sektorů. Na rozdíl od Maxe Verstappena.

„Celé jsme to ztratili v sobotu,“ přiznával Norris.

„Dnes to byl jen důsledek kvalifikace, kterou jsme nezvládli ideálně,“ přidal se jeho stájový kolega Oscar Piastri.

Naturel vítěze

„Užil jsem si to, byla to zábava,“ potvrdil Max Verstappen, že závody na hraně ho baví. Vyhrávání o kolo před soupeři po vzoru Michaela Schumachera nikdy nebylo jeho snem a vždy exceloval právě tím, jak dokonale se umí orientovat v bitevní vřavě. A výhru si užíval i kvůli nezvykle bílému stroji, který Red Bull na počet svého dlouholetého dodavatele motorů přemaloval na jeho domácím závodě do barev Hondy.

„Bylo úžasné vyhrát zde v Suzuce, v domácím prostředí Hondy, zažili jsme s ní hodně let a pomohla nám. Je to krásné rozloučení,“ vyprávěl po vystoupení z vozu Max Verstappen oděný do bílé kombinézy.

Zářil spokojeností. A můžete si být jisti, že po druhém či třetím místě, i když by třeba prohrál s papírově silnějšími soupeři, by odpovídal úsečně, nespokojeně a hovořil by o změnách na voze či v týmu. Verstappen závodí proto, aby vyhrál. Vždy a za všech okolností. Vše ostatní je pro něj neúspěch.

A jak reagoval po druhém místě Lando Norris? Favorit Velké ceny v nejrychlejším autě? „Myslím, že to byl velmi dobrý víkend. Samozřejmě jsme nedosáhli na pozici, na kterou jsme chtěli. Ale musíme být spokojeni. Každý víkend bojujeme o vítězství, ale dnes si to zasloužili Red Bull a Max.“

Max Verstappen s členy týmu Red Bull slaví triumf ve Velké ceně Japonska.

Veselý, s úsměvem, se bratříčkoval s oběma soupeři před předáváním cen na pódiu. Ani stín zklamání. Prostě to nešlo... A Piastri na tom byl podobně: „Jsem spokojený, párkrát jsem byl blízko, tady je ale pozice na trati zásadní a Max si to vyhrál v sobotu. Příští závod se musíme ujistit, že budeme vpředu po kvalifikaci.“

Pokud se stále častěji začínají objevovat hlasy, že slabinou McLarenu jsou jeho jezdci, možná na tom bude trochu pravdy. Rychlost nestačí. Touha vyhrávat a schopnost udělat pro vítězství naprosto vše jsou také zásadní vlastností každého šampiona.