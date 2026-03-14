Vítězná vlna. Russell ovládl sprint v Číně před Ferrari, Verstappen nebodoval

  8:12
George Russell z Mercedesu vyhrál na Velké ceně Číny sprint a upevnil si vedení v čele mistrovství světa formule 1. Osmadvacetiletý britský jezdec v Šanghaji zvítězil o 674 tisícin sekundy před Charlesem Leclercem z Ferrari. Třetí byl další pilot italské stáje Lewis Hamilton. Program bude pokračovat od 8:00 SEČ kvalifikací na nedělní hlavní závod.
George Russell projíždí cílem sprintu v Šanghaji na prvním místě. | foto: AP

Russell navázal po týdnu na triumf z úvodní Velké ceny Austrálie. Nyní má náskok 11 bodů na Leclerca a týmového kolegu Andreu Kimiho Antonelliho, který dnes po startu z druhého místa dojel pátý za světovým šampionem Landem Norrisem z McLarenu.

Nebodoval čtyřnásobný mistr světa Max Vestappen z Red Bullu, který obsadil deváté místo.

„Nakonec to bylo docela zábavné. Roli hrála hodně strategie a způsob, jakým provádíte předjížděcí manévry. Není to jednoduché. Doufám, že se to hezky sledovalo. Sprinty bývají obvykle docela nudné,“ řekl před televizními kamerami Russell.

Velká cena Číny formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Vítěz páteční kvalifikace na sprint Russell udržel po startu vedení, ještě v prvním kole se ale před něj dostal Hamilton. Oba poté svedli několik soubojů. Teprve v šestém kole se Russell dostal před sedminásobného mistra světa natrvalo a začal si budovat náskok. O dvě kola později se před Hamiltona probojoval také Leclerc.

Nico Hülkenberg sleduje, jak jeřáb odstraňuje jeho monopost z trati během sprintu.

Potíže řešil naopak Antonelli. Italský jezdec klesl po nepovedeném startu na šestou příčku, poté dostal i desetisekundový trest za kolizi s Francouzem Isackem Hadjarem z Red Bullu.

Ve 13. kole odstavil vůz Nico Hülkenberg z Audi. Na trať musel safety car a většina jezdců to využila k výměně pneumatik. Po restartu si už Russell vedení pohlídal. V předposledním kole se na třetí místo před Norrise vrátil Hamilton.

Velká cena Číny

závod mistrovství světa vozů formule 1 v Šanghaji

Sprint: 1. Russell (Brit./Mercedes) 33:38,998, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,674, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) -2,554, 4. Norris (Brit./McLaren) -4,433, 5. Antonelli (It./Mercedes) -5,688, 6. Piastri (Austr./McLaren) -6,809.

Průběžné pořadí MS: 1. Russell 33, 2. Antonelli 22, 3. Leclerc 22, 4. Hamilton 18, 5. Norris 15, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) 8.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 55, 2. Ferrari 40, 3. McLaren 18, 4. Red Bull 8, 5. Haas 7, 6. Racing Bulls 6.

8:00 kvalifikace na hlavní závod.

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Soukalová oznámila druhé těhotenství. Rýsuje se budoucí štafeta, napsala

Gabriela Soukalová a její snoubenec Miloš Kadeřábek (Praha, 13. února 2024)

Radostnou novinkou se fanouškům pochlubila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Prostřednictvím sociálních sítí odhalila, že s partnerem Milošem Kadeřábkem čekají druhé dítě. Jejich dcera Izabela...

Konečně se daří i v zimě. Napodobí parasportovci historické Nagano?

Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtek během paralympijského závodu...

Od naší zpravodajky v Itálii Dlouhých šestnáct let čekali na medaili ze zimní paralympiády. A hned druhý den her v Itálii ulovila stříbro v biatlonu Carina Edlingerová. Ještě déle byl český tým bez nejcennějšího kovu, který v...

14. března 2026

Gudas dostal za faul kolenem trest na pět zápasů, Matthews má po sezoně

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Obránce Radko Gudas dostal od disciplinární komise NHL trest zákazu startu na pět zápasů za faul kolenem na Austona Matthewse. O výsledku řízení s kapitánem Anaheimu informovalo vedení NHL na webu...

14. března 2026  8:52

Vyrovnaný úvod, skvělý závěr. Klíčový duel v boji o MS Češky s Brazilkami zvládly

Aktualizujeme
Veronika Voráčková obíhá obranu Emanuely De Oliveirové.

České basketbalistky porazily v čínském Wu-chanu ve třetím utkání kvalifikace mistrovství světa Brazílii 84:65 a po druhé výhře na turnaji oživily naděje na postup. K úspěchu pomohla 17 body Veronika...

14. března 2026  6:20,  aktualizováno  8:30

Voborníková si zvedá sebevědomí: Vezu se na vlně. Sezonu bych si i prodloužila

Tereza Voborníková na trati sprintu v Otepää.

Velká série pokračuje, po třetím místě v Anterselvě a čtvrtém a pátém místě v Kontiolahti přidala Tereza Voborníková v pátečním pohárovém sprintu v Otepää další umístění v elitní desítce, když s...

14. března 2026

Nosková na senzaci nedosáhla. Po prohře se Sabalenkovou končí v semifinále

Linda Nosková v semifinále Indian Wells

Tenistka Linda Nosková do finále turnaje v Indian Wells nepostoupila. Světové jedničce Bělorusce Aryně Sabalenkové podlehla 3:6, 4:6. Utkání proti čtyřnásobné grandslamové šampionce prohrála za...

14. března 2026  7:35

Mistr byl nad naše síly, uznal Čihák. Bulíř se nechtěl vymlouvat na chyby jednotlivců

Trenér Českých Budějovic se loučí. Porážka s Brnem byla jeho posledním zápasem...

Prohrávali na svém ledě už 0:2. Pak ale Jihočeši u svého Motoru zařadili vyšší rychlostní stupeň a dokázali srovnat. Kometu chvílemi pořádně drtili. I tak to nestačilo. V 53. minutě zápasu propálil...

14. března 2026  7:30

St. Louis otočilo zápas proti Edmontonu, LA loupilo na ledě Islanders

Robert Thomas (18) slaví s Camem Fowlerem vítězný gól St. Louis.

Do pátečních dvou zápasů hokejové NHL zasáhl z Čechů jen útočník Ondřej Palát, jenž s Islanders před domácími fanoušky nestačil na Los Angeles těsně 2:3. V dalším duelu Edmonton neudržel dvougólové...

14. března 2026  4:09,  aktualizováno  4:45

Grigar a mentální kouč o Kinském: Horor ho nezlomí, ukáže, že je světový gólman

Premium
Ústecký fotbalový brankář Tomáš Grigar a mentální kouč Laco Bittner.

Když Tomáš Grigar viděl záběry fatálně chybujícího brankáře Antonína Kinského v osmifinále Ligy mistrů mezi Tottenhamem a Atléticem Madrid, cítil lítost i naštvání. „Taky jsem udělal mraky chyb,...

14. března 2026

Barcelona v Eurolize počtvrté v řadě prohrála. Satoranský dal Hapoelu 11 bodů

Tomáš Satoranský bráněný Vasilije Micičem během utkání Euroligy.

Basketbalisté Barcelony prohráli v Eurolize s Hapoelem Tel Aviv 75:80 a připsali si v soutěži čtvrtou porážku v řadě, kterou si zkomplikovali boj o účast ve vyřazovacích bojích. Katalánskému týmu...

13. března 2026  22:44,  aktualizováno  22:55

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahájilo svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

13. března 2026  20:45,  aktualizováno  22:45

Budíček v pravý čas. Sparta odvrátila konec a kouče těšilo: Puky najednou lítaly

Hokejisté Sparty se radují z důležitého gólu proti Kladnu.

Devětadvacet minut hry v přesilovkách a nic. Žádný gól. Ani ťuk. Až když hokejové Spartě teklo do bot, vstřelila Kladnu své první branky v početních výhodách v předkole extraligového play off. V...

13. března 2026  22:29

