Staněk byl ve formuli 2 opět bez bodu, v Kataru dojel na 13. místě

Staněk startoval do zkráceného závodu ze sedmé pozice. Po startu svedl rodák z Valašského Meziříčí souboj s Alexem Dunnem a Fornarolim, sedmou příčku udržel.
Důležitý moment přišel ve 14. kole, kdy odstoupil po nehodě James Wharton. Na trať vyjel safety car a Staněk zajel do boxů pro nejměkčí směs pneumatik. Klesl sice na 15. příčku, po restartu se ale snažil využít výhody a propracovávat se vpřed.
Český jezdec se dostal na 13. místo, kde se mu ale nedařilo předjet Gabriela Miniho. Po odstoupení Clana Shieldse navíc vyjel tři kola před koncem opět safety car a Staněk o další šance na posun přišel. Po restartu v posledním kole dojel třináctý.
Program seriálu formule 2 v Lusailu pokračuje v neděli hlavním závodem. Do něj Staněk odstartuje ze třetího místa.
Závod šampionátu vozů formule 2 v Lusailu
sprint
1. Verschoor (Niz./MP Motorsport) 42:36,481, 2. Dürksen (Par./AIX) -0,970, 3. Villagómez (Mex./Van Amersfoort) -1,607, ...13. Staněk (ČR/Invicta) -7,399