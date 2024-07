Verstappen bude ve Velké ceně Británie čelit Norrisovi i jeho fanouškům

Šestadvacetiletý Verstappen má před Norrisem v čele šampionátu výrazný náskok 81 bodů. Jejich kamarádské vztahy ale narušil incident ve Velké ceně Rakouska, kde si oba při vzájemném souboji o vítězství poškodili vozy. Na vině byl podle komisařů Verstappen, který ale i přes udělení desetisekundového trestu dojel pátý. Norris musel odstoupit.

„V Rakousku jsme neudělali výsledek, v jaký jsme doufali. Ze závodu si můžeme vzít řadu věcí, které můžeme já i tým analyzovat a pokusit se je zlepšit. Byly tam nějaké chyby, na které jsme doplatili, ale musíme vidět i ty dobré momenty, jako když jsme například vyhráli sprint a obě kvalifikace,“ řekl Verstappen.

O dva roky mladší Norris po závodě v Rakousku řekl, že pokud se mu Verstappen za kolizi neomluví, ztratí k němu respekt. Ale vzhledem k tomu, že podle bývalého jezdce Davida Coultharda „to spíše zamrzne peklo“, dá se v Británii čekat další vyhecovaný souboj. „Víme, že máme rychlý vůz, který může bojovat o vítězství na každém okruhu. Z toho máme do zbytku sezony radost,“ uvedl Norris.

Verstappen bude v Británii usilovat o osmé vítězství v sezoně a 62. v kariéře. Vloni v Silverstonu porazil druhého Norrise o necelé čtyři sekundy. Rodák z Bristolu tehdy zaznamenal nejlepší domácí výsledek v kariéře a nastartoval úspěšné období. Ukončil totiž více než roční čekání na pódiové umístění a od té doby jich vybojoval třináct včetně premiérového a dosud jediného triumfu v květnové Velké ceně Miami. „Stát vloni v Silverstonu na stupních vítězů bylo úžasné. Pokud by se mi ale podařilo doma vyhrát, byl by to ještě další level,“ přál si Norris.

Lando Norris slaví druhé místo ve Velké ceně Španělska.

Posledním Britem, který v Silverstonu triumfoval, byl před třemi lety Lewis Hamilton z Mercedesu. Závod tehdy provázela napjatá atmosféra poté, co domácí jezdec v první zatáčce kontroverzně „sestřelil“ Verstappena z tratě. Sedminásobný mistr světa Hamilton je s osmi triumfy v Británii rekordmanem. Šanci má ale i letos. Poslední závod v Rakousku totiž po kolizi Norrise a Verstappena vyhrál jeho krajan a týmový kolega George Russell.

„Myslím, že se po tomto úspěchu můžeme trochu vézt na vlně. Vždy můžete snít. Stát se může cokoliv,“ podotkl Russell.

Pozadu nechce být ani Ferrari, jehož jezdec Carlos Sainz vyhrál v Británii před dvěma lety. Slavil tehdy první vítězství v F1. „V Silverstonu je důležitá maximální rychlost, Pokusíme se udělat vše, co půjde, abychom tam byli konkurenceschopní,“ řekl Sainz.

Program Velké ceny Británie F1 začne v pátek dvěma tréninky. Do prvního nastoupí v týmu Alpine Australan Jack Doohan, v týmu Williams dostane šanci Argentinec Franco Colapinto. Po sobotním třetím tréninku se uskuteční od 16:00 kvalifikace. Závod je na programu ve stejný čas o den později.