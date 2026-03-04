Je tohle ještě formule 1? Změny prý ničí sport, Verstappen nadhodil konec kariéry

Max Verstappen se prochází před testováním formule 1 v Bahrajnu. | foto: ČTK

Jakub Hromada
Ta prohlášení nevěstí nic dobrého. Jako by jezdci měli z budoucnosti obavy. Postupně se museli smířit s ústupem řvoucích motorů, byť nemálo z nich právě takové stroje milovalo. Teď pro ně Mezinárodní automobilová federace (FIA) nachystala další novinky a sami piloti se ptají: „Je tohle ještě vůbec formule 1?“

Každá éra F1 má své nadšence, ale i odpůrce, kteří kritizují fungování monopostů. Něco se jim na nich nezdá, s něčím mají problém.

Ale když negativní slova volí přímo závodníci, mají jinou váhu. Oni jsou totiž ti, co se mají starat o zábavu a lákat fanoušky na okruhy i k televizním obrazovkám. Jenže teď se shodují: „Moc nás to nebaví.“

I proto na ně okamžitě reagoval sám šéf formule 1 Stefano Domenicali. „Vyvarujme se přehnaných reakcí. Je to teprve začátek nové cesty, musíme zůstat klidní,“ pravil.

Asi vás nepřekvapí, že novou éru hlasitě kritizuje třeba Max Verstappen, jenž své názory předkládá bez větších filtrů. Jen tentokrát pronesl úvahu, jejíž realizace by motorsport pořádně poznamenala.

Nedávno jsme seděli na schůzce, kde nám všechno vysvětlovali. Ale potřebovali byste vysokoškolský titul, abyste tomu zcela porozuměli.

Lewis Hamilton

Fotbalistky začaly boj o postup na MS remízou s Walesem, o výhru přišly v závěru

Aneta Pochmanová podstupuje souboj o míč proti Walesu.

Výhra byla proklatě blízko. České fotbalistky ale nakonec zahájily kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2027 v Brazílii remízou s Walesem 2:2. V Uherském Hradišti před více než dvěma tisícovkami...

3. března 2026  20:38

Pardubický Tourigny kvůli napadení sudího přijde o zbytek základní části extraligy

Čárový rozhodčí Vít Lederer padá kontaktu s Miguëlem Tourignym z Pardubic.

Pardubický obránce Miguël Tourigny dostal zákaz startu ve dvou zápasech hokejové extraligy za fyzické napadení rozhodčího v utkání s Karlovými Vary. Čtyřiadvacetiletý Kanaďan bude vítězi základní...

3. března 2026  19:19

