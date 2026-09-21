Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Formule 1 zkrátí závody, cílem je ušetřit palivo. Zruší i nynější časový limit

Autor: ,
  22:54

Max Verstappen během kvalifikace na Velkou cenu Španělska | foto: Reuters

Závody formule 1 budou od příští sezony kratší o 15 kilometrů. Rozhodnutí snížit celkovou délku Velkých cen ze současných 305 na 290 kilometrů schválila komise F1, které předsedají výkonný ředitel seriálu Stefano Domenicali a šéf FIA pro monoposty Nikolas Tombazis.

„V návaznosti na úpravy předpisů o pohonných jednotkách, které vstoupí v platnost v roce 2027 a týkají se průtoku paliva, bylo schváleno zkrácení celkové délky závodu z 305 km na 290 km, což odpovídá úbytku dvou či tří kol,“ uvedla FIA v prohlášení.

Komise rovněž zrušila tříhodinový limit pro celkovou dobu trvání závodu, aby dala pořadatelům možnost lépe zvládnout zpoždění způsobená nepřízní počasí či přerušení závodu po vyvěšení červených vlajek.

Příští sezona F1 bude mít 24 Velkých cen, jeden z deseti sprintů se pojede v Monaku

Dvouhodinový limit čistého času závodu zůstává v platnosti, úprava pravidel ale dá pořadatelům větší flexibilitu při snaze odjet závod v plné délce. Změny se budou týkat i tréninků, které bude možné v případě přerušení prodloužit.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Washington vs. PhiladelphiaHokej - - 22. 9. 2026:Washington vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
22. 9. 01:00
  • 2.25
  • 4.10
  • 2.57
Pittsburgh vs. BuffaloHokej - - 22. 9. 2026:Pittsburgh vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
22. 9. 01:00
  • 1.93
  • 4.33
  • 3.06
New Jersey vs. NY RangersHokej - - 22. 9. 2026:New Jersey vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
22. 9. 01:00
  • 1.50
  • 4.59
  • 5.14
Montreal vs. OttawaHokej - - 22. 9. 2026:Montreal vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
22. 9. 01:00
  • 1.95
  • 4.21
  • 3.08
Columbus vs. DetroitHokej - - 22. 9. 2026:Columbus vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
22. 9. 01:00
  • 2.25
  • 4.20
  • 2.53
Winnipeg vs. ColoradoHokej - - 22. 9. 2026:Winnipeg vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
22. 9. 02:00
  • 1.64
  • 4.41
  • 4.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Emoce na Davis Cupu. Jak nejen přítelkyně Lehečky a Menšíka fandily tenistům

Josefina Catinová, přítelkyně Jakuba Menšíka (vlevo), a Lucie Neumannová,...

Návrat Davis Cupu do pražské O₂ areny přilákal do hlediště největší české haly přes 13 tisíc fanoušků. Tenisový svátek prožívaly například přítelkyně Jiřího Lehečky a Jakuba Menšíka, v hledišti...

OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy

Dresy karlovarských hokejistů pro nadcházející sezonu.

Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...

Tak vypadají sportovkyně. Češky reagují na kontroverzní reklamu se Sydney Sweeney

Sydney Sweeney v nové provokativní kampani (září 2026)

Na kontroverzní reklamu se spoře oděnou Sydney Sweeney reagují také české sportovkyně. Přidaly se ke kolegyním z celého světa, které na sociálních sítích zveřejňují záběry ze závodů i tréninků a...

Zaplněná hala jásala, tenisté slavili. Jak Češi znovu rozesmutnili silné Američany

Jiří Lehečka (vlevo) a Jakub Menšík slaví postup přes USA do finálového turnaje...

Podruhé za sebou, to už asi budou američtí tenisté kousat těžko. Česká skvadra kolem kapitána Tomáše Berdycha výběr USA stejně jako loni vyřadila po obrovské bitvě 3:2 a pojede na finálový turnaj...

Češi opět míří na finále Davis Cupu! Proti USA otáčeli, rozhodl hrdina Lehečka

Čeští tenisté slaví postup do finálového turnaje Davis Cupu.

Stejně jako loni si čeští tenisté zahrají na finálovém turnaji Davis Cupu. A stejně jako loni na něj postoupili díky vítězství 3:2 nad silnými Američany. Přestože po čtyřhře ztráceli 1:2, utkání v...

Formule 1 zkrátí závody, cílem je ušetřit palivo. Zruší i nynější časový limit

Max Verstappen během kvalifikace na Velkou cenu Španělska

Závody formule 1 budou od příští sezony kratší o 15 kilometrů. Rozhodnutí snížit celkovou délku Velkých cen ze současných 305 na 290 kilometrů schválila komise F1, které předsedají výkonný ředitel...

