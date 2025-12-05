Druhá pole position v sezoně. Staněk ovládl kvalifikaci formule 2 v Abú Zabí

Rodák z Valašského Meziříčí Staněk vybojoval druhou pole position v sezoně. Z prvního místa startoval také v srpnu na Hungaroringu, kde dojel druhý.
V nedělním hlavním závodě zaútočí na druhý letošní triumf. Na konci července vyhrál ve Spa-Francorchamps.
|
Zamíří Čech do formule 1? Staněk má nabídky, řeší se McLaren i další týmy
Staněk si může vylepšit konečné umístění v seriálu. Před posledním závodním víkendem v sezoně mu patří 11. místo s 85 body.
Program závěrečného závodu formule 2 na okruhu Yas Marina bude pokračovat sobotním sprintem, který začne ve 13:15 SEČ. Staněk do něj odstartuje s ohledem na obrácený startovní rošt z desátého místa. Hlavní závod se pojede o den později od 10:15.