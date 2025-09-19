Staněk způsobil v Baku tvrdou nehodu, kvalifikaci F2 kvůli němu museli stopnout

  16:31aktualizováno  17:41
Český jezdec Roman Staněk způsobil v páteční kvalifikaci šampionátu formule 2 v Baku tvrdou nehodu a po odebrání nejlepšího zajetého času a penalizaci pěti míst odstartuje do sobotního sprintu i nedělního hlavního závodu ze 17. pozice. Za kolizi s Britem Johnem Bennettem obdržel také dva trestné body.
Roman Staněk v monopostu stáje Invicta

Roman Staněk v monopostu stáje Invicta | foto: Joan Codina / FotoFormulak.com

Roman Staněk během závodu formule 2 na Hungaroringu
Roman Staněk v monopostu stáje Invicta
Roman Staněk v monopostu stáje Invicta
Roman Staněk v monopostu stáje Invicta
5 fotografií

Jednadvacetiletý Staněk havaroval v závěru kvalifikace, kdy nejprve vyjel mimo trať a při návratu narazil do Bennetta. Při srážce výrazně poškodil svůj vůz, kvalifikace byla poté předčasně ukončena. „Auto číslo 2 (Staněk) je plně zodpovědné za srážku,“ uvedli ve zprávě komisaři.

Rodák z Valašského Meziříčí závodící za tým Invicta byl sice klasifikován na devátém místě, po dodatečných trestech ale klesl na 17. příčku.

Staněk havaroval ve formuli 2 podruhé za sebou. Před dvěma týdny nedokončil kvůli nezaviněné nehodě hlavní závod v italské Monze. Po dnešní kolizi si výrazně zkomplikoval boj o další posun v šampionátu, kde mu zatím patří se ziskem 81 bodů osmá příčka.

V čele je Staňkův týmový kolega Ital Leonardo Fornaroli (174 bodů), který dnes obsadil druhé místo. Kvalifikaci vyhrál Američan Jak Crawford z týmu DAMS.

Slávista Holeš má poraněný vnitřní postranní vaz v koleni. Stihne derby?

Slávistický stoper Tomáš Holeš, který kvůli zranění nedohrál středeční utkání v Lize mistrů proti Bodö/Glimt (2:2), možná nestihne derby na Spartě. Očekávaný ligový souboj se hraje za dva týdny v...

19. září 2025  15:23

V Bostonu mám největší šanci. Blümel hraje se Zachou, kouč v něm vidí Draisaitla

Stojí na začátku velké výzvy. Jako každý rok, avšak tentokrát s o něco větší nadějí na úspěch. „Hledal jsem tým, kde bych měl největší šanci na NHL,“ vysvětlil český hokejista Matěj Blümel, proč si...

19. září 2025  15:15

