Formule 1 zkrátí závody, cílem je ušetřit palivo. Zruší i nynější časový limit

„V návaznosti na úpravy předpisů o pohonných jednotkách, které vstoupí v platnost v roce 2027 a týkají se průtoku paliva, bylo schváleno zkrácení celkové délky závodu z 305 km na 290 km, což odpovídá úbytku dvou či tří kol,“ uvedla FIA v prohlášení.
Komise rovněž zrušila tříhodinový limit pro celkovou dobu trvání závodu, aby dala pořadatelům možnost lépe zvládnout zpoždění způsobená nepřízní počasí či přerušení závodu po vyvěšení červených vlajek.
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Dvouhodinový limit čistého času závodu zůstává v platnosti, úprava pravidel ale dá pořadatelům větší flexibilitu při snaze odjet závod v plné délce. Změny se budou týkat i tréninků, které bude možné v případě přerušení prodloužit.