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F1 ONLINE: V Barceloně vede Russell před Antonellim, zezadu útočí Ferrari

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Sledujeme online   14:35aktualizováno  15:45
Suverénní lídr šampionátu formule 1, italský teenager Andrea Kimi Antonelli, stačil v sobotní kvalifikaci pouze na třetí místo. Návrat do první ligy ohlásil ziskem pole position jeho stájový kolega George Russell, mezi jezdce Mercedesu se vklínil nečekaně rychlý Lewis Hamilton s vozem ferrari. Podaří se mu znepříjemnit život favoritům i v závodě? Sledujte Velkou cenu Barcelony-Katalánska od 15 hodin v podrobné reportáži.
George Russell jede v čele Velké ceny Barcelony-Katalánska před Lewisem...

George Russell jede v čele Velké ceny Barcelony-Katalánska před Lewisem Hamiltonem. | foto: Reuters

Lewis Hamilton na trati Velké ceny Barcelony-Katalánska před Andreou Kimim...
Lewis Hamilton při Velké ceně Barcelony-Katalánska.
Max Verstappen jede při Velké ceně Barcelony-Katalánska před Charlesem...
Lance Stroll jede při Velké ceně Barcelony-Katalánska před týmovým kolegou...
21 fotografií

Osmadvacetiletý Russel porazil na trati v Barceloně Lewise Hamiltona o 64 tisícin sekundy. Třetí Kimi Antonelli již měl větší ztrátu. Katalánský okruh má na auto zcela jiné požadavky než ten předchozí v Monaku – v rychlých zatáčkách je zásadní výkonná aerodynamika a vyžaduje i jiný jízdní styl, což mladému Italovi zatím tolik nesedí.

ONLINE: Velká cena Barcelony-Katalánska

Závod sledujte minutu po minutě

Russell bude útočit na druhé letošní vítězství a sedmé v kariéře, díky němuž by snížil manko na lídra Antonelliho. Nyní na něj ztrácí 68 bodů.

Hamilton zase zaútočí na první vítězství od loňského příchodu do Ferrari. Pokusí se vylepšit druhá místa z posledních závodů v Monaku a Kanadě.

Kvalifikaci F1 v Barceloně vyhrál Russell, Antonelli dojel třetí. Leclerc havaroval

Kvalifikaci nedokončil jeho stájový kolega Charles Leclerc, po jehož nehodě byla závěrečná část na několik minut přerušena. Osmadvacetiletý Monačan skončil po smyku v bariérách a odstartuje z desáté příčky.

Příliš se nedařilo ani Maxu Verstappenovi, který si od prvních jízd stěžoval, že letošnímu red bullu okruh nesedí. Odstartuje ze třetí řady vedle týmového kolegy Isacka Hadjara.

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