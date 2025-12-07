Rodák z Valašského Meziříčí Staněk, pro něhož byl nedělní závod zřejmě posledním v sérii F2, vybojoval páté stupně vítězů v sezoně.
Na druhou příčku se posunul i díky pětivteřinové penalizaci Dina Beganovice, který původně dojel před českým pilotem. Jediný triumf si letos Staněk připsal na konci července v hlavním závodě v belgickém Spa-Francorchamps.
Druhá pole position v sezoně. Staněk ovládl kvalifikaci formule 2 v Abú Zabí
V celkovém hodnocení šampionátu obsadil český pilot 10. místo, získal 105 bodů. Jeho týmový kolega a již jistý šampion Ital Leonardo Fornaroli ukončil sezonu na 11. pozici. Stáj Invicta obhájila triumf mezi týmy. „Gratuluji. Zasloužíte si to. Na tenhle rok nikdy nezapomenu,“ řekl Staněk ve vysílačce.
Závod zahájil dobře a udržel se po startu ve vedení. Na druhé místo se dostal Beganovic. V osmém kole zajeli oba pro nové pneumatiky. Staněk se udržel i při výjezdu od mechaniků před švédským soupeřem. Ten ho sice později překonal na trati, obdržel ale pětivteřinovou penalizaci za překročení rychlosti v boxech. Před oba se dostal díky pozdější zastávce v boxech Dürksen.
Zamíří Čech do formule 1? Staněk má nabídky, řeší se McLaren i další týmy
V 11. kole odstoupil Sebastian Montoya a na trať vyjel safety car. To výrazně ovlivnilo strategii pilotů, kteří do té doby v boxech nestavěli. Mezi nimi byl například i Staňkův kolega Fornaroli.
Po restartu se český jezdec držel v dostupné vzdálenosti za Beganovicem. Poté, co zajeli do boxů všichni piloti, kteří předtím nestavěli, dostal se Staněk opět na přední pozice. V závěru závodu se na něj sice ještě dotáhl Mini, pozici však ubránil.
Závod šampionátu vozů formule 2 v Abú Zabí
Hlavní závod
1. Dürksen (Par./AIX) 1:01:24,429, 2. Staněk (ČR/Invicta) -5,505, 3. Mini (It./Prema) -6,057.
Konečné pořadí: 1. Fornaroli (It./Invicta) 211, 2. Crawford (USA/DAMS) 175, 3. Verschoor (Niz./MP Motorsport) 170, ...10. Staněk 105.