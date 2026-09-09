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Český influencer vyzve Verstappena. Už mám noční můry, že mě nahání, směje se

Veronika Pitthardová
  14:00
Jan Liška alias Shredded Fox při focení pro Esquire

Jan Liška alias Shredded Fox při focení pro Esquire | foto: Esquire

Max Verstappen na tiskové konferenci před domácí Velkou cenou Nizozemska.
Max Verstappen během tréninku na Velkou cenu Itálie.
Max Verstappen havaruje ve Velké ceně Nizozemska.
Max Verstappen na tiskové konferenci před domácí Velkou cenou Nizozemska.
18 fotografií
Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Max Verstappen se vrátí ke svým závodnickým kořenům. Na britském okruhu v Silverstonu usedne do motokáry a pokusí se postupně předjet stovku amatérských soupeřů. Mezi nimi bude i jediný Čech, influencer Jan Liška. „Vyhodnotil jsem, že bude lepší nedívat se za sebe,“ říká.

Jeden z nejlepších formulových pilotů současnosti se v exhibičním závodu motokár utká s amatéry. Zní to jednoduše. Až na to, že amatérů z řad sportovců, influencerů, streamerů a dalších známých osobností bude sto. A abychom nezapomněli: Verstappen bude startovat až z chvostu startovního pole.

Akce Max vs 100 tak bude jedním z největších závodů motokár, jaký kdy svět viděl. „V motokárách se naučíte všechny základy: starty, obranu pozice, předjíždění. Samozřejmě jsem v nich strávil dlouhou část svého života, takže je vždycky příjemné se k nim vrátit,“ vyprávěl natěšený nizozemský jezdec Verstappen, kterému se už 16. září na britském okruhu postaví i takové celebrity jako je například bývalý basketbalista a momentálně známý střelecký kouč Chris Matthews.

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A pozor. Závod bude mít i českou stopu. Jako jediný Čech se totiž do stovky Verstappenových soupeřů dostal influencer Jan Liška, na sociálních sítích známý jako Shredded Fox nebo Lišák. Sám je dlouholetým fanouškem formule, a především Red Bullu a samotného Verstappena.

„Je to opravdu splněný sen. Max je podle mého názoru nejlepší pilot a řidič na světě. Momentálně nemají nejlepší monopost na gridu, ale i tak z něj dokáže vždy vymáčknout sto procent,“ říká. Teď se role trochu obrátí. Místo sledování Verstappena z tribuny bude mít jediný úkol: Nedovolit mu, aby ho předjel.

Max Verstappen na tiskové konferenci před domácí Velkou cenou Nizozemska.
Jan Liška alias Shredded Fox při focení pro Esquire
Max Verstappen během tréninku na Velkou cenu Itálie.
Max Verstappen havaruje ve Velké ceně Nizozemska.
18 fotografií

O tom, co se na něj chystá, přitom neměl ani tušení. „Jeden večer mi píšou z Red Bullu: ‚Ahoj, zítra urgentní meeting.‘ Myslel jsem, že jsem něco provedl,“ vypráví pobaveně. Na schůzce ho chvíli napínali, než přišla zpráva, kterou rozhodně nečekal. Pojede závodit s Verstappenem. „Prvních pět minut jsem si myslel, že je to vtip,“ vzpomíná. Když mu došlo, že si z něj nikdo nestřílí, následovala prý chvíle ticha. „Jen jsem koukal do prázdna a pak jsem asi třiatřicetkrát poděkoval.“

Simulátor, pár motokár a proti němu Max

Výchozí pozice českého účastníka přitom není zrovna záviděníhodná. Zatímco Verstappen závodí prakticky celý život, Liška se motorsportu profesionálně nevěnuje. „Nejsem žádný závodník. Už delší dobu jezdím na simulátoru, který mám doma, ale jestli mi to k něčemu bude, to uvidíme,“ přiznává.

Zkušenosti má i z několika jízd na okruhu a v motokárách. Před cestou do Británie chce navíc ještě potrénovat na strojích, které se budou co nejvíce podobat těm závodním. O svých šancích si ovšem iluze nedělá. „Mysleme na to, že mým soupeřem bude čtyřnásobný šampion F1, který závodí od doby, kdy se naučil chodit, a nejlepší řidič na světě. Potom už mi jen držte palce, bude to potřeba,“ říká Lišák.

A taktika? Jak sám Liška upozorňuje, jedna věc je plán a druhá jeho provedení. „Nalijme si čistého vína, je to pro mě nadlidský úkol. Ale udělám všechno, co bude v mých silách, abych mu to udělal co nejtěžší,“ říká odhodlaně.

Jak dlouho bude Verstappenovi skutečně ujíždět, může ovlivnit už kvalifikace. Čím výhodnější pozici Liška získá, tím později by se k němu měl Nizozemec při své stíhací jízdě dostat. Do té doby má český influencer ještě jeden plán. Neohlížet se. „Už začínám mít noční můry, kde mě Max nahání, takže jsem vyhodnotil, že bude lepší nedívat se za sebe,“ směje se.

Historka pro vnoučata

Nervozita se s blížícím závodem objevuje, mnohem víc ale podle Lišky převažuje těšení. „Strašně si vážím toho, že si Red Bull pro tenhle úkol vybral právě mě. Už jen ten fakt, že budu moct svým vnoučatům říct, že jsem jeden den závodil proti Maxovi na Silverstonu, je neuvěřitelný,“ říká. A hned přidává: „Budu jim to říkat každý den.“

Výsledek pro něj rozhodně nebude tím nejdůležitějším. Zvlášť když Verstappen dopředu varuje, že při cestě skrz stohlavé pole rozhodně nehodlá být na soupeře hodný. „Když dojedeme všichni vcelku, bude to úspěch,“ směje se Liška. „Ať to dopadne jakkoliv, budu spokojený. Nechám tam všechno, co mám.“

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Jednu malou výhodu ale přece jenom český zástupce má. Verstappena dosud navštívil na třech Velkých cenách formule 1, přičemž bilance nizozemského šampiona je poněkud zlověstná. Liška mu proto před jejich prvním společným kláním posílá vzkaz: „Třikrát jsem byl na tvém závodě a ani jednou jsi nedojel. Teď se uvidíme počtvrté,“ směje se.

Verstappen má se Silverstonem spojenou řadu úspěchů. Už v roce 2016 zde jako osmnáctiletý skončil druhý. V roce 2020 na britském okruhu vyhrál Grand Prix k 70. výročí formule 1, když porazil dominantní mercedesy Lewise Hamiltona a Valtteriho Bottase. První a dosud jediné vítězství přímo ve Velké ceně Británie pak přidal v roce 2023, kdy dojel před Landem Norrisem a Hamiltonem.

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