Dám do toho vše, chci být nejlepší. Staněk vyhlíží premiérovou sezonu v F2

„Mám docela smíšené pocity, protože zatím nevím, kam se přesně zařadit. Netuším, jestli to bude do první pětky, desítky nebo patnáctky. Bude to pro mě trochu překvapení, ale chci jezdit na maximum a věřím v dobrý výsledek. Jsem si jistý, že když se vše sejde, mohu získat i pole position,“ uvedl Staněk.

Do série, která je předstupněm královské automobilové třídy F1, se dostal díky pátému místu v loňském šampionátu formule 3. Jeho týmový kolega Novalak už minulý rok v F2 působil, v týmu MP Motorsport byl čtrnáctý.

„Atmosféra mezi Clémem a Romanem je skvělá. Navzájem si pomáhají. Dávají si zpětnou vazbu a panuje tu dobrá nálada. Oba tvrdě pracují na tom, aby se tým posunul nahoru,“ prohlásil Ricci.

Staněk zakončil v únoru třídenní testování v Bahrajnu jedenáctým a dvanáctým časem. Novalak byl poslední den druhý a sedmý.

„Odjeli jsme několik delších úseků a já se na ně plně zaměřil, protože jsou ve formuli 2 hrozně důležité. Je to jedna z klíčových věcí, především v Bahrajnu. Uvidíme, jak to dopadne. Myslím, že jsme ale odvedli docela dobrou práci,“ řekl Staněk.

Během předsezonní přípravy se český závodník připravoval také po psychické stránce. Zaměřil se na mentální trénink a cvičení s dechem. „Je to pro mě důležité jak z hlediska závodníka, tak i jako člověka. Teď už nejde o zvedání těžkých vah a bláznivém posilování. Připravoval jsem se celou zimu, takže teď už je to jen o závěrečných přípravách,“ uvedl Staněk.

První závod čeká jezdce v sobotu 4. března, kdy je na programu sprint. Hlavní závod se uskuteční o den později. „Klíčové je dostat se do správného mentálního nastavení, abych ze sebe během závodního týdne vydal to nejlepší. Opravdu se na to těším, protože nevím, kde budu. Mám na to být rychlý, takže pojďme do toho. Dám do toho vše, protože jinak by mě to nenaplňovalo. Je to stejné, jako když dělám jiné sporty. Chci být nejlepší, i když hraju fotbal s kamarády,“ dodal Staněk.