Staněk způsobil v Baku tvrdou nehodu, kvalifikaci F2 kvůli němu museli stopnout

Jednadvacetiletý Staněk havaroval v závěru kvalifikace, kdy nejprve vyjel mimo trať a při návratu narazil do Bennetta. Při srážce výrazně poškodil svůj vůz, kvalifikace byla poté předčasně ukončena. „Auto číslo 2 (Staněk) je plně zodpovědné za srážku,“ uvedli ve zprávě komisaři.
Rodák z Valašského Meziříčí závodící za tým Invicta byl sice klasifikován na devátém místě, po dodatečných trestech ale klesl na 17. příčku.
Staněk havaroval ve formuli 2 podruhé za sebou. Před dvěma týdny nedokončil kvůli nezaviněné nehodě hlavní závod v italské Monze. Po dnešní kolizi si výrazně zkomplikoval boj o další posun v šampionátu, kde mu zatím patří se ziskem 81 bodů osmá příčka.
V čele je Staňkův týmový kolega Ital Leonardo Fornaroli (174 bodů), který dnes obsadil druhé místo. Kvalifikaci vyhrál Američan Jak Crawford z týmu DAMS.