Sprint v Singapuru ovládl Verstappen. Russell boural, mclareny se srazily

Čtvrtý dojel Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu a zvýšil vedení v šampionátu na 89 bodů před týmovým kolegou Britem Georgem Russellem. Ten sprint kvůli nehodě nedokončil a utržil další ránu v boji o premiérový mistrovský titul. Do cíle dojelo 13 z 22 jezdců.
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Rána pro Russellovy ambice: kandidát titulu v Singapuru odstartuje poslední
Devětadvacetiletý Verstappen navázal ve sprintu na vítězství z páteční kvalifikace a získal podruhé za sebou maximální počet bodů. Minulý týden triumfoval ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii. Posunul se také v průběžném pořadí MS na páté místo před obhájce titulu Landa Norrise z McLarenu. Ten v závěru havaroval s týmovým kolegou Oscarem Piastrim.
Start sprintu v Singapuru odložil déšť o půl hodiny. Úvod vyšel dobře Russellovi, který se dostal před Verstappena do čela. Hamilton se posunul z šestého místa na třetí. Russell nicméně dlouho vedení neudržel. Osmadvacetiletý Brit dostal ve druhém kole na mokré trati smyk a narazil do zdi. Na trať vyjel safety car.
Když byl sprint v sedmém kole restartován, nepokračovali vedle Russella ani Isack Hadjar z Red Bullu, Franco Colapinto z Alpine či Sergio Pérez z Cadillacu. Následně se střetli také Alexander Albon, Valtteri Bottas a Gabriel Bortoleto a poslední dva jezdci museli rovněž ihned vzdát. Albon odstoupil o pár kol později.
Verstappen v dalších kolech kontroloval na osychající trati vedení před Hamiltonem, které udržel až do cíle. V závěrečném kole do sebe naopak narazili Norris s Piastrim. Zatímco Norris nakonec dojel osmý, jeho australský týmový kolega sprint nedokončil.
Velká cena Singapuru
závod mistrovství světa vozů formule 1
Sprint: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 39:48,162, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -2,591, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -16,871, 4. Antonelli (It./Mercedes) -17,238, 5. Lawson (N. Zél./Racing Bulls) -20,632, 6. Bearman (Brit./Haas) -24,321.
Průběžné pořadí MS: 1. Antonelli 325, 2. Russell (Brit./Mercedes) 236, 3. Hamilton 221, 4. Leclerc 197, 5. Verstappen 196, 6. Norris (Brit./McLaren) 189.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 561, 2. Ferrari 418, 3. McLaren 317, 4. Red Bull 306, 5. Racing Bulls 94, 6. Alpine 68.
15:00 kvalifikace na hlavní závod.