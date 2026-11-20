Osmadvacetiletý Russell zabojuje v Las Vegas o druhé vítězství, na tamějším okruhu uspěl také před dvěma lety. Zároveň usiluje o to, aby se vrátil na druhé místo průběžného pořadí šampionátu, od Maxe Verstappena z Red Bullu ho dělí 17 bodů. Nizozemský soupeř zajel ve druhém tréninku třináctý čas.
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Mimo nejlepší pětici skončil také Russellův týmový kolega a již jistý mistr světa Ital Andrea Kimi Antonelli. Dvacetiletý rodák z Boloni byl v tréninku osmý. Kvůli nasazení nového spalovacího motoru a překročení povoleného počtu pohonných jednotek odstartuje navíc Antonelli do závodu o pět příček níže, než skončí v kvalifikaci.
Program Velké ceny Las Vegas pokračuje třetím tréninkem a kvalifikací, která se uskuteční v sobotu od 5:00 SEČ. Závod začne v neděli ve stejný čas.
Tréninky na Velkou cenu Las Vegas
závod mistrovství světa vozů formule 1:
První trénink: bez měřeného času
Druhý trénink: 1. Russell (Brit./Mercedes) 1:47,272, 2. Gasly (Fr./Alpine) -0,071, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,333, 4. Hadjar (Fr./Red Bull) -1,135, 5. Piastri (Austr./McLaren) -1,181, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -1,211