Je tohle ještě formule 1? Změny prý ničí sport, Verstappen nadhodil konec kariéry

Každá éra F1 má své nadšence, ale i odpůrce, kteří kritizují fungování monopostů. Něco se jim na nich nezdá, s něčím mají problém.
Ale když negativní slova volí přímo závodníci, mají jinou váhu. Oni jsou totiž ti, co se mají starat o zábavu a lákat fanoušky na okruhy i k televizním obrazovkám. Jenže teď se shodují: „Moc nás to nebaví.“
I proto na ně okamžitě reagoval sám šéf formule 1 Stefano Domenicali. „Vyvarujme se přehnaných reakcí. Je to teprve začátek nové cesty, musíme zůstat klidní,“ pravil.
Asi vás nepřekvapí, že novou éru hlasitě kritizuje třeba Max Verstappen, jenž své názory předkládá bez větších filtrů. Jen tentokrát pronesl úvahu, jejíž realizace by motorsport pořádně poznamenala.
Nedávno jsme seděli na schůzce, kde nám všechno vysvětlovali. Ale potřebovali byste vysokoškolský titul, abyste tomu zcela porozuměli.