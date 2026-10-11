Verstappen vybojoval jubilejní 50. pole position a druhou za sebou. V neděli ho čeká také 250. start ve formuli 1. Kvalifikaci vyhrál v čase 1:31,373.
ONLINE PŘENOS VELKÉ CENY SINGAPURU FORMULE 1
start závodu ve 14.00 SELČ
Za druhým Charlesem Leclercem skončil Lewis Hamilton, čtvrtý byl lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli. Šestou příčku získal jeho týmový kolega z mercedesu George Russell, odstartuje však kvůli penalizaci za výměnu pohonné jednotky z chvostu pole.
Ve třetí řadě na startu budou jezdci McLarenu Lando Norris a Oscar Piastri.
Nedělní závod začne ve 14:00 SELČ.