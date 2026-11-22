Devětadvacetiletý Verstappen získal třetí pole position v sezoně a 51. v kariéře. Čtyřnásobný mistr světa obhajuje v Las Vegas loňský triumf a může zde zvítězit už potřetí. Zároveň usiluje o to, aby si upevnil druhé místo v průběžném pořadí šampionátu. Na třetího Russella má náskok 17 bodů.
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Závod startuje v 5.00 SEČ
Antonelli klesne na roštu o pět příček, jelikož nasadil nový spalovací motor a překročil povolený počet pohonných jednotek v sezoně. Před rodákem z Boloni budou také druhý Russell, třetí Lando Norris z McLarenu, čtvrtý Isack Hadjar z Red Bullu a pátý Arvid Lindblad z Racing Bulls.
Kvalifikace totálně nevyšla pilotům Ferrari, ani jeden totiž nepostoupil do závěrečné části. Hamilton skončil dvanáctý, Charles Leclerc byl jen o příčku lepší.