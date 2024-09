Měl jsem víc bojovat, přiznal Leclerc. V Baku přišel o vítězství ve dvacátém kole

Monačan závod vedl až do prvních (a zároveň posledních) výměn pneumatik. A také chvíli po nich. Jakmile se však od mechaniků vrátil Oscar Piastri s vozem McLarenu, začal na něj útočit. Tvrdě a nekompromisně. Ve 20. kole na předlouhé rovince za pomoci DRS dokončil díky pozdním brzdám do úvodní zatáčky nečekaný manévr, vnějším obloukem projel na první místo. Navzdory očekávání auto udržel na dráze.

„Po zastávkách v boxech jsem byl najednou hodně blízko, musel jsem to zkusit. Využít nových pneumatik, později už by to bylo těžší. Jak se stint rozjede, není snadné překvapit,“ popisoval australský pilot Oscar Piastri situaci před svým manévrem na Leclerca.

„Zkusil jsem to z velké dálky, bylo to na hraně. Tak padesát na padesát, že to vyjde,“ přiznal mladík později.

A Leclerc? Nezavřel mu ideální stopu. Nepokusil se bránit pozici, neblokoval Australana jako on mnohokrát v pozdějším průběhu závodu jeho, když se pokoušel proniknout zpátky na první místo. Byl to úžasný, zajímavý souboj. Ale po celou dobu na něm bylo trochu vidět, že Leclerc nepatří mezi nejostřejší jezdce formule 1. Že jako gentleman a stratég nejde do souboje nikdy za hranou. A tentokrát to mohla být chyba.

Sám Monačan ví, že měl pro udržení vedení udělat víc. „On to do té zatáčky nepustí, říkal jsem si,“ popisoval závodník Ferrari. „Jenže to udělal. Asi jsem se měl bránit ostřeji, ale myslel jsem, že dostanu ještě šanci, do cíle bylo daleko.“

V ulicích města Baku je to hodně náročné, jezdci musejí jet neustále naplno. Rychlosti jsou vysoké a zdi domů nebezpečně blízko. Leclercovi navíc chyběla vyrovnanost. „Po zastávkách v boxech naše auto už tak dobře nedrželo. Na tvrdé sadě pneumatik jsme toho v trénincích moc nenajezdili a netrefili jsme ideální nastavení, takže jsem se s vozem trochu pral,“ popisoval Leclerc.

Poslední půlhodinu útočil na Piastriho snad v každém kole. „Snažil jsem se, co to šlo. Jenže McLaren měl auto nastavené na nízký přítlak, na rovinkách byli rychlejší. My zase v zatáčkách, ale to nám moc nepomohlo. Čekal jsem na jeho chybu, ale ta nepřišla,“ nechala se slyšet jednička Ferrari.

Možná i kvůli tomu pár kol před cílem zadní gumy na ferrari jednoduše odešly. Sjeté neustálou snahou Leclerca dostat se vpřed, ztratily přilnavost. Monačan začal okamžitě ztrácet a za chvíli čelil útokům Péreze. A nebýt nečekané kolize Sainze právě s Mexičanem, pravděpodobně by nedojel ani na stupních vítězů.

„Koncem závodu jsem jednoduše ztrácel, strašně jsem s autem bojoval. V té rychlosti bylo skoro neovladatelné, málem jsem párkrát skončil ve zdi,“ potvrdil Leclerc.

Ferrari konečně dohnalo Red Bull. Výkonnostně za šampiony už nezaostává. Ale i v Baku se potvrdilo, že britský McLaren je ještě o krok dál.