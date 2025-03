Formule 2 v roce 2025: program a výsledky Romana Staňka

Čím je šampionát F2 atraktivní:

Šampionát F2 je druhou nejvyšší kategorií závodů formulí. Často zde jezdí mladí talentovaní jezdci s velkými ambicemi.

Úspěšní jezdci v F2 se můžou rychle propracovat do elitní kategorie F1. V F2 zářili například Charles Leclerc a George Russell.

Ani v sezoně 2025 nebude chybět Roman Staněk. Z italské stáje Trident přestoupil do mistrovského britského týmu Invicta Racing.

Šampionát má 14 zastávek, které se konají na stejném okruhu jako souběžně pořádané závody Formule 1.

O trofeje a slávu se popere celkem 11 týmů a 22 závodníků.

Program závodů formule 2 v roce 2025:

Závod Místo Datum a čas Vítěz Umístění Romana Staňka F2 Austrálie Melbourne neděle 16. března, od 1:30 F2 Bahrajn Sachír neděle 13. dubna, od 14:25 F2 Saúdská Arábie Džidda neděle 20. dubna F2 Itálie Imola neděle 18. května F2 Monaco Monte Carlo neděle 25. května F2 Španělsko Barcelona neděle 1. června F2 Rakousko Spielberg neděle 29. června F2 Velká Británie Silverstone neděle, 6. července F2 Belgie Spa neděle 27. července F2 Maďarsko Budapešť neděle 3. srpna F2 Itálie Monza neděle 7. září F2 Ázerbájdžán Baku neděle 27. září F2 Katar Lusail neděle 30. listopadu F2 Abú Dhabí Yas Island neděle 7. prosince

Týmy a jezdci formule 2 v roce 2025:

Tým jezdec (číslo) jezdec (číslo) Invicta Racing 1 Leonardo Fornaroli (Itálie) 2 Roman Staněk (Česko) Campos Racing 3 Pepe Martí (Španělsko) 4 Arvid Lindblad (V. Británie) MP Motorsport 5 Oliver Goethe (Německo) 6 Richard Verschoor (Nizozemsko) Hitech TGR 7 Luke Browning (V. Británie) 8 Dino Beganovic (Švédsko) Prema Racing 9 Sebastián Montoya (Kolumbie) 10 Gabriele Mini (Itálie) DAMS Lucas Oil 11 Jak Crawford (USA) 12 Kush Maini (Indie) ART Grand Prix 13 Victor Martins (Francie) 14 Ritomo Miyata (Japonsko) Rodin Motorsport 15 Christian Mansell (Austrálie) 16 Alex Dunne (Irsko) AIX Racing 17 Joshua Dürksen (Paraguay) 18 Cian Shields (V. Británie) Trident 19 Sami Meguetounif (Francie) 20 Max Esterson (USA) Van Amersfoort Racing 21 John Bennett (V. Británie) 22 Rafael Villagómez (Mexiko)

Staňkova cesta. Motokáry, F4, F3, F2. Co bude po sezoně?

Staněk má závody v krvi už od dětství. Od deseti let jezdil mezinárodní soutěže v motokárách. V roce 2019 přešel na formule a usedl do kokpitu formule US Racing-CHRS. Vyzkoušel si závody v kategoriích ADAC Formula 4 Championship a Italian F4 Championship.

V roce 2020 zamířil do českého týmu Charouz Racing System a startoval v seriálu F3. Na výraznější úspěchy nedosáhl - získal jen tři body.

V roce 2021 už jezdil za Hitech Grand Prix a dvakrát dosáhl na pódium.

Další změna týmu přišla hned před sezonou 2022 - Staňka angažoval italský tým Trident. A český jezdec poprvé výrazněji ukázal svůj talent. Na pódium se postavil čtyřikrát, ovládl závod v Imole a v Barceloně získal pole position. Celkově skončil na pátém místě a přišlo povýšení do druhé nejvyšší kategorie F2.

ROK 2022. Roman Staněk se v barvách Tridentu raduje z druhého místa na okruhu Spa-Francorchamps při Velké ceně Belgie ve formuli 3.

Ačkoliv stáj Trident patří k nejslabším týmům F2, Staněk se několikrát umístil do desátého místa. Celkově skončil ve své první sezoně na 18. místě se ziskem 15 bodů.

Loni ve své druhé sezoně v F2 Staněk ovládl sprint v Austrálii, ale do top 10 se neprotlačil ani jednou. Po závodech v Monze s Tridentem po vzájemné dohodě ukončil spolupráci a do posledních tří závodů sezony 2024 ani nenastoupil.

Roman Staněk v barvách stáje Invicta.

Den po skončení sezony – v prosinci 2024 – přišla zatím životní výzva. Roman Staněk podepsal smlouvu s Invicta Racing

Kde sledovat závody formule 2 v roce 2025 živě:

