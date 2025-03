První výhra ve Ferrari. Ve sprintové kvalifikaci nečekaně slavil v Číně Hamilton

11:13

Vytáhl se z rudého kokpitu, vyskočil na kapotu svého monopostu a pěstí vítězně pokynul jásající tribuně. Lewis Hamilton slavil v pátek v rámci Velké ceny Číny F1 svůj první triumf ve Ferrari. Sice jen v kvalifikaci sobotního sprintového závodu, ale radost měl ohromnou. A na jeho hlase to bylo znát. „Takový výsledek jsem vůbec nečekal. Jsem trochu v šoku. Je to úžasné, obtížně se mi to popisuje. Nemohu uvěřit, že jsem na pole position,“ zářil.