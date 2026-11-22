Monacký pilot, ještě nedávno nedotknutelná jednička Ferrari a oblíbenec vedení týmu, byl na koberečku letos v listopadu už jednou. Po Velké ceně Mexika, kdy trefil v té době vedoucího kolegu Lewise Hamiltona a připravil tým o vítězství.
„Omluvil se, slíbil, že se to už nebude opakovat. Ale slib nedodržel,“ zlobil se Vasseur. „A teď udělá něco podobného. Znovu. Je to vzkaz pro naše akcionáře, všechny lidi v týmu, že si jich a jejich práce nevážíme.“
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Leclerc a Hamilton se v Las Vegas opět dostali do křížku, a to ve 38. kole, kdy spolu bojovali o páté místo. Při pokusu o předjetí vnitřkem v páté zatáčce narazil Leclerc pravou přední pneumatikou svého monopostu do zadní část Hamiltonova auta a poslal sedminásobného mistra světa do smyku. Rudý vůz se roztočil na trati a šancím na přední umístění byl konec.
Sportovní komisaři udělili Leclercovi za způsobení kolize desetisekundovou penalizaci, takže v důsledku drobného ťukance ztratili ve vyrovnaném poli letošního závodu ve městě hazardu šance na úspěch oba piloti nejslavnější italské automobilky.
„Byl jsem penalizován, takže si většina komisařů zřejmě myslela, že to byla moje chyba, což přijímám,“ komentoval po závodě situaci Leclerc. „Nebudu k tomu říkat o moc víc.“
Bezprostředně po závodě se Vasseur ozval Leclercovi do vysílačky a předvolal si monackého jezdce k pohovoru. „Charlesi, chci tě vidět hned po závodě, ještě před čímkoli jiným,“ vzkázal.
Byl naštvaný oprávněně, porušil hned několikrát vznesenou prosbu a požadavek týmu. „V Brazílii (před čtrnácti dny) jsme si všichni společně sedli a promluvili si. Dnes jsme jezdcům znovu vzkázali, aby při vzájemném závodění mysleli na tým, a výsledek je tohle. Pro nás všechny to je nesmírně frustrující,“ pokračoval francouzský manažer.
Navíc, těsně před samotnou kolizí, dostal Leclerc do vysílačky přímý příkaz, aby Hamiltona nepředjížděl. „Charles neposlechl, udělal jasnou chybu, tým na to hodně doplácí a je to naprosto nepřijatelné. Upřímně, jsme víc než naštvaní, protože po Mexiku bylo naše sdělení naprosto jasné,“ zakončil rozhovor šéf stáje Ferrari.
Je si dobře vědom také toho, že selhání Leclerca nestaví do hezkého světla ani jeho a celé vedení týmu.
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Devětadvacetiletý pilot chybu přiznával jen ztěžka a spíš vůbec, nicméně dobře věděl, že to je průšvih. „Cítil jsem se dost trapně, myslím tím kvůli celému týmu. Probereme to,“ dodal.
Jeho stájový kolega Lewis Hamilton nastoupil před mikrofon s lišáckým úsměvem. Vzhledem k výsledku závodu to je celkem zvláštní, ale sedminásobný mistr světa si asi začíná myslet, že v týmu získává navrch.
„Ke kolizi nechci nic říkat, to je věc, o které byste měli mluvit s Ferrari,“ řekl nejdříve. Ale poté se trochu rozmluvil: „Velké ceny nejsou o tom, abychom bojovali mezi sebou. Pokaždé, když bojujeme, jen ztrácíme půdu pod nohama, takže spolu prostě spolupracujme.“