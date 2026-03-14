Vítězná vlna. Russell ovládl sprint v Číně před Ferrari, Verstappen nebodoval

Russell navázal po týdnu na triumf z úvodní Velké ceny Austrálie. Nyní má náskok 11 bodů na Leclerca a týmového kolegu Andreu Kimiho Antonelliho, který dnes po startu z druhého místa dojel pátý za světovým šampionem Landem Norrisem z McLarenu.
Nebodoval čtyřnásobný mistr světa Max Vestappen z Red Bullu, který obsadil deváté místo.
„Nakonec to bylo docela zábavné. Roli hrála hodně strategie a způsob, jakým provádíte předjížděcí manévry. Není to jednoduché. Doufám, že se to hezky sledovalo. Sprinty bývají obvykle docela nudné,“ řekl před televizními kamerami Russell.
|
Vítěz páteční kvalifikace na sprint Russell udržel po startu vedení, ještě v prvním kole se ale před něj dostal Hamilton. Oba poté svedli několik soubojů. Teprve v šestém kole se Russell dostal před sedminásobného mistra světa natrvalo a začal si budovat náskok. O dvě kola později se před Hamiltona probojoval také Leclerc.
Potíže řešil naopak Antonelli. Italský jezdec klesl po nepovedeném startu na šestou příčku, poté dostal i desetisekundový trest za kolizi s Francouzem Isackem Hadjarem z Red Bullu.
Ve 13. kole odstavil vůz Nico Hülkenberg z Audi. Na trať musel safety car a většina jezdců to využila k výměně pneumatik. Po restartu si už Russell vedení pohlídal. V předposledním kole se na třetí místo před Norrise vrátil Hamilton.
Velká cena Číny
závod mistrovství světa vozů formule 1 v Šanghaji
Sprint: 1. Russell (Brit./Mercedes) 33:38,998, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,674, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) -2,554, 4. Norris (Brit./McLaren) -4,433, 5. Antonelli (It./Mercedes) -5,688, 6. Piastri (Austr./McLaren) -6,809.
Průběžné pořadí MS: 1. Russell 33, 2. Antonelli 22, 3. Leclerc 22, 4. Hamilton 18, 5. Norris 15, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) 8.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 55, 2. Ferrari 40, 3. McLaren 18, 4. Red Bull 8, 5. Haas 7, 6. Racing Bulls 6.
8:00 kvalifikace na hlavní závod.