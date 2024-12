Brazilec Bortoleto ovládl šampionát F2, v Abú Zabí mu stačilo druhé místo

Bortoleto, který bude od příští sezony působit ve formuli 1 v týmu Sauber, vedl před závěrečným závodem o 4,5 bodu před Hadjarem. Zatímco Brazilec odstartoval bez potíží, Hadjar zůstal po zhasnutí světel stát na roštu. Než ho mechanici dotlačili do boxů a pomohli mu vůz zprovoznit, nabral ztrátu jednoho kola. Manko už do cíle nedohnal.

„Je to nejlepší pocit na světě. Ani to nedokážu popsat, co cítím. Je to spousta adrenalinu a radosti. Celá Brazílie dnes koukala, lidé vstávali v šest ráno a já jim vrátil domů radost. Je to pro mě splněný sen. Jako bych byl na jiné planetě,“ řekl před televizními kamerami Bortoleto.

Konečné 22. místo obsadil v šampionátu se 14 body český jezdec Roman Staněk. Rodák z Valašského Meziříčí zajel v týmu Trident nejlepší výsledek ve sprintu v Melbourne, který po penalizaci Hadjara vyhrál. V červenci ale oznámil, že kvůli špatné konkurenceschopnosti vozu ukončí spolupráci a poslední podnik absolvoval na začátku září v Monze.