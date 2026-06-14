Osmadvacetiletý Russel porazil na trati v Barceloně Lewise Hamiltona o 64 tisícin sekundy. Třetí Kimi Antonelli již měl větší ztrátu. Katalánský okruh má na auto zcela jiné požadavky než ten předchozí v Monaku – v rychlých zatáčkách je zásadní výkonná aerodynamika a vyžaduje i jiný jízdní styl, což mladému Italovi zatím tolik nesedí.
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Russell bude útočit na druhé letošní vítězství a sedmé v kariéře, díky němuž by snížil manko na lídra Antonelliho. Nyní na něj ztrácí 68 bodů.
Hamilton zase zaútočí na první vítězství od loňského příchodu do Ferrari. Pokusí se vylepšit druhá místa z posledních závodů v Monaku a Kanadě.
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Kvalifikaci F1 v Barceloně vyhrál Russell, Antonelli dojel třetí. Leclerc havaroval
Kvalifikaci nedokončil jeho stájový kolega Charles Leclerc, po jehož nehodě byla závěrečná část na několik minut přerušena. Osmadvacetiletý Monačan skončil po smyku v bariérách a odstartuje z desáté příčky.
Příliš se nedařilo ani Maxu Verstappenovi, který si od prvních jízd stěžoval, že letošnímu red bullu okruh nesedí. Odstartuje ze třetí řady vedle týmového kolegy Isacka Hadjara.