21. září 2026  22:54

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi

Čeští volejbalisté se radují v zápase s Bosnou.

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 odstartovalo 9. září a potrvá až do 26. září. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Mezi 24 elitními celky nechyběla ani česká reprezentace,...

21. září 2026  22:35

FIFA pomalu začíná přiznávat své chyby. Infantino je otevřen změnám v řízení

Gianni Infantino.

Předseda Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino přišel s návrhem na externí posouzení způsobu, jakým organizace přijímá zásadní rozhodnutí. Otevřený je i případným změnám.

21. září 2026  21:56

Fotbalisté poprvé pod Deniou: zvědaví sparťánci, Krejčí v teniskách. Nová éra je tu

Asistent Radek Bejbl (vlevo) a kouč Santi Denia na tréninku české reprezentace.

Sparťanští žáčci už měli po tréninku, a tak v areálu na Strahově v civilu zvědavě nakukovali přes zábradlí. O hlavu menší caparti, kteří si to zrovna v šedivých teplákovkách s eskem na prsou a...

21. září 2026  20:57

Od třetího setu jsme měli na hřišti bordel, mrzelo trenéra Nováka po vyřazení

Jakub Klajmon a Matouš Drahoňovský (zleva) se snažili zablokovat belgického...

Od našeho zpravodaje v Itálii Nezvládli koncovku druhého setu a už se nezvedli. Volejbaloví reprezentanti na mistrovství Evropy v Turíně vypadli v osmifinále s Belgií 1:3 (20, -24, -14, -15) a nenavázali na loňské tažení světovým...

21. září 2026  20:23

ODPÍSKÁNO: Spartě upřeli sudí penaltu. Na Slavii to vyřešili správně, říká expert

Ebrima Singhateh ze Sparty střílí v utkání proti Olomouci.

Neodpískaná penalta pro Spartu v Olomouci. Naopak bláznivý závěr na Slavii, kdy proti Plzni sudí nařídil pokutový kop a pak ho nechal opakovat, pravidlově vyřešený dobře. „Správně posouzené situace,“...

21. září 2026  20:12

Nedotknutelný Evenepoel. Ale v neděli ho chci porazit, dává najevo Seixas

Remco Evenepoel v duhovém dresu pro mistra světa v časovce pózuje se zlatou...

O ničem jiném než o vítězství neuvažoval. „Bylo mým cílem i motivací. A teď jsem superspokojený,“ svěřoval se Remco Evenepoel po časovce na mistrovství světa cyklistů v Montrealu.

21. září 2026  19:09

Sparta - Mladá Boleslav: Kde sledovat extraligu živě, kurzy, statistiky

Hráči Sparty slaví gól na ledě Kladna.

Hokejisté Sparty v dohrávce 3. kola extraligy přivítají v O2 areně Mladou Boleslav. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy a další informace najdete v našem přehledu.

21. září 2026  19:07

Osmifinále a konec. Čeští volejbalisté nestačili na mistrovství Evropy na Belgii

Zklamání volejbalistů Milana Moníka, Jiřího Bendy, Marka Šotoly a Štěpána...

Čeští volejbalisté podruhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1:3 po setech 25:20, 24:26, 14:25 a 15:25. Svěřenci Jiřího Nováka tak na kontinentálním...

21. září 2026  17:59,  aktualizováno  18:45

Laver Cup 2026 v Londýně: Menšík v Týmu Evropy, sestavy, formát a kde sledovat

Český tenista Jakub Menšík v akci na Laver Cupu.

Devátý ročník Laver Cupu se uskuteční od 25. do 27. září 2026 v londýnské O2 Areně. Tým Evropy se utká s Týmem světa a v evropském výběru se představí také český tenista Jakub Menšík. V článku...

21. září 2026  18:08

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

MS v silniční cyklistice 2026 Montréal: Program, trasy, favorité a výsledky

Belgičan Remco Evenepoel se raduje ze třetího titulu mistra světa v časovce v...

Mistrovství světa v silniční cyklistice 2026 hostí od 20. do 27. září kanadský Montréal. Na programu je celkem 13 závodů od juniorů až po kategorii Elite, včetně silničních závodů a časovek. Živé...

21. září 2026  17:53

Už i Provod s Juráskem se omluvili. Kouč Denia zve Šuberta, Slámu, Vašulína i Sejka

Martin Šubert z Mladé Boleslavi se raduje z gólu během zápasu proti Zbrojovce...

Třetí vlna změn v nominaci fotbalové reprezentace na zápasy Ligy národů: kvůli zranění se omluvili také záložník Lukáš Provod s levým obránce Davidem Juráskem. V pondělí k večeru následovali už dřív...

21. září 2026  10:09,  aktualizováno  17:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet