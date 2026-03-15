Je zřejmé, že „Kimi“, jak zní jeho druhé jméno, kterým ho všichni v padoku oslovují, těží z letošní technické převahy stáje Mercedes.
Ale vyhrát kvalifikaci a zvládnout v pozici lídra celou Velkou cenu, není ani trochu snadný úkol. V devatenácti letech!
Navíc se kromě řady soupeřů v pomalejších autech musel vypořádat také se zkušenějším stájovým kolegou Georgem Russellem, což zvládl v Číně s velkým přehledem, Brit se mu ani nepřiblížil.
|
„Děkuji celému týmu, že mi pomohli dosáhnout takového snu. Již včera jsem říkal, že by Itálie měla být zase na nejvyšším stupínku a povedlo se,“ narážel vítěz na fakt, že posledním italským jezdcem, který ve formuli 1 vyhrál, byl v Malajsii v roce 2006 Giancarlo Fisichella. Hymna pro italského vítěze hrála tedy v F1 naposledy před 20 lety.
Blahopřání padala za všech stran. „První vítězství je vždy velké, gratuluji Kimimu. Jako jezdec je už dlouho skvělý, je rychlý a vítězství si zaslouží. Další double týmu pomůže,“ uvedl v pozávodních rozhovorech stájový kolega George Russell.
Moc šťastně se však netvářil. Začíná být zřejmé, že pozici týmové jedničky nebude mít zadarmo.
Vedle podmračeného Russella radostně poskakoval Lewis Hamilton. A nejen pro to, že se po více než roce vrátil na stupně vítězů, mladičkému Antonellimu výhru upřímně přál. „Kimi, jsem na tebe vážně hrdý, dokážeš toho ještě hodně,“ sdělil mu a našetřil ani objetími.
„Když jsi po zastávkách v boxech chytil tempo, jednoduše jsi mi ujel. Prostě jsem ti nestačil,“ přiznal s obdivem ke svému nástupci v týmu Mercedes.
|
Nejen radost a štěstí, ale i pocity zadostučinění zažíval šéf stáje Toto Wolff. Právě on minulý rok rozhodl o tom, že teprve osmnáctiletého Itala posadí do monopostu formule 1. Právě jeho důvěra byla zásadním faktorem, který dovedl Antonelliho až na nejvyšší stupínek ve formuli 1.
„Je příliš mladý, ještě ho nedávejte do mercedesu, potřebuje čas, riskujete... Tohle všechno nám říkali, ale přesto za nás závodíš a dnes jsi vítězem Velké ceny, Kimi. A naprostým právem,“ pochválil svého pilota do vysílačky.
Jediný zádrhel
Byla to hladká jízda, po startu se vypořádal s dotěrnými jezdci Ferrari, kteří díky menšímu turbu v motoru bývají v prvních metrech rychlejší a poté před sebou měl již jen prázdnou asfaltku.
Byla to čistá práce, až na jeden zádrhel. Smyk v samotném závěru závodu ho málem o vše připravil. Nakonec z toho však byl jen menší „výlet“ mimo trať a ztráta pouhých dvou sekund.
„Málem jsem dostal infarkt, probrzdil jsem a auto chytal hodně na hraně,“ usmíval se teprve druhý teenager, který vyhrál Grand Prix.
A doufá, že třeba bude jednou tak úspěšný jako ten první – když před deseti lety vyhrál Max Verstappen ve španělské Barceloně, byl ještě o rok mladší než dnes Antonelli. Později přidal dalších sedmdesát vítězství a čtyři tituly k tomu.
„Tak daleko se nedívám, zatím se spíš mám co učit. Chci dál vyhrávat, ale záleží na spoustě okolností,“ potvrdil Antonelli, že to má nejen v rukách, ale i v hlavě.
|
V minulé sezoně občas chyboval a na stájového kolegu Russella ztrácel. V Česku se o něm psalo zejména kvůli vztahu s motokárovou závodnicí a influencerkou Eliškou Bábíčkovou. Jeho závodním vrcholem byla listopadová Velká cena Brazílie, v níž vybojoval druhé místo a v celkovém hodnocení šampionátu obsadil sedmou příčku.
Ale letos, v jeho druhé sezoně v elitním šampionátu, která bývá pro budoucnost pilota rozhodující, na něj, zdá se, bude upřena pozornost, už hlavně jen kvůli jeho výkonům. A nejen proto, že už netvoří pár s mladou Češkou.
„Chci získat titul, to je můj absolutní cíl,“ nechal se nedávno slyšet. „Být mistr světa a být jedním z nejlepších jezdců.“
A už letos, Kimi?
„Samozřejmě, George (Russell) je hodně silný jezdec, jeden z nejlepších vůbec, a je také připraven bojovat o titul. Myslím, že to bude letos velká zábava, obzvlášť soupeření s ním. Hodně se na to těším,“ dodal s typickým úsměvem mladík.