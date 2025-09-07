Formule 1 ONLINE: Návrat Red Bullu? Po kvalifikaci v Monze je v čele Verstappen

Poslední letošní evropský závod formule 1 zatím vychází letos ztrápené stáji Red Bull. Max Verstappen ovládl sobotní kvalifikaci a vystartuje do Velké ceny Itálie z první pozice. Ovšem hned v zádech bude mít oba jezdce McLarenu. Podaří se mu vybojovat nečekané vítězství?
Charles Leclerc z Ferrari během tréninku v Monze.

Charles Leclerc z Ferrari během tréninku v Monze. | foto: Antonio CalanniAP

Max Verstappen během kvalifikace na velkou cenu Itále.
Max Verstappen se raduje z výhry v kvalifikaci.
Max Verstappen se raduje z výhry v kvalifikaci.
Zklamaný jezdec Carlos Sainz.
9 fotografií

Verstappen si pátou pole position v sezoně zajistil časem 1:18,792 a postaral se o nový traťový rekord. S průměrnou rychlostí 264,682 km/h zaznamenal nejrychlejší kolo v historii formule 1.

Lando Norris, který se po chybě do závěrečné části kvalifikace dostal na poslední chvíli, za čtyřnásobným mistrem světa zaostal o 77 tisícin.

Velkou cenu Itálie F1 sledujeme minutu po minutě

Třetí na startu bude Piastri, který po 15 z 24 závodů vede šampionát s náskokem 34 bodů před Norrisem. Vedle něj se do druhé řady postaví obhájce loňského prvenství v Monze Charles Leclerc z domácího Ferrari.

Druhý jezdec domácí stáje Lewis Hamilton dojel v kvalifikaci pátý. Na startu, který je v neděli naplánován na 15 hodin, však sedminásobný světový šampion po trestu z předchozí Velké ceny Nizozemska klesne na desátou příčku. Na pátou pozici se posune George Russell z Mercedesu.

Formule 1 ONLINE: Návrat Red Bullu? Po kvalifikaci v Monze je v čele Verstappen